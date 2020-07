Test du Huawei MateBook X Pro (2020)

Le Huawei MateBook X Pro (2020) est le dernier PC portable phare du constructeur chinois. Les éditions précédentes nous avaient déjà fort impressionnés par leur design haut de gamme et leurs spécifications techniques décentes. L’ensemble étant garanti à un prix bien inférieur à celui de ses concurrents les plus proches.

Le dernier né ne déroge pas à la règle, avec un défaut toutefois : sa commercialisation se limite à certaines régions du monde, tandis qu’il s’avère plus difficile de se procurer un MateBook X Pro (2020) en Amérique du Nord, en raison du différend opposant le gouvernement américain au constructeur. De ce fait, et aussi parce que ses composants se veulent nettement plus premium, ce modèle s’affiche plus coûteux que ses prédécesseurs.

Un frein qui pourrait porter préjudice à sa popularité. Mais en aucun cas à sa praticité. Son écran lumineux, son design robuste et élégant, sa puissance peuvent-ils lui permettre de défier, cette année encore, le Dell XPS 13 et le MacBook Pro 13 sur le marché des Ultrabooks ? Réponse(s) ci-dessous.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité du Huawei MateBook X Pro (2020)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Dell XPS 13 (2020) évaluée par notre rédaction. Processeur : Intel Core i7-10510U (quadricoeur, jusqu'à 4,9 GHz avec Turbo Boost)

Carte graphique : Nvidia GeForce MX250

RAM : 16 Go LPDDR3 (2133 MHz)

Ecran : 13,9 pouces 3:2 (3000 x 2000) LTPS

Stockage : SSD 1To (PCIe, NVMe)

Ports : 1x USB-A 3.0, 2x USB-C 3.0, combi audio jack

Connectivité : 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Caméra : 1 Mpx

Poids : 1,33 kg

Dimensions : 304 x 14,6 x 217 mm

En France, le prix de départ du Huawei MateBook X Pro (2020) est de 1 299,99 €. Il vous donne droit à une configuration embarquant un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Il existe également un modèle haut de gamme comprenant un processeur Intel Core i7-10510U de 10e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et une carte graphique Nvidia MX250. Celui-ci vous en coûtera 1 799,99 €.

Huawei a décidé de faire un geste commercial pour chacun de ses acheteurs, offrant une souris Bluetooth pour les clients ayant choisi le premier appareil et un système Wi-Fi Q2 Pro avec base + 2 satellites pour ceux ayant préféré le second.

Le Huawei MateBook X Pro est désormais disponible en Europe, en Asie, en Russie, en Amérique latine, au Japon et au Moyen-Orient. Une fois de plus, il semble que les consommateurs américains et australiens en soient privés. A moins qu'ils n'importent l’Ultrabook édition 2020, ce qui augmentera considérablement son prix.

Ecrivons-le franchement : le Huawei MateBook X Pro (2020) est un ordinateur portable assez cher. Bien sûr, son prix se justifie par le catalogue de performances et de fonctionnalités premium qu’il délivre, ainsi que par sa qualité de fabrication exigeante. Néanmoins, il peut se heurter à des propositions plus accessibles, parfois issues de marques jugées plus luxueuses comme Apple.

En fait, nous vivons une année 2020 tellement étrange qu’elle se caractérise aussi par un marché où un MacBook Pro 13 pouces est aujourd’hui quasiment au même prix qu’un Huawei MateBook X Pro. Ainsi, le modèle standard de la série 2020 distribuée par Apple est aujourd’hui vendu 200 € de plus. Certes, les processeurs Intel ont deux générations d’écart et le MacBook Pro embarque moitié moins de capacité de stockage… mais il y a l’écran Rétina True Tone, deux ports Thunderbolt 3 et le Magic Keyboard pour contrebalancer l’apport de Huawei.

(Image credit: Future)

Si vous êtes plus Windows que MacOS et que Huawei reste votre marque de cœur, le MateBook X Pro i7 de l’an dernier peut être livré à 1 499 €, avec le même espace de stockage que l’édition i5 de 2020.

Design du Huawei MateBook X Pro (2020)

Côté design, peu de choses ont changé par rapport aux MateBook X Pro de ces dernières années. C'est une belle conception, élégante, avec une vraie impression de robustesse lorsqu’on le tient en main. Le modèle 2020 n’est pas lourd pour autant, ni encombrant, et il se glisse facilement dans votre sacoche pour vous accompagner partout. Avec des dimensions de 304 x 14,6 x 217 mm et un poids de 1,33 kg, c'est un ordinateur portable plus léger et plus compact que le MacBook Pro 13 pouces de cette année.

L'écran tactile de 13,9 pouces affiche une résolution inhabituelle de 3000 x 2000 pixels. Cela est dû au fait que la dalle du Huawei MateBook X Pro dispose d’un ratio de 3:2, ce qui donne un écran plus carré que les écrans d’Ultrabooks les plus courants, partant sur un ratio de 16:9. L’avantage de cette configuration ? Vous obtenez plus d’espace vertical et, en théorie, vous vous ferez moins de crampes à l’index en faisant défiler vos pages web ou Word, de haut en bas.

Le rapport hauteur/largeur est le même que celui utilisé pour la plupart des photos imprimées, ce qui, avec la haute définition, donne à la consultation numérique de vos images un aspect net et clair. On ne saurait que trop apprécier également la prise en charge complète de la gamme de couleurs sRVB apportant une précision colorimétrique maximale. Le Huawei MateBook X Pro (2020) se révèle, de ce fait, un assistant idéal pour les photographes.

Si cet écran s’avère également intéressant pour les monteurs vidéo et les férus d’animation et de modélisation 3D, il faut noter que la carte graphique Nvidia MX250 est un composant d'entrée de gamme. Oui, elle est plus puissante et précise que les puces graphiques intégrées mais, non, elle ne pourra pas gérer des tâches multimédia intensives - et vous pouvez faire un trait sur l’exécution de jeux 2D / 3D, sauf les plus basiques.

(Image credit: Future)

Au niveau de la connectivité, le Huawei MateBook X Pro (2020) est équipé de deux ports USB-C (qui servent également à charger l'ordinateur portable), ainsi que d'un port USB 3.0 standard et d'une prise jack de 3,5 mm. Nous aimons beaucoup le mélange d'anciens et de nouveaux ports USB, ce qui signifie que vous pouvez utiliser les vitesses et la flexibilité améliorées de l'USB-C, tout en branchant des périphériques plus anciens sans avoir besoin d'un adaptateur.

Le clavier n'a pas été modifié depuis le dernier modèle, et ce n'est pas une mauvaise chose. Il est spacieux et réactif, assez similaire aux claviers récents que l’on trouve sur les MacBooks. Il est, en outre pratiquement identique au clavier du Huawei MateBook D 15, beaucoup moins cher.

(Image credit: Future)

Comme pour les versions précédentes, la webcam 1 Mpx s’insère dans une cavité du clavier. Une pression sur une touche fait apparaître la webcam, et c'est une caractéristique qui va probablement diviser l'opinion. D'une part, c'est un moyen pratique de s'assurer que la webcam s’éteint et devient inaccessible lorsque vous ne souhaitez plus l’utiliser. De l’autre, cette disposition impose une orientation de la webcam vers le haut lorsqu’elle est en « Mode ON », ce que beaucoup de gens n'apprécieront pas car elle crée une perspective peu flatteuse de votre profil, pendant un appel vidéo par exemple.

Un capteur d'empreintes digitales est enfin intégré au bouton d'alimentation, ce qui permet de vous identifier et de vous connecter à Windows 10 de manière assez transparente.

Pour conclure ce chapitre sur le design du Huawei MateBook X Pro (2020), notons l'introduction d'une nouvelle couleur, le vert émeraude, qui constitue un changement notable de ton. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir à quoi ressemble cette nouvelle couleur, l'appareil que nous avons reçu pour réaliser cette évaluation restant dans le classique mais non moins attrayant Gris sidéral. Nous ne sommes toutefois pas persuadés qu’un ordinateur portable vert emportera l’adhésion commune.

