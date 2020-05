Test des Google Pixel Buds (2020)

Google Pixel Buds 2 offres Amazon France View Similar Amazon Pas d'information de prix Vérifier Amazon

La mise à niveau des écouteurs sans fil Google Pixel Buds peut ressembler à une tentative désespérée d’égaler les derniers modèles True Wireless présentés par Samsung et Apple. Pourtant, l’édition 2020 des Pixel Buds compte sur un bonus de taille : l’assistant Google, toujours de très haute qualité.

Il faut dire que - encore aujourd’hui - les écouteurs Android n’ont pas trouvé de solution complète et alternative capable de concurrencer les AirPods d’Apple. Bien sûr, nous avons connu quelques écouteurs sans fil True Wireless incroyables, à l’instar des Sony WF-1000XM3. Néanmoins, même ces derniers, au-dessus du panier, peinent à proposer une synchronisation intégrale avec votre smartphone ou votre tablette Android.

Les nouveaux Google Pixel Buds y parviennent. Vraiment. Ils s’appairent avec votre smartphone Google Pixel à la seconde où vous ouvrez leur étui près d'eux, de la même manière que les AirPods se synchronisent avec les appareils iOS. En outre, ils vous invitent à activer Google Assistant, sans dégainer votre smartphone. Il vous suffit de prononcer les mots sésame « OK Google » et vous pouvez bénéficier de votre assistant personnel immédiatement. Encore une fois, tout comme les AirPods.

Et, cerise sur le gâteau, les Buds de Google vous offrent une traduction en direct lorsque vous échangez avec un interlocuteur étranger ou que vous regardez une série en VO non sous-titrée. Pour profiter de cet outil indispensable à tout monolingue, une connexion internet suffit. Un gros plus que les concurrents imaginés par la firme de Cupertino ne fournissent pas.

Hélas, malgré toute leur bonne volonté, les Google Pixel Buds manquent de l’élément essentiel à toute paire d’écouteurs True Wireless, l’annulation active du bruit. Autre inconvénient considérable : leur autonomie moyenne limitée à trois heures sur une seule charge. Deux points faibles qui leur valent un rapport qualité-prix déceptif par rapport aux modèles similaires de Sony et de Samsung.

Pire encore, leur qualité sonore se classe parmi les plus faibles à l’échelle de tous les écouteurs sans fil que nous avons testés au cours de ces derniers mois. Les aigus sont souvent lourds, de ce fait les utilisateurs sensibles aux bruits de chahut et aux sifflements s’épuiseront après une demi-heure d'écoute.

Passés ces défauts, les nouveaux Google Pixel Buds restent polyvalents et représentent une énorme amélioration par rapport aux Google Pixel Buds de 2017. Si vous possédez déjà un smartphone Google Pixel 3, Pixel 3a ou Pixel 4, ils s’avèrent les meilleurs compagnons pour vos oreilles.

Les Google Pixel Buds 2 ont été lancés le lundi 27 avril 2020 aux Etats-Unis. Ils sont disponibles actuellement en quatre couleurs : Oh So Orange, Clearly White (blancs), Quite Mint (verts) et Almost Black (noirs). Cette nouvelle édition coûte 179 dollars, ce qui correspond au prix de départ de leurs prédécesseurs trois ans plus tôt. Nous attendons toujours la tarification officielle mondiale. Nous pensons cependant qu’ils seront également facturés 179 euros en France.

Et face à la concurrence ? Les Google Pixel Buds 2020 sont commercialisés au même prix que les Apple Airpods avec leur boîtier de charge fourni. Ce qui signifie également qu’ils s’avèrent plus chers que les Samsung Galaxy Buds Plus vendus 10 euros de moins, alors qu’ils présentent une batterie plus généreuse capable de fournir 12 heures d’autonomie. Tandis qu’à moins de 150 euros, les Sony WF-XB700 vous propulseront des basses de qualité supérieure.

Si vous souhaitez le nec plus ultra, il serait préférable d’ajouter près de 60 euros pour vous procurer les Sony WF-1000XM3. Contre cet investissement, vous obtenez une fonction d'annulation active du bruit et la meilleure scène sonore résidant dans des écouteurs sans fil True Wireless.

Design des Google Pixel Buds (2020)

La principale caractéristique des Google Pixel Buds 2020 - et ce qui les distingue des Pixel Buds originaux qu'ils remplaceront probablement à l'avenir - est qu'ils sont entièrement sans fil. Il n'y a pas de cordon reliant vos écouteurs ici. Une libération que nous attendions depuis longtemps.

Pour cette raison, l'étui a été entièrement repensé et tient désormais dans la main comme dans la poche. En forme d'œuf, son couvercle s’ouvre et se ferme en un clic souple et rapide. Il dispose aussi d’un port USB-C unique nécessaire pour la recharge. Mieux encore, l’étui lui-même permet de charger vos écouteurs sans nécessité d’une prise électrique aux alentours. Une LED brillante vous indique lorsque le chargement est en cours et lorsqu’il se termine.

À l'intérieur du boîtier, Google inclut plusieurs jeux d'embouts en silicone et un câble de recharge d'une longueur décente - soit deux éléments très appréciés d’ordinaire par les utilisateurs. Attention néanmoins : vous aurez certainement besoin d'embouts supplémentaires, car les médiums fournis se révèlent un peu trop grands et ont tendance à glisser de vos oreilles.

La forme des Google Pixel Buds 2020, en elle-même, peut paraître inconfortable. Il s'agit de très petits boutons qui s’insèrent et ne tiennent qu’en fonction de la forme de votre conduit auditif. Si celui-ci est trop petit, les Pixel Buds auront du mal à tenir, d’où l’importance de les essayer avant achat. Nous aurions pour notre part apprécier un design de type « aileron », à l’image des Powerbeats Pro. Plus efficace en terme de maintien, particulièrement pour les sportifs.

Nous l’avons dit plus haut : la seule caractéristique qui manque à l’appel, dans la fiche technique tout comme dans la conception de ces Pixel Buds 2, est l'annulation active du bruit. Un certain nombre de casques antibruit vendus au même prix en sont pourvus, il est donc dommage que la firme de Mountain View ait fