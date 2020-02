Test du Huawei MateBook D 15 (2020)

Le Huawei MateBook D 15 (2020) est un PC portable qui offre un niveau de performances des plus décents, grâce à la technologie mobile Ryzen d’AMD. Bien qu'il s'inspire beaucoup du design - agréable - des ordinateurs Apple, il embarque également quelques innovations utiles, comme une webcam dissimulée dans le clavier ainsi que le transfert NFC vers des smartphones compatibles Huawei. Le tout pour un prix incroyablement raisonnable. Nous lui aurions mis une note parfaite s’il n’y avait eu son autonomie décevante et un écran un peu terne.

Le Huawei MateBook D 15 (2020) en deux minutes chrono

Le Huawei MateBook D 15 (2020), est le dernier PC portable de milieu de gamme de la société chinoise. Bien qu’il soit connu en Occident essentiellement comme un constructeur de smartphones, Huawei n'a jamais cessé de développer sa marque dans le domaine de l’informatique mobile.

Dans le passé, nous avons été fortement impressionnés par les ordinateurs portables de Huawei, notamment le MateBook 13, le MateBook D édition 2018 ou encore le MateBook X Pro. Nous attendions donc énormément du nouveau Matebook D 15, dans la lignée de cette série admirable.

À première vue, le Huawei MateBook D 15 (2020) parait véritablement impressionnant, avec un design qui s'inspire clairement de celui d'Apple. La couleur Gris sidéral et la disposition du clavier lorgne beaucoup sur les MacBook Air, toutefois le Huawei MateBook D 15 (2020) ne se caractérise pas comme une copie bon marché pour autant. Au contraire, il finit par compter parmi les ordinateurs portables les plus élégants du marché, à l’heure actuelle.

L’ajout de ports USB et HDMI de taille normale, ainsi qu'une prise USB-C, ajoute à sa prestance. En offrant une meilleure connectivité que n'importe quel MacBook récent.

(Image credit: Future)

Le bouton d'alimentation sert intelligemment de capteur d'empreinte digitale, pour se connecter en toute sécurité à Windows 10. Lorsque vous appuyez sur le bouton, il scanne votre empreinte et la stocke jusqu'au démarrage de Windows 10 - puis utilise celle-ci pour vous connecter automatiquement. Plus besoin de mot de passe !

Autre amélioration perçue : la webcam est intégrée dans une niche du clavier et s'active lorsque vous appuyez sur son bouton dédié qui se trouve parmi les touches F, en haut du clavier. Non seulement cela permet au Huawei MateBook D 15 (2020) d'avoir un cadre net autour de l'écran, mais en plus, vous vous sentirez davantage en sécurité, la webcam s’éteignant lorsque vous cessez de l’utiliser.

La meilleure mise à niveau reste cependant l’ajout d’une option de transfert NFC, Huawei Share, qui permet de connecter un smartphone Huawei ou Honor compatible à l'ordinateur portable. Vous aurez dès lors la possibilité de partager rapidement et facilement des fichiers entre les deux appareils. Huawei Share projette de même l'écran de votre smartphone sur l’ordinateur portable.

En termes de performances, le Huawei MateBook D 15 (2020) est malheureusement en retrait. L'AMD Ryzen 5 3500U est un processeur mobile correct pour les tâches quotidiennes, mais qui souffre lorsque vous tentez des usages plus laborieux. Ne tentez, en aucun cas, d’exécuter un jeu vidéo AAA dessus.

L'écran, lui, s’avère trop sombre par rapport aux autres ordinateurs portables en milieu de gamme. Quant à l’autonomie, ne dépassant pas quatre heures avec une charge unique, elle apparaît franchement décevante pour une utilisation régulière.

Néanmoins, si vous possédez un smartphone Huawei et que vous cherchez un PC portable à prix décent, avec une certaine allure, alors le Huawei MateBook D 15 (2020) a de quoi vous plaire.

(Image credit: Future)

Spec Sheet Voici la configuration du Huawei MateBook D 15 (2020) envoyé à notre rédaction pour la réalisation de ce test. Processeur : AMD Ryzen 5 Mobile 3500U (quadricoeur, jusqu'à 3,7 GHz)

Carte grapgique : AMD Radeon Vega 8 (8 coeurs, 1,2 GHz)

RAM : 8 Go DDR4 (2 400 MHz)

Ecran : 15,6 pouces, FHD (1 920 x 1 080, IPS)

Stockage : SSD 256 Go

Ports : 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 prise jack 3,5 mm

Connectivité : 802.11ac (2x2 MIMO), Bluetooth 5

Caméra: webcam 1 Mpx

Poids : 1,61 kg

Dimensions : 357,8 x 229,9 x 16,9 mm

Prix et disponibilité du Huawei MateBook D 15 (2020)

Le Huawei MateBook D 15 (2020) est disponible dès maintenant avec un processeur quadricœur AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 649 €. Ce prix place le nouveau MateBook Huawei dans le camp des milieux de gamme. Il s'agit d'ordinateurs portables qui offrent de meilleures performances que les modèles à bas prix, mais qui ne comportent pas les composants les plus puissants réservés aux PC haut de gamme ou premium.

Comme vous pouvez l'imaginer, le milieu de gamme se définit comme un marché très encombré où il peut être difficile de se démarquer. C'est pourquoi Huawei a tout misé sur le design du MateBook D 15 (2020).

Il existe aussi un Huawei MateBook D 14 (2020) de 14 pouces pour les personnes qui souhaitent un écran plus léger et passe-partout. Il est intéressant de noter que ce petit ordinateur se vend plus cher que le MateBook D 15. Exactement 699 €, soit une hausse de 50 € qui correspond à l’ajout d’un SSD de 512 Go. Les autres caractéristiques techniques demeurent identiques entre les deux modèles.

(Image credit: Future)

Design du Huawei MateBook D 15 (2020)

Dès le déballage du matériel, nous constatons que Huawei a beaucoup investi sur la conception de son nouveau MateBook. C'est une excellente idée. Laissons Dell, Apple et HP se battre pour fabriquer les ordinateurs portables les plus puissants (et les plus chers) du monde, tout en redéfinissant avec soin ce que nous devrions attendre d'un PC portable de milieu de gamme abordable.

Il est assez clair que le design du Huawei MateBook D 15 (2020) doit beaucoup au MacBook d'Apple. Du coloris gris sidéral à la taille et à la forme du clavier, nous pourrions presque vous pardonner de le prendre pour un appareil Apple… s’il n’y avait le logo Huawei et l'absence de Touch Bar pour nous rappeler à l’ordre.

A propos de taille, le Huawei MateBook D 15 (2020) mesure 357,8 x 229,9 x 16,9 mm, ce qui est légèrement plus grand que le MacBook Pro 15 pouces de 2019 (349,3 x 240,7 x 15,5 mm). Il pèse en outre 1,62 kg pour le modèle incluant un SSD + un disque dur, contre 1,53 kg pour le modèle avec un SSD uniquement. C'est en fait plus léger que les 1,83 kg du MacBook Pro, Apple ayant intégré davantage de technologie - comme la barre tactile mentionnée ci-dessus, ainsi qu'un GPU discret.

(Image credit: Future)

Néanmoins, si l'on considère la différence de prix entre les deux, le fait que le Huawei MateBook D 15 (2020) parvienne à se rapprocher du style du MacBook Pro a de quoi nous bluffer. Nous comptons évidemment de multiples différences de conception, pourtant certaines d'entre elles arrivent à jouer en faveur du Huawei MateBook D 15 (2020).

Le clavier, par exemple, dispose d’une frappe légèrement plus profonde que les MacBook sortis avant la fin de l’année dernière. Et pour cause : ces MacBook récents ont dû composer avec de nouveaux interrupteurs de clavier, les précédents à mécanisme Butterfly trainant une très mauvaise réputation (et longévité).

