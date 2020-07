Test du MacBook Pro 13 (2020)

Le MacBook Pro (13 pouces, 2020) apporte avec lui les nouveaux processeurs d’Intel et une RAM plus rapide pour de meilleures performances. Mais cela, seulement si vous êtes prêt à en payer le prix. Les modèles d'entrée de gamme, eux, passent à côté de certaines de ces mises à niveau, ce qui est assez regrettable.

Le MacBook Pro 13 (2020) en résumé

Ce nouveau MacBook Pro d’Apple introduit un matériel et surtout un clavier radicalement meilleurs, avec un modèle d'entrée de gamme plus abordable compte tenu de l'inflation. Et c'est, sans aucun doute, ce qui en fait la mise à niveau la plus importante de 2020 pour la firme de Cupertino. Du moins jusqu'aujourd'hui.

Offrant une puissance et des performances supérieures au MacBook Air (2020), sans exiger un prix aussi élevé que celui du plus grand MacBook Pro 16 pouces, le modèle de 13 pouces est le meilleur choix pour la plupart des fans de la marque. Ce sera aussi une excellente machine pour les créatifs professionnels et les entrepreneurs à la recherche d'une machine puissante mais aussi aisément transportable.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces semble prometteur sur le papier, avec de nouveaux processeurs de 10e génération. Si le modèle de base se contente de conserver la 8e, il est désormais doté de deux fois plus de RAM et de deux fois plus de stockage que l'édition précédente.

Ce qui rend le MacBook Pro 13 (2020) plus attrayant pour les nouveaux arrivants, c'est avant tout son prix resté sur la grille de l'an dernier, soit 1 499 € pour le modèle d'entrée de gamme, malgré une configuration un peu plus poussée avec 256 Go de stockage.

Toutefois, si vous recherchez une réelle mise à niveau, il vous faudra vous rabattre sur le MacBook Pro 13 à 2 129 €, qui est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 10e génération à 2 GHz, de 512 Go de stockage et de 16 Go de RAM.

Le design, lui, n'évolue pas vraiment. L'édition 2020 est un peu plus épaisse et plus lourde que celle de 2019, mais l'apparence extérieure reste inchangée. À l'intérieur, le clavier « Magic Keyboard » a été considérablement amélioré, il se veut plus agréable à manipuler et l'expérience de frappe s'avère bien plus satisfaisante.

Certains aspects de la conception semblent un peu dépassés à l'heure actuelle - comme par exemple les épaisses bordures autour de l'écran (qui conserve la même taille que les anciens modèles). Avec certains ordinateurs portables Windows 10 qui proposent désormais des designs de plus en plus fins et légers, Apple pourrait bientôt accuser un retard par rapport à ses concurrents, alors que la société faisait autrefois office de mètre étalon.

Ce n’est pas non plus la fin du monde. Avec ses nouvelles fonctionnalités et la future interface implantée par MacOS 11 Big Sur, cet appareil regagnera de sa superbe. Et surtout avec ses nouvelles performances, nous ne pouvons pas vraiment nous plaindre - à condition que vous achetiez le modèle avec processeur Intel de 10e génération.

MacOS, et les diverses applications que nous avons utilisées dessus, nous ont donné une belle impression de fluidité et de réactivité. Les performances accrues du nouveau processeur, ainsi que la mémoire vive plus rapide, font du MacBook Pro 13 pouces un réel bond en avant par rapport au modèle précédent, surtout si vous êtes habitué au multitâche, avec de nombreuses applications ouvertes en même temps.

L’autonomie sur cet appareil se révèle aussi confortable, battant de quelques heures celle de nombreux ordinateurs portables de même acabit sous Windows 10. Bien que nous ayons noté une légère baisse de la durée de vie de la batterie, par rapport au modèle de l’année dernière.

Dans l'ensemble, ce nouveau MacBook Pro 13 pouces est un excellent ordinateur portable pour les personnes qui n'ont pas besoin ou qui ne voudraient pas forcément de la puissance offerte par le modèle de 16 pouces, mais qui ont tout de même besoin de quelque chose d'un peu plus puissant que le MacBook Air.

Cependant, nous devons souligner que si nous avons été impressionnés par le MacBook Pro 13 pouces de milieu de gamme. Nous estimons que les versions d'entrée de gamme sont désormais trop compromises avec leurs composants plus anciens et plus lents.

