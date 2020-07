Sur le papier, le OnePlus Nord possède un ensemble de caractéristiques très intéressantes et notre prise en main s’avère globalement positive. Car son prix attractif ne fait pas tout et le dernier-né du constructeur peut aussi compter sur des composants de bonne qualité. Voici une présentation de cette configuration prometteuse, en attendant une plongée en profondeur et un test complet de ses capacités photos, multitâches ou encore gaming. Nous trancherons alors pour savoir si le OnePlus Nord fait parties des nouvelles merveilles de 2020 ou un faux pas dans la grande famille des smartphones de milieu de gamme.

Si vous suivez OnePlus sur Instagram ou si vous êtes abonné à l’ensemble de nos news mobiles, vous en savez déjà pas mal sur le OnePlus Nord. Le constructeur chinois a fait circuler lui-même un certain nombre de fuites sur ce modèle qu’on a longtemps appelé OnePlus 8 Lite et OnePlus Z. Des spécifications techniques aux photos du design, nous avons eu droit à une avalanche d’informations sur le OnePlus Nord. Avant sa présentation officielle le 21 juillet 2020.

Le Nord n'a pas été conçu comme l’édition Lite des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Il s'agit plutôt du premier téléphone d'une toute nouvelle gamme d’appareils mobiles (qui porteront tous, peut-être de façon déroutante, le nom Nord), à prix plus raisonnables. Pour viser un public bien plus large.

Le OnePlus Nord originel est avant tout remarquable pour son rapport qualité-prix. A un tarif « abordable » inférieur à 400 €, il nous propose quatre caméras arrière, deux caméras avant, une connectivité 5G, un chipset Snapdragon 765G et un écran 90 Hz. Nous ne pourrions être plus d’accord, sur le papier, avec l’affirmation de son service marketing : « ce smartphone est vraiment digne de porter la marque OnePlus ».

Cependant, un lancement de produit n’est jamais véritablement exhaustif sur les forces comme sur les faiblesses de l’appareil concerné. Nous avons eu la chance de manipuler le OnePlus Nord et nous vous livrerons très prochainement son test complet et approfondi. En attendant, voici nos premières impressions sur ce sacré téléphone.

Quels sont les meilleurs smartphones 5G de 2020 ?

A partir de 399 €

Lancement officiel le 21 juillet 2020

Mise en vente le 4 août 2020

Caractéristiques techniques du OnePlus Nord Poids : 184 g

Dimensions : 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Taille d'écran : 6,44 pouces

Résolution : FHD+ (2400x1080)

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Densité de pixels : 408 ppp

Processeur : Snapdragon 765G

RAM : 8 Go / 12 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Caméra : 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 5 Mpx

Caméra frontale : 32 Mpx + 8 Mpx

Batterie : 4 115 mAh

Le prix de départ du OnePlus Nord est fixé à 399 €, ce qui en fait un modèle des plus compétitifs face aux smartphones milieu de gamme d’Apple, de Google et de Samsung. Pour ce tarif, vous obtenez la version standard embarquant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une édition à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage existe également, il vous faudra investir 100 € supplémentaires, soit 499 €.

À ces prix, le OnePlus Nord se révèle moins cher que le nouvel iPhone SE, le Samsung Galaxy A51 5G, le Xiaomi Mi Note 10, le LG Velvet, le Motorola Edge et le Google Pixel 3a XL de l'année dernière. Il devrait également être plus économique que le très attendu Google Pixel 4a.

Le Realme X50 5G et le Mi Note 10 Lite sont moins chers que le Nord, et partagent la même puce Snapdragon 765G que ce dernier. Ils doivent tout de même composer avec quelques petits compromis pour obtenir leurs prix plus bas.

Le OnePlus Nord est bien évidemment moins cher que le OnePlus 8 et que le OnePlus 8 Pro, respectivement commercialisés à partir de 699 € et 899 €.

Sa date de sortie a été confirmée pour le 4 août 2020, dans 28 pays européens - y compris la France. Ainsi qu'en Inde, à Hong Kong et en Malaisie. Sa commercialisation aux États-Unis reste encore floue à l’heure actuelle.

D’ici le 4 août, OnePlus organisera des ventes flash, donnant ainsi aux fans la possibilité d'acheter l'appareil mobile plus tôt.