Les MacBook sont également équipés de la Touch Bar : un écran tactile OLED fin qui s'étend au-dessus du clavier et affiche différents raccourcis pour les applications les plus courantes. Le Huawei MateBook D 15 (2020) n'a rien de tel - ce qui est compréhensible pour le prix - mais il possède un bouton d'alimentation avec un capteur d'empreintes digitales intégré.

Le recours à la reconnaissance digitale pour se connecter à Windows 10 est une mise à niveau fort intéressante. Lier le capteur d’empreintes digitales au bouton d’alimentation s’avère encore plus malin, avec un gain de place conséquent. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, votre empreinte digitale est enregistrée de manière sécurisée puis utilisée pour vous connecter à Windows automatiquement. C'est un petit plus, mais il rend l'utilisation quotidienne du Huawei MateBook D 15 (2020) nettement plus agréable.

Une autre chose que nous aimons dans le Huawei MateBook D 15 (2020) par rapport au MacBook, c'est le nombre de ports embarqués. Pendant que vous êtes coincé(e) avec deux ou quatre ports Thunderbolt 3 sur un MacBook moderne, le Huawei MateBook D 15 (2020) est doté de trois ports USB de taille normale, d’un port HDMI, ainsi que d'un port USB-C pour les périphériques récentes.

L'écran est entouré d'un cadre impressionnant de finesse, ce qui réduit la taille de l’ordinateur portable Huawei, tout en lui donnant un aspect moderne et haut de gamme. Pour respecter ce parti pris esthétique, la webcam n'est plus située en haut de l'écran mais intégrée au clavier. Entre les touches F6 et F7, vous trouverez un bouton spécifique représenté par l'icône d'une caméra.

(Image credit: Future)

En appuyant dessus, la webcam apparaît. C'est une solution élégante qui offre un niveau supplémentaire de confidentialité puisqu’il vous suffit d’appuyer de nouveau sur le bouton caméra pour la désactiver. Cependant, le nouvel emplacement de la webcam ne sera pas du goût de tous, car elle pointe vers le haut, en contre-plongée, ce qui peut donner lieu à des prises de vue peu flatteuses.

Dans l'ensemble, le design du Huawei MateBook D 15 (2020) réussit sa mission : séduire l’utilisateur par son châssis premium tout en n’effrayant pas son banquier. Une alternative au MacBook avec quelques caractéristiques innovantes.

(Image credit: Future)

Performances du Huawei MateBook D 15 (2020)

L’édition 2020 du MateBook D 15 est livrée avec une configuration unique, comprenant un processeur quadricœur AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Autant dire que vous serez limité(e) à des tâches bureautiques usuelles.

Alors que 8 Go de RAM constituent le minimum vital que nous souhaiterions voir embarquer sur tous les ordinateurs portables Windows 10, un SSD de 256 Go risque de vous priver rapidement d’un espace disque indispensable. Surtout si vous possédez de grandes collections de fichiers multimédia, à l’instar de films, de séries ou de playlists musicales. Vous pouvez aussi oublier les jeux vidéo - il n'y a tout simplement pas assez d'espace pour installer la plupart des titres récents. Et vos composants ne permettraient pas de les exécuter de toute façon.

En choisissant d’équiper ses MateBook D avec un processeur AMD Ryzen 5 3500U plutôt qu'une puce Intel, Huawei marque la différence et c’est appréciable, surtout pour le porte-monnaie du consommateur. Mais AMD se prépare à lancer sa série de puces Ryzen 4000 qui promet de gros gains de performances par rapport à la gamme 3000. Une actualité qui sous-entend une nouvelle mise à niveau rapprochée. Et qui donne donc à réfléchir sur la longévité attendue du MateBook D 15 (2020).

Relativisons tout de même. Ce modèle se montre très performant au quotidien. Tant que vous vous contrôlez et que vous n’essayez pas d'exécuter des tâches trop intensives - comme la réalisation de graphiques 3D ou le lancement de jeux AAA - alors vous devriez être raisonnablement satisfait(e) des performances de cet ordinateur portable. Qui brille par son rapport qualité-prix.

