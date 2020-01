Le Huawei Mate X pourrait devenir le premier smartphone pliable dans lequel nous serions prêts à vider notre livret d’épargne. Il faut dire qu’avec ses spécifications techniques monstrueuses, son modem 5G et surtout son double écran se transformant en une tablette séduisante de 8 pouces, cette révolution signée Huawei a de quoi faire frissonner Samsung et Apple. Mais ne risquerait-on pas un achat trop précipité ? Car le Mate X s’avère clairement en avance sur son temps, avec pas ou peu de concurrence… et donc un prix démesuré.

Même les meilleurs noms de la Science-Fiction n’auraient pu imaginer un objet futuriste pareil. Huawei l’a fait et a réinventé le téléphone portable. Le Mate X abrite en effet un double smartphone qui évolue en tablette 8’’ à votre bon vouloir. Disponible en Chine depuis le 15 novembre, les utilisateurs européens pourraient découvrir sa version améliorée à la fin de l’hiver.

Nous avons eu la chance de tester le modèle originel et nous avons été impressionnés par l’ensemble de sa configuration. Bien sûr, le Galaxy Fold de Samsung a éclipsé l’effet « wow » de la technologie pliable. Reste que l’écran FullView à double affichage du Mate X ainsi que la finesse de son cadre nous ont davantage bluffés que les deux écrans du Galaxy Fold qui souffrent d’une conception inégale.

Le Huawei Mate X se décline en deux variantes, chacune renferme une puissance considérable pour soutenir les attentes élevées d'un appareil aussi cher. La version standard embarque la puce octocoeur Kirin 980. Le modèle 5G, lui, voit ses performances gonflées par la puce Kirin 990.

L’appareil photo du Mate X a également été modifié : il utilise désormais les capteurs et les objectifs du Huawei P30 plutôt que ceux, initialement prévus, du Mate 20.

Nous vous détaillons les apports de chacun de ses composants dans notre analyse ci-dessous. Quels sont les avantages (et les inconvénients) d’un smartphone pliable en comparaison d’un smartphone premium « classique » ? En quoi le Huawei Mate X va-t-il modifier vos usages ? Quand sortira-t-il en France ? Et vaut-il son prix astronomique ? Faites défiler nos analyses pour obtenir vos réponses.

Note de l'éditeur : après que Google ait décidé de priver Huawei de la certification Android et donc de l’accès au Google Play Store et aux mises à jour de sécurité, nous nourrissons de sérieux points d'interrogation sur l'avenir des smartphones Huawei et Honor. Google et Huawei ont promis de ne pas impacter les téléphones mobiles déjà disponibles sur le marché. Mais nous ne savons pas, à l’heure actuelle, combien de temps ces derniers continueront de recevoir l’assistance de Google. Et cela pourrait bien réduire l’attractivité du catalogue Huawei / Honor face à la concurrence, dans un futur plus ou moins proche.

Crédit photo : TechRadar

Le Mate X de Huawei a été dévoilé pendant le Mobile World Congress de Barcelone, en février 2019. Le constructeur chinois a pris le monde de surprise en présentant la fiche technique de cet improbable smartphone mais aussi son prix. Huawei, jusqu’ici synonyme de tarifs raisonnables, a tendu une facture qui ferait passer l’iPhone 11 Pro Max pour un smartphone d’entrée de gamme.

Le prix du Huawei Mate X est de 2299 €. Une étiquette excessive posée sur la version standard du téléphone pliable, incluant 512 Go de stockage interne et 8 Go de RAM. Huawei ayant laissé entendre que des variantes plus pointues de ce modèle suivraient.

Une nouvelle mise à jour matérielle devrait être annoncée durant l’édition 2020 du MWC. Cette version intégrera des améliorations au niveau du double écran et de la charnière, sans oublier un processeur plus puissant, le Kirin 990, pour supporter la connectivité 5G. Le coût du Huawei Mate X 5G n’a pas encore été révélé.

La commercialisation du Huawei Mate X en France, et dans le reste de l’Europe, pourrait avoir lieu dès le lendemain de cette annonce. Les experts misent en tout cas sur un lancement au cours du premier trimestre 2020.

Le Mate X est disponible en Chine depuis le 15 novembre 2019 et nous avons un temps pensé que sa sortie mondiale serait effective pour les précédentes fêtes de fin d’année. Toutefois, le contexte de tension récent avec Google a du perturber le calendrier initial de Huawei. A noter que le prix de lancement en Europe ne correspondra pas forcément à celui de la Chine, avec une surcote potentielle en fonction des régions.

En outre, il n’y aura pas de Mate X pour tout le monde. Aussi révolutionnaire que puisse paraître ce téléphone pliable, aucune date de sortie n’a été prévue par la direction de Huawei… pour les Etats-Unis. Vengeance assumée ? Quoi qu’il en soit, les résidents d’Amérique du Nord se verront obligés d’importer ce 2-en-1 5G. Un coup dur qui favoriserait Samsung et le Galaxy Fold sur ce continent (et par répercussion sur les ventes mondiales).

Design et écrans du Huawei Mate X

Vous vous attendez à un appareil géant ? Vous n’y êtes pas ! En mode plié, le Huawei Mate X s’avère tout à fait standard : 16,1 x 7,8 x 1,1 cm. Une fois déplié, vous vous retrouvez avec une épaisseur de 0,54 cm. Cette extrême finesse - la génération actuelle de smartphones présente une épaisseur moyenne d’un centimètre - peut laisser craindre un smartphone trop fragile. Et à 900 € la réparation, vous regretteriez très vite votre achat compulsif !

Huawei tient à rassurer ses futurs usagers : le Mate X a subi cent mille ouvertures et fermetures en laboratoire. Et encore des tortures supplémentaires après les premières critiques négatives adressées au Galaxy Fold. En pratique, la charnière du téléphone pliable Huawei éprouve des manipulations répétées et même musclées.

En mode « fermé », le Huawei Mate X arbore un écran de 6,6 pouces à l’avant et un autre de 6,38 pouces à l’arrière. Comparé au Galaxy Fold, l’écran principal est plus petit (le modèle de Samsung enregistre 7,3’’), mais l’écran au verso est incroyablement supérieur avec 1,8’’ de différence. Plus problématique, les contours épais du téléphone œuvrent au détriment du ratio d’écran.

Heureusement, une fois déplié, le Mate X devient un écran unique de 8 pouces avec un ratio 21:9. Le nec plus ultra pour visionner vos films favoris en toute mobilité. L’affichage OLED garantit des couleurs vives et un niveau de détails saisissant, via une définition de 2400 x 2200 pixels en mode tablette. Si vous préférez parcourir vos contenus sur le plus petit écran, c’est faisable aussi - la résolution tombe à 2480 x 892 pixels, ce qui reste honorable. Et cela vous permettra d’économiser considérablement la batterie. Nous développerons ce point un peu plus tard.

Sur le côté, une barre épaisse d’un centimètre fait la jonction entre les deux écrans. Elle renferme tous les composants du Mate X, y compris l’appareil photo. C’est également ici que s’alignent le bouton d’alimentation, le capteur d’empreintes digitales et le port de recharge USB-C.

Notre plus grande crainte, à vrai dire, provient du bouton fermoir qui sert à déplier le téléphone et/ou qui le maintient plié. Ce bouton, situé sur le dos du Mate X, est condamné à l’usure du temps, entraînant donc celle du mécanisme d’ouverture et de fermeture. Huawei promet une évolution imminente du système, avec un nouveau modèle sans fermoir.

Une autre préoccupation clé est la résistance de l’écran aux rayures. Les deux écrans flexibles sont en plastique, plus sensible à ce type de désagrément que le verre. Sur cette question, le Samsung Galaxy Fold illustre plus de résistance le Mate X, avec un écran principal en verre et un écran secondaire moins exposé. La bonne nouvelle est que les concepteurs du smartphones ont déclaré que l’écran subirait quelques modifications mineures avant la présentation du nouveau modèle au MWC 2020.

Appareil photo du Huawei Mate X

Nous savons très peu de choses sur l’appareil photo du Mate X, si ce n’est qu’il intègre un quadruple objectif. Vous ne trouverez pas de caméra frontale mais un viseur présent également sur la barre latérale et qui s’active en mode plié - à l’inverse du quadruple objectif dont l’exécution nécessitera le déclipsage du smartphone.

Avec le Mate X, nous allons assister à la mort du selfie. L’appareil incite son propriétaire à laisser les autres lui tirer le portrait tout en contrôlant le cadre. Les deux écrans font office de viseur et permettent, au photographe et au modèle, d’avoir simultanément un aperçu de la photo en cours puis de l’ajuster en conséquence. De plus, nous constatons une amélioration majeure de la qualité des portraits, ces derniers adoptant la résolution de la « caméra arrière ». Nous sommes catégoriques : l’élimination de la caméra frontale est une excellente décision.

Et si vous êtes plus paysagiste que portraitiste, sachez que l’écran secondaire sert tout autant de viseur pour les panoramas, scènes de rue ou photos de voyage. Pour ce faire, vous pouvez alterner entre l’objectif principal de 40 mégapixels, l’Ultra grand angle de 16 mégapixels, le téléobjectif de 8 mégapixels… ainsi qu’un capteur ToF (avec profondeur de champ 3D).