(Image credit: Future)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MACBOOK PRO 13 (2020) Voici la configuration du MacBook Pro 13 (2020) évaluée par notre rédaction. Processeur : Intel Core i5-1038NG7 (quadri-cœur, jusqu'à 3,8 GHz)

Puce graphique : Intel Iris Plus

RAM : 16 Go (3733 MHz LPDDR4X)

Écran : 13,3 pouces, 2560 x 1600 Retina (LED rétro-éclairé, IPS, luminosité de 500 nits, large gamme de couleurs P3)

Stockage : SSD 2 To

Ports : 2x Thunderbolt 3 (USB-C), prise jack 3,5 mm

Connectivité : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

Caméra : Webcam 720p FaceTime HD

Poids : 1,4 kg

Dimensions : 30,41 x 21,24 x 1,56 cm

Prix et disponibilité du MacBook Pro 13 (2020)

Le modèle de base du MacBook Pro (13 pouces, 2020) commence à 1 499 €. Ce qui, assez louablement, coûte le même prix que le modèle de 2019. Cependant, nous devons réprimander Apple ici pour avoir équipé ce modèle d'un processeur Intel Core i5 de 8e génération.

C'est un processeur vieux de deux ans et, comme nous l'avons dit ailleurs sur ce site, il n'est tout simplement pas assez performant pour un ordinateur portable de qualité professionnelle. Pour le lancement du MacBook Pro 13 (2020), Apple a fait toute une affaire de l'intégration des nouveaux processeurs Intel de 10e génération et des avantages qu'ils offriraient en termes de performances. Cependant, si vous achetez le modèle le moins cher, vous ne bénéficierez pas de ces avantages.

C'est pourquoi nous ne pouvons décemment recommander à tout professionnel le modèle de base de l'édition 2020. Bien qu'il soit équipé de 256 Go de stockage (contre 128 Go pour le modèle 2019), si vous voulez vraiment un MacBook Pro bon marché, vous feriez mieux d'acheter celui de 2019 que nous pouvons trouver actuellement pour 200 € de moins. Avec une puissance assez similaire.

C'est donc en fait le modèle de milieu de gamme que nous considérons comme la configuration minimale à acquérir. Celui-ci est équipé d'un processeur Intel Core i5 10e génération à 2 GHz, de 512 Go de stockage et de 16 Go de RAM pour 2 129 €.

Non seulement le passage des processeurs de 8e génération à ceux de la 10e génération apporte une grande différence, mais cette version est dotée d'une RAM plus rapide de 3 733 MHz, par rapport à celle de 2 133 MHz du modèle bas de gamme.

Vous pouvez également configurer ce nouveau MacBook Pro 13 pouces avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération, jusqu'à 32 Go de RAM (pour la première fois dans un MacBook Pro 13 pouces) et jusqu'à 4 To de stockage.

Ainsi, même si nous apprécions le fait qu'Apple ait lancé deux nouveaux modèles de MacBook Pro 13 pouces au même prix que leurs prédécesseurs, cela n’a fait qu’augmenter l’écart entre le modèle d'entrée de gamme et le modèle milieu de gamme - à tel point qu'il ne vaut plus vraiment la peine de considérer le premier. Pour les créatifs, cela signifie que vous pourriez être amenés à payer un prix un peu plus élevé que celui que vous auriez investi les années précédentes.

(Image credit: Future)

Design du MacBook Pro 13 (2020)

Comme nous l'avons vu avec les autres MacBook sortis en 2020, Apple est resté assez timide sur la proposition d'un nouveau design, préférant se reposer sur celui des années précédentes.

Le MacBook Pro 13 (2020) est disponible dans les mêmes couleurs Argent et Gris sidéral, et ses dimensions sont à peu près les mêmes, à savoir 304,1 x 212,4 x 156 mm. Il est légèrement plus épais que le modèle précédent, qui lui avait une profondeur de 149 mm.

Il est également plus lourd, ̀avec 1,4 kg contre 1,37 kg en 2019. La différence se remarquera à peine pour la plupart des gens, et l'ordinateur Apple reste raisonnablement léger pour un ordinateur portable professionnel. Néanmoins, il existe de nombreux ordinateurs portables de 13 pouces qui sont plus fins et plus légers. Le Dell XPS 13 (2020), par exemple, pèse 1,27 kg.

(Image credit: Future)

Au sujet de la connectique, vous n'obtenez ici que quatre ports Thunderbolt 3 (ou seulement deux dans les modèles d'entrée de gamme) ainsi qu’une prise jack. Pour une utilisation professionnelle, le manque de ports, en particulier les anciens ports USB-A, s'avérera décevant (mais probablement pas surprenant). Cela signifie également que si vous ne possédez pas de périphériques USB-C, vous devrez acheter un adaptateur.

