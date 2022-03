Test HyperX Cloud Alpha (2022)

Le HyperX Cloud Alpha est un casque de jeu exceptionnel et abordable, dont le style et le confort sont à la hauteur de ses caractéristiques impressionnantes. La qualité de l'audio et du micro offre aux joueurs multiplateformes une solution d’excellence.

Le casque HyperX Cloud Alpha (2022) en résumé

Le précédent HyperX Cloud Alpha avait une qualité audio et micro fantastique, ainsi qu'une conception impeccable et confortable, tout en restant abordable. Son successeur ne déçoit pas et reste un casque de jeu presque parfait.

Le cadre en aluminium noir et rouge fait son retour, ainsi que les oreillettes confortables. Les deux haut-parleurs à chambre de 50 mm offrent toujours une large plage de réponse en fréquence de 13 Hz à 27 000 Hz. De plus, l'annulation du bruit sur le microphone détachable est meilleure que jamais. Les joueurs multiplateformes à la recherche d'un casque de qualité qui ne les ruine pas apprécieront le prix du HyperX Cloud Alpha : 99 euros environ.

Aux côtés des casques sans fil Cloud Core et Cloud II au look similaire, le Cloud Alpha présente un design simple, noir et rouge, conçu pour résister aux agressions. Le casque de 336 g est léger et suffisamment confortable pour les longues sessions de jeu. L'armature en aluminium qui soutient chaque écouteur est extrêmement solide et résistante. Lors de nos tests nous l’avons fait tomber et nous nous sommes même assis dessus, et le Cloud Alpha a résisté à ces accidents - il est toujours comme neuf.

Le microphone détachable est doté d'une tige ajustable, ce qui vous permettra de le positionner à votre guise. Et si vous voulez emmener votre Cloud Alpha pour une promenade dans le parc comme simple casque audio ou si vous ne jouez pas à une session multijoueur, vous pouvez ranger le micro dans un sac fourni.

(Image credit: Future)

Les joueurs sur console seront heureux d'apprendre que la prise de 3,5 mm s'adapte parfaitement à la Nintendo Switch, à la PlayStation 4/5 ou à la Xbox One/ Series X|S et qu'elle est tout aussi robuste que les casques eux-mêmes. Le cordon tressé peut supporter tous les types de coups de pied sans problème. Les joueurs sur PC peuvent utiliser un câble d'extension inclus avec des fiches stéréo et micro.

Les commandes audio en ligne sont incluses et sont faciles à utiliser. Un rouleau rigide permet de régler le volume en douceur. De petites rainures sur l'interrupteur de mise en marche/arrêt du micro permettent de couper rapidement le micro.

Le Cloud Alpha prend en charge le son surround virtuel 7.1, qui fait un excellent travail pour rendre les jeux plus immersifs. La nature multiplateforme du casque permet des expériences phénoménales pour différents types de jeux. Jouer à Crossfire X ou à la campagne Gears 5 sur la Xbox Series S offre un son de niveau hollywoodien pendant les combats intenses. Les jeux Playstation 5 comme Sifu et Ratchet & Clank : Rift Apart ont également un son remarquable, bien que le casque ne soit pas complètement compatible avec l'audio spatial. Même les jeux Switch comme The Legend of Zelda : Breath of The Wild et Bayonetta 2 sont à la hauteur.

(Image credit: Future)

Sur PC, vous pouvez utiliser les pilotes sonores THX ou Dolby Atmos de Razer pour donner à l'audio de leurs jeux un peu de punch là où ça compte. Jouer à Forza Horizon 5 procure une sensation d'excitation mise en valeur par l’audio, et les Cloud Alphas s'en chargent avec classe. Il en va de même pour Halo Infinite sur PC, où le son contribue à l'immersion en mode solo, tout en aidant à la prise de conscience de la situation lorsqu'il s'agit de jouer en équipe.

La communication pendant les sessions multijoueurs est suffisamment claire pour ne poser aucun problème, grâce à l'excellent micro. Cela s'est étendu à d'autres applications comme Google Meet et Zoom. C'est logique : le HyperX Cloud Alpha est certifié TeamSpeak et Discord.

Une chose est sûre, les basses sont au rendez-vous avec ce casque. Le Cloud Alpha est parfait pour ceux qui aiment la pop contemporaine et le hip-hop. De "SAOKO" de Rosalía, inspiré du reggaeton, à "Shmoney" de Bobby Shmurda avec Rowdy Rebel et Quavo, le casque est capable de gérer toutes les basses. Cela peut être un problème pour ceux qui recherchent une expérience musicale nuancée, car les basses ont tendance à noyer les aigus et les médiums. Écouter des sons plus soul comme "You Got One" de Moonchild avec Alex Isley ou "I Do" de Lady Wray finit par sembler un peu plat.

(Image credit: Future)

Achetez le si...

Vous êtes un joueur multiplateforme à la recherche d'un casque abordable.

L’HyperX Cloud Alpha dispose d'une prise 3,5 mm filaire qui fonctionne parfaitement sur Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et PC..

Vous avez besoin d'une qualité de son et de micro impressionnante

Les performances de jeu sur le casque sont excellentes et la communication est claire grâce au micro détachable. Par ailleurs, l'écoute de musique offre une expérience tout à fait respectable.

Vous avez besoin d'un casque solide et confortable, capable d'encaisser des chocs.

Les oreillettes respirantes garantissent que les sessions de jeu peuvent durer longtemps et son cadre en aluminium léger est conçu pour résister aux accidents.

Ne l'achetez pas si...