(Image credit: TechRadar)

Design et écran du OnePlus Nord

Conception haut de gamme

Écran de 6,44 pouces, 20:9, Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale

Le design du OnePlus Nord est en contradiction avec son prix abordable. Vous bénéficiez de la même solidité et de la même finition haut de gamme que celles du OnePlus 8, avec un cadre métallique pris en sandwich entre du verre Gorilla Glass à l'avant et à l'arrière.

Le OnePlus Nord peut être utilisé d'une seule main, même si les personnes ayant des mains plus petites peuvent avoir du mal à étirer leur pouce vers le haut de l'écran. Il mesure 158,3 x 73,3 x 8,2 mm et fait pencher la balance à 184 g, ce qui signifie qu'il est plus petit que le OnePlus 8 susmentionné, mais légèrement plus large, plus épais et plus lourd.

Le bouton d'alimentation et de verrouillage sur la droite se trouve sous le pouce ou l’index, et juste en dessous du curseur d'alerte - désormais familier - de OnePlus, qui vous permet de passer rapidement d'un mode à l'autre (silencieux, vibreur ou fort).

Les commandes du volume se placent sur le bord opposé, tandis que sur la base vous trouverez un port USB-C centralisé flanqué d'un haut-parleur et d’un double emplacement pour carte SIM ; en revanche, il n'y a pas de prise jack sur le OnePlus Nord.

(Image credit: TechRadar)

Le téléphone est disponible en deux coloris. Si l’édition Gray Onyx (gris) se montre un peu terne, la seconde option est probablement plus attrayante - elle s'appelle Blue Marble (bleu), et elle en impose par son allure comme vous pouvez le constater sur nos photos.

Selon OnePlus, le Nord résiste à l'eau, mais il ne bénéficie pas d'un indice IP officiel. Il est de ce fait probablement sensible à la poussière et aux éclaboussures. Un manquement qui contribue à maintenir le prix du Nord à un niveau bas. Le constructeur affirme que le combiné a été plongé dans 30 cm d'eau pendant 30 minutes et qu'il a survécu, nous préférons faire preuve de prudence quant à cette affirmation.

À l'arrière, la caractéristique principale du OnePlus Nord est la grande bosse oblongue qui abrite les quatre caméras principales du OnePlus Nord. Elle est surélevée de quelques millimètres par rapport au revêtement du combiné, comme sur les OnePlus 8 et 8 Pro. A la différence des deux autres modèles cependant, le bloc caméra du Nord se positionne dans le coin gauche, plutôt qu'au centre. Cela signifie que lorsqu'il est placé sur une surface, le Nord n'affleure pas cette dernière. Et, en raison de la légère saillie en coin, il vacille lorsque vous appuyez sur l'écran.

Le OnePlus Nord est doté d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un ratio d'image de 20:9, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un défilement fluide. L'écran domine l'avant du combiné, avec un minimum de cadres - le plus épais se trouve au pied de l'écran. La seule interruption de cette conception provient de la découpe en pointillé dans le coin supérieur gauche. Découpe qui abrite les deux caméras frontales. Celles-ci ne sont pas gênantes mais limitent le nombre d'icônes de notifications qui peuvent s’afficher dans la barre supérieure.

L'affichage est clair et net. Contrairement aux écrans des smartphones de la série 8, celui du Nord est plat, au lieu d'avoir des bords incurvés. Sans ces courbes sur les bords avant du combiné, le Nord donne l'impression d'avoir un peu plus de volume dans la main.

Un capteur d'empreintes digitales est intégré à l'écran, ce qui vous permet d'enregistrer vos empreintes pour garantir plus de sécurité. Le Nord peut également se déverrouiller par reconnaissance faciale et combine les deux dispositifs de sécurité biométriques pour un déverrouillage plus rapide.

Image 1 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 (Image credit: TechRadar)

Appareil photo et autonomie du OnePlus Nord

6 capteurs au total

4 capteurs arrière : 48 Mpx + 5 Mpx (profondeur) + 2 Mpx (macro) + 8 Mpx (ultra grand angle)

Batterie de 4 115 mAh à charge rapide

La caractéristique principale du OnePlus Nord, c’est son ensemble « premium » de six capteurs. Quatre à l'arrière et deux à l'avant. La plus grande quantité jamais installée sur un smartphone par OnePlus.