En revanche, à l'ouverture du nouveau MacBook Pro 13 pouces, vous constaterez une vraie innovation. En effet, Apple a finalement remplacé le controversé clavier Papillon (souvent sujet à des problèmes de fiabilité) par le nouveau Magic Keyboard que l'on retrouve par ailleurs au sein du MacBook Pro 16 pouces et du MacBook Air de 2020.

(Image credit: Future)

Ce changement est extrêmement bienvenu. Non seulement il élimine les problèmes que les modèles précédents enduraient avec le clavier (comme les touches coincées), mais il offre aussi une expérience de frappe beaucoup plus tactile et confortable.

Nous sommes fans de ce nouveau clavier depuis ses débuts sur le MacBook Pro 16 pouces l'an dernier, et nous sommes très heureux de le voir s'imposer sur le modèle de 13 pouces. Pour tous ceux qui ont été dissuadés d'acheter un MacBook en raison de ces problèmes de clavier très médiatisés, le nouveau MacBook Pro 13 pouces pourrait vous faire changer d'avis.

Autre agréable surprise : la Touch Bar, fin écran tactile au-dessus du clavier, revient et vous donne toujours plus de boutons contextuels dont vous pouvez user et abuser. Tout le monde n'aime pas forcément cette fonctionnalité, mais de nombreuses applications comme Photoshop en font désormais bon usage, vous offrant un accès rapide aux outils les plus pratiques du logiciel.

(Image credit: Future)

Le bouton TouchID, qui sert également de bouton d'alimentation, a été séparé de cette barre tactile. Il est désormais un peu plus facile à trouver et, là encore, c'est un moyen fiable de se connecter à votre MacBook (ou encore de faire vos achats en ligne via Apple Pay, en toute sécurité), reposant sur la reconnaissance de votre empreinte digitale. Nous trouvons qu'il fonctionne beaucoup mieux que de nombreux capteurs d'empreinte inclus sur certains ordinateurs portables Windows 10. Il n'a jamais échoué à lire correctement une empreinte digitale lorsque nous l’avons pratiqué.

De l'autre côté du clavier, la touche Échap est elle aussi un bouton séparé, avec en plus un pavé directionnel disposé en T inversé, ce qui s'avère beaucoup plus intuitif.

Quant à l'écran, il demeure le même que celui de l'année dernière, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La résolution Retina (2 560 x 1 600) n'est pas la plus élevée que nous ayons vue dans un ordinateur portable de 13 pouces, mais pour être honnête, une résolution 4K sur un écran de 13 pouces est la plupart du temps excessive. Et l'écran Retina du MacBook Pro 13 pouces (2020) se montre très lumineux et brillant. Pour les professionnels de la création, il prend en charge la large gamme de couleurs P3, offrant ainsi une excellente reproduction de la colorimétrie naturelle.

Les changements conceptuels de l'année 2020 sont donc peu nombreux mais visibles et bienvenus. Nous aurions toutefois appréciés qu'Apple affine les épaisses bordures autour de l'écran. Le look de ce nouveau MacBook Pro 13 pouces s’en retrouve assez dépassé, surtout par rapport aux ordinateurs portables comme le Dell XPS 13, qui possède des bordures ultrafines qui permettent à l'appareil d'être plus petit sans impacter la taille de l'écran.

Apple a montré avec le MacBook Pro 16 pouces qu'il pouvait réduire la taille de ces bordures, ce qui leur permettait d'inclure un écran plus grand. Sans que l'ensemble de l'ordinateur ne soit trop large par rapport au modèle 15 pouces précédent. Nous espérons qu'Apple modifiera le modèle 13 pouces de la même manière à l'avenir - peut-être pour un MacBook Pro 14 pouces ?

(Image credit: Future)

Performances du MacBook Pro 13 (2020)

Nous avons passé beaucoup de temps avec ce nouveau MacBook Pro 13 pouces pour effectuer nos tests de référence, afin d’évaluer ses performances au quotidien. Et celui-ci nous a impressionné. Il fait tourner MacOS Catalina avec facilité, délivre une expérience fluide et réactive, avec des applications qui se chargent très rapidement.

Nous avons également testé l'usage du navigateur web Chrome avec de multiples onglets ouverts. Un processus bien connu pour monopoliser la mémoire, pourtant le MacBook Pro 13 pouces a continué à fonctionner admirablement.

Ses prouesses multitâches doivent tout au nouveau processeur Intel, ainsi qu'à la mémoire vive LPDDR4X de 3 733 MHz, plus rapide. Il est important de noter qu'il s'agit ici du MacBook Pro 13 pouces de milieu de gamme, qui est équipé d'un processeur Ice Lake Core i5 de 10e génération. Le MacBook Pro 13 pouces bas de gamme, avec un processeur plus ancien et une RAM plus lente, ne sera pas aussi performant que celui que nous avons reçu.

Non seulement le nouveau processeur Intel Core i5 de 10e génération offre de meilleures performances de calcul que son prédécesseur, mais les capacités graphiques de celui-ci ont également été revues à la hausse.

Cet ajout est crucial ici, car contrairement au MacBook Pro 16 pouces, le MacBook Pro 13 pouces n'a pas de processeur graphique dédié. Ainsi, si vous devez utiliser le nouveau MacBook Pro pour des tâches nécessitant une puissance graphique intense, tels que le montage vidéo et la conception 3D, vous pourrez vous appuyer sur le processeur graphique intégré Intel Iris Plus.

Les processeurs graphiques intégrés ne peuvent pas offrir les mêmes performances qu'une carte graphique dédiée, donc si vous avez vraiment besoin d’une grande puissance graphique, vous préférerez surement le MacBook Pro 16 pouces avec son processeur graphique Radeon Pro 5300M d’AMD.

(Image credit: Future)

Vous bénéficiez tout de même, avec la puce graphique du modèle 13 pouces, un grand bond en avant par rapport aux générations précédentes, Apple affirmant qu'il offre des performances 80 % plus rapides en matière d'édition 4K. Elle permet aussi désormais au MacBook Pro 13 pouces de se connecter au Pro Display XDR d'Apple à pleine résolution 6K.

Une fois de plus, nous nous devons de souligner que ces performances graphiques améliorées du processeur Intel Iris Plus Graphics ne sont disponibles que sur les modèles MacBook Pro 13 pouces 2020 équipés de processeurs de 10e génération.

Autonomie du MacBook Pro 13 (2020)

L’autonomie est un domaine dans lequel les MacBook ont traditionnellement été bien plus performants que leurs concurrents sous Windows 10. Et le modèle 2020 du MacBook Pro 13 pouces ne déroge pas à la règle. Il dispose d'une batterie de 58 watts-heure (ce sera une batterie légèrement plus grande de 58,2 watts-heure dans le modèle d'entrée de gamme).

Il devrait pouvoir vous offrir une autonomie de 10 heures, soit à peu près la même que celle promise par le modèle précédent. Lors de notre test de référence sur l'autonomie de la batterie, qui consistait à lire une vidéo 1080p en boucle, la batterie a tenu sur une durée respectable de huit heures et demie.

Pour un ordinateur de travail, c'est certainement impressionnant. Et cela signifie qu'à moins que vous n'effectuiez des tâches très intensives dessus, comme le montage vidéo ou du rendu, le nouveau MacBook Pro 13 pouces devrait durer environ une journée entière de travail. Sans avoir besoin d'être rechargé.

Il est de même excellent pour ce qui est de conserver sa charge. Cela signifie que vous pouvez fermer le couvercle, le laisser quelques jours et l'ordinateur portable aura encore de la batterie. Ce qui se veut rarement le cas avec les ordinateurs portables Windows 10, qui semblent perdre leur autonomie même lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous aimez les MacBook puissants (et compacts)

Le MacBook Pro 13 pouces bénéficie vraiment de nouvelles améliorations internes, et cela signifie que cette version est un excellent choix si vous cherchez un MacBook qui peut bien gérer le multitâche.

Vous avez un mauvais souvenir des vieux claviers MacBook

Nous ne pouvons vraiment pas sous-estimer la mise à niveau que représente le nouveau clavier du MacBook Pro 13 pouces. Si vous avez été rebuté par les anciens claviers, ce nouveau design vous séduira certainement.

Vous recherchez un appareil avec une excellente autonomie

Normalement, les ordinateurs portables puissants se contentent d'une autonomie décente mais pas exceptionnelle. Le MacBook Pro 13 pouces de 2020 parvient à équilibrer performance et autonomie et pourra aisément vous durer toute la journée.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d'un budget serré

Si le MacBook Pro 13 pouces est le plus abordable des MacBook Pro, il n'en reste pas moins très cher. Si vous recherchez un MacBook moins cher, optez plutôt pour le MacBook Air.

Vous avez besoin d'un assistant graphique monstrueux

Si le MacBook Pro 13 pouces n'est certainement pas à la traîne niveau performances, il se repose néanmoins sur des solutions graphiques intégrées, ce qui signifie qu'il se révélera moins avancé sur les tâches graphiques trop intensives.