Performances du Huawei MateBook X Pro (2020)

Le Huawei MateBook X Pro (2020) est un Ultrabook compétitif de par ses performances mises au goût du jour. Il gère bien les tâches quotidiennes, avec une transition réussie des processeurs Intel de la 8e génération vers la 10e génération. Ajoutons une puce Intel Core i5 à quatre cœurs, 8 Go de mémoire vive, ainsi qu'un SSD NVMe PCIe, et il n'est pas surprenant de constater que Windows 10 brille de rapidité et de réactivité.

L’Ultrabook Huawei exécute la plupart des applications avec facilité et prend bien en charge le multitâche également. Cependant, comme nous l'avons mentionné précédemment, la carte graphique MX250 ne s’avère pas capable de supporter les tâches super-intensives.

La durée de vie de la batterie du Huawei MateBook X Pro (2020) se montre fort satisfaisante, atteignant presque huit heures lors de notre test d'autonomie - celui-ci consistant à lire une vidéo 1080p en boucle. C'est une performance très respectable, et cela signifie que vous pouvez confortablement l’utiliser pendant une journée de travail ou d'école, sans avoir à vous soucier de le recharger.

(Image credit: Future)

Toutefois, son prix n’est plus aussi bon marché. Dès lors, le MateBook X Pro (2020) doit faire face à d’autres PC portables premium réactualisés tels que le Dell XPS 13 et le HP Spectre x360, qui eux réussissent à tout faire - même les tâches multimédia les plus gourmandes - pour un prix quasi similaire.

Parallèlement, nous avons pratiqué le test de performances PCMark 10, qui simule des charges de haute intensité, telles qu’une visioconférence. La batterie du MateBook X Pro a également obtenu des résultats impressionnants, affichant une endurance de 10 heures et 20 minutes.

Dans l'ensemble, le Huawei MateBook X Pro (2020) est une mise à jour raffinée du produit phare de la société, offrant des améliorations massives de ses performances passées. Et ce grâce à l’ajout de composants modernes, ainsi que de la durée de vie de sa batterie, toujours excellente.

Achetez-le si...

Vous recherchez une alternative au MacBook, sous Windows 10, avec une grande autonomie

Si vous aimez l'aspect et la convivialité des MacBooks, mais que vous n'êtes pas à l’aise sous MacOS, alors le Huawei MateBook X Pro (2020) se définit comme une bonne alternative. Du fait qu’il reprenne un certain nombre d'éléments de conception du MacBook.

Vous avez besoin d’un Ultrabook fin et léger pour retoucher vos photos

L'écran du Huawei MateBook X Pro (2020) est un atout certain. Particulièrement pour les photographes qui désirent disposer d'un ordinateur portable facilement transportable… et sur lequel ils pourront retravailler leurs clichés sans la moindre difficulté.

Vous possédez un smartphone Huawei

A l’instar du MateBook D 15, l'une des meilleures caractéristiques du Huawei MateBook X Pro est la fonction Huawei Share. Cette dernière vous permet de connecter instantanément un smartphone Huawei à l’ordinateur portable en appuyant simplement sur un sticker localisé juste sous le clavier.

Ne l'achetez pas si...

Vous n’avez pas le budget d’un MacBook

Le Huawei MateBook X Pro (2020) est un ordinateur portable coûteux - en fait, il est plus cher que certains MacBooks. Si vous aimez l'aspect de cette machine mais que vous recherchez quelque chose de plus abordable, vous voudrez peut-être jeter un coup d'œil au MateBook D 15, moins onéreux.

Vous courez après le PC portable Gamer de vos rêves

Le MateBook X Pro dispose d'une carte graphique dédiée, et bien qu’elle dispense au dernier né de Huawei un peu plus de performances graphiques, il s'agit toujours d'une puce d'entrée de gamme. Il existe des ordinateurs portables à un prix similaire qui sont dotés de bien meilleurs GPU.