Nous n'étions pas autorisés à lancer l'application caméra mais nous avons suivi son utilisation en démo. Huawei reprend la technologie utilisée dans son P30, exposant ici des photos fantastiques avec une belle captation des couleurs et de la lumière.

Autonomie et caractéristiques techniques du Huawei Mate X

De tels écrans et appareil photo ne peuvent être que super-énergivores. Huawei a logiquement ajouté une énorme batterie à l’intérieur de son Mate X (en fait deux), pour une capacité de 4500 mAh. Là encore, avantage Mate X, le Galaxy Fold plafonnant à 4380 mAh.

Il serait criminel de ne pas mentionner également la technologie SuperCharge 55W, développée par Huawei, qui fait ses débuts sur le Mate X. Une avancée sensationnelle pour les systèmes de recharge rapide, faisant passer l’appareil en charge de 0 à 85% en seulement 30 minutes.

Propulsé par un processeur Kirin 980 couplé au modem Balong 5000 5G, le Mate X ne bat pas uniquement des records de vitesse sur sa recharge. Il parvient aussi à télécharger un film d’1 Go en trois secondes chrono. De quoi nous faire un peu plus bouillir d’impatience avant le déploiement de la 5G en France qui promet d’atteindre jusqu’à 10 Gb/s, en débit descendant.

Depuis que nous avons testé le Huawei Mate X, nous avons appris qu’une variante du téléphone pliable mettrait à niveau la configuration matérielle avec l’intégration du Kirin 990 5G. Pour revenir au débit promis, celui-ci certifie des vitesses de téléchargement de 2,3 Gb/s (descendant) et 1,25 Gb/s (montant). Gravé en 7nm, il comporte un GPU stéroïdé par la technologie Kirin Gaming 2.0, cadeau pour les gamers mobiles qui jouiront de graphismes fluides, en très haute définition.

Après avoir déboursé plus de 2000 €, nous espérons que vous conserverez ce téléphone pendant un certain temps. Sa capacité de stockage, en tout cas, lui assure une excellente durabilité. 512 Go sont disponibles en interne, espace auquel vous pouvez ajouter jusqu’à 256 Go supplémentaires grâce à la compatibilité des cartes Nano-SD Huawei.

Interface du Huawei Mate X

Le Mate X abrite une surcouche personnalisée d'Android qui permet l’optimisation de l’appareil en quelques milli secondes, après ouverture (mode tablette) ou fermeture (mode smartphone) de ce dernier. L’interface EMUI, propre à Huawei, s’avère très fluide comme sur l’ensemble des smartphones les plus récents de la marque.

La fonctionnalité inédite d’écran partagé est éblouissante. Si vous avez l’habitude de travailler sur deux moniteurs, vous serez enchanté de récupérer le confort du traitement multitâche sur votre mobile. Regardez une vidéo YouTube tout en rédigeant un mail ou faites glisser des photos directement dans votre correspondance. Et ce, sans aucune latence.

Le PDG de Huawei, Richard Yu, a enfin suggéré que la prochaine déclinaison du Mate X pourrait accueillir une souris et un clavier pour éditer plus facilement et rapidement vos documents. Nous en saurons certainement plus sur ces ajouts lors du MWC.

Pour conclure…

Quand Samsung a commencé à évoquer le concept de smartphone pliable en 2012, le microcosme high-tech était partagé entre admiration et moqueries. Depuis l’arrivée du Galaxy Fold puis celle du Huawei Mate X, la démocratisation d’une telle technologie devient l’une des plus grandes attentes de cette décennie.

Le premier pas de Huawei dans ce projet nous livre un modèle à la conception étonnante, incroyablement mince et avec un plein écran saisissant. Nous avons enfin une tablette qui tient dans la poche et qui se manipule sans cette rigidité qui rendait cette gamme de produits si désagréable (il y a à peine quelques mois !)

Le Mate X n’est toutefois pas exempt d’avertissements. L’écran se raye, le bouton fermoir précipite son obsolescence programmée et son prix achève de le rendre prohibitif pour la plupart des gens. Mais Huawei se veut confiant quant à son avenir et promet des améliorations conséquentes pour en faire LE smartphone de 2020. En quelques mois d’existence, le Mate X se révèle comme une version mieux aboutie du Galaxy Fold. Nous avons hâte de tester sa prochaine évolution dans quelques semaines, à Barcelone.

Crédit photos : TechRadar