L'écran, lui, est le principal point de déception. Avec un taux de contraste de seulement 800:1 et une luminosité relativement faible de 250 nits, l'écran semble quelque peu anémique et terne. Nous sommes loin des écrans brillants et vibrants proposés dans la même fourchette de prix. Et bien loin de la qualité d'affichage d’un MacBook.

La fonction Huawei Share nous garantira plus de succès. Il s'agit d'une passerelle NFC qui vous permet d'associer un smartphone Huawei (ou Honor) à votre PC portable et d'échanger des fichiers entre les deux appareils. Cerise sur le gâteau : vous pouvez visualiser le contenu de votre téléphone mobile sur l’écran du MateBook D 15. Le rendu nous convainc, comme elle séduira toute personne possédant un smartphone Huawei, c'est un argument de vente vraiment solide. Cependant, si le fait de limiter cette fonction aux téléphones Huawei est compréhensible, il est également frustrant de se la voir refuser parce que nous préférons une autre marque de téléphonie.

Pendant toute la durée de notre test, le portable est resté impressionnant de silence, même lors de tâches plus conséquentes. Selon Huawei, cette prouesse est assurée par la nouvelle solution de refroidissement SharkFin 2.0. Elle comprend des ventilateurs qui ajoutent environ 50% de pales en plus, ce qui signifie qu'ils peuvent aspirer de l'air froid et dissiper de l'air chaud beaucoup plus efficacement.

(Image credit: Future)

Autonomie du Huawei MateBook D 15 (2020)

La durée de vie de la batterie du dernier MateBook D est suffisante mais n’a rien d’exceptionnelle. Lors de notre test vidéo - nous avons fait tourner un film 1080p en boucle et en mode plein écran -, le MateBook D 15 a tenu près de cinq heures et demie sans recharge.

Ce n'est pas trop mal mais il ne s’agit pas non plus de la plus intense des charges de travail. Si vous devez également surfer sur Internet, retoucher des photos et rédiger des documents sous Word, la batterie va s'épuiser beaucoup plus rapidement. Huawei a estimé une moyenne de 13 heures d’autonomie pour son MateBook D, ce qui n’est pas confirmé par nos tests.

Aujourd’hui, un nombre croissant d'ordinateurs portables ont une autonomie à deux chiffres, certains modèles dépassent même les 20 heures. A titre de comparaison.

Le Huawei MateBook D 15 (2020) se rattrape grâce à son port USB-C permettant la recharge supposée rapide. Nous précisons « supposée » car, malheureusement, Huawei n'a pas inclus de chargeur avec l'unité envoyée pour ce test. Nous avons donc dû nous contenter d'un chargeur de rechange qui traînait. Et malgré cela, le MateBook D 15 s'est rechargé avec une rapidité fulgurante.

Le constructeur promet que le chargeur officiel vous donnera quatre heures et demie d'autonomie supplémentaires après une simple charge de 30 minutes.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez un ordinateur portable élégant et abordable

Pour une machine en milieu de gamme, le Huawei MateBook D 15 (2020) s’affirme comme un superbe compromis au design irréprochable (merci MacBook), avec quelques nouveautés.

Vous en avez assez d'Intel

Ça tombe bien : le Huawei MateBook D 15 (2020) est l'un des derniers ordinateurs portables à oser le changement en rejoignant l’écurie - plus accessible - d’AMD.

Vous possédez un smartphone Huawei ou Honor

Si votre smartphone est un modèle Huawei / Honor compatible, vous pouvez utiliser l'une des meilleures fonctionnalités du Huawei MateBook D 15 (2020) : Huawei Share. Celle-ci vous permet de connecter facilement les deux appareils.

Ne l'achetez pas si...

Vous désirez un ordinateur portable puissant

Le Huawei MateBook D 15 (2020) offre des performances décentes pour son prix, mais il existe des ordinateurs portables plus puissants pour à peine plus cher.

Vous ne ferez aucune concession sur la qualité d’affichage

L'écran du Huawei MateBook D 15 (2020) fait le travail - mais il ne faut pas lui demander de respecter votre passion cinéphile ou vidéoludique. Sa luminosité maximale et son manque de contraste font de lui un élément plutôt décevant.