La caméra principale à l'arrière est empruntée au OnePlus 8. Il s'agit d'un capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (avec stabilisation d'image EIS et OIS), associé à un objectif f/1.57. Attention : si vous pouvez prendre des clichés de 48 Mpx, le réglage se fait par défaut sur une résolution de 12 Mpx.

Le trio d'appareils photo complémentaires comprend un capteur de profondeur de 5 Mpx, un appareil photo macro de 2 Mpx et un ultra grand angle de 8 Mpx à 119 degrés, pour les prises de vue panoramiques.

(Image credit: TechRadar)

Le module arrière offre plusieurs modes de prise de vue, dont portrait, paysage nocturne, super macro et pro. Côté vidéo, il est possible d’enregistrer des films Full HD, en slow motion à 240 images/seconde et en 4K à 30 images/seconde.

Sur le devant, le snapper 32 Mpx (f/2,45) est accompagné d'un capteur ultra grand angle de 8 Mpx, à 105 degrés, qui devrait s'avérer utile pour les selfies de groupe.

OnePlus a déclaré avoir amélioré ses capacités de traitement de l'image, bien que nous n'ayons pas encore pu tester celui-ci correctement. Vous devrez donc attendre notre évaluation complète pour découvrir les principaux changements.

Quant à la batterie, le OnePlus Nord est livré avec un bloc d'alimentation de 4 115 mAh prenant en considération la charge rapide, grâce au support Warp Charge 30. Un bonus qui vous fera passer de 0% à 70% en 30 minutes, via l’usage du câble et de l'adaptateur électrique fournis dans la boîte.

(Image credit: TechRadar)

Performances et interface du OnePlus Nord

Snapdragon 765G, 8 Go/12 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage

Prend en charge la 5G

2 ans de mises à jour logicielles garanties, 3 ans de mises à jour de sécurité

Sous le capot, le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm se trouve au cœur du OnePlus Nord. Et bien que ce ne soit pas la même puce phare que celle que l'on trouve dans les smartphones de la série 8, nous avons constaté qu'elle est très performante sur d'autres téléphones, comme le LG Velvet et le Motorola Edge.

En ce qui concerne la mémoire vive et le stockage, vous avez deux options. Le OnePlus Nord étant disponible dans une configuration standard 8 Go / 128 Go et une variante plus élevée 12 Go / 256 Go. Ce sont les mêmes combinaisons que celles proposées pour le haut de gamme OnePlus 8 Pro - ce qui n’est pas mal du tout pour un smartphone « à petit prix ». Nous avons mis la main sur la version 256 Go et avons constaté que l'espace utilisable était en réalité de 236 Go. 128 Go seront probablement plus que suffisants pour beaucoup d’utilisateurs.

Le OnePlus Nord est compatible avec la technologie 5G, vous pouvez ainsi profiter des débits bien plus rapides du réseau mobile de nouvelle génération. Du moins, lorsqu'il sera disponible dans votre région (à partir de 2020 dans quelques villes-tests, courant 2022 sur tout le territoire français).

Sur l’écran, vous profitez du système d'exploitation Android 10 de Google et de la surcouche OxygenOS 10.5 de OnePlus. Cette interface utilisateur offre un plus large éventail d'options de personnalisation que la version Android de base. Tout en conservant une apparence conviviale et familière. OnePlus indique qu'elle comprend également plus de 300 optimisations logicielles distinctes.

La marque promet que le Nord aura deux ans de mises à jour logicielles garanties, dès son lancement. Autrement dit, il inclura automatiquement Android 11 un peu plus tard cette année, et Android 12 en 2021. Plus trois ans de mises à jour de sécurité.

Pendant notre brève période de manipulation du OnePlus Nord, l'interface nous a semblé fluide et nous n'avons pas connu de ralentissements notoires en ouvrant de multiples applications ou en faisant défiler quelques documents / contenus.

(Image credit: TechRadar)

Pour conclure…

A première vue, le OnePlus Nord bénéficie d'un ensemble de fonctions très complètes et qui nous paraissent très agréables à découvrir. Le smartphone délivre un aspect et une sensation de qualité supérieure, un écran lumineux et beaucoup de puissance sous le capot.

Le vrai test viendra quand nous seront amenés à torturer son processeur mais aussi son module photo et sa batterie. Une évaluation complète que nous vous réservons pour bientôt et qui vous permettra de déterminer si le OnePlus Nord correspond à vos besoins et s’il s’avère judicieux de l’acheter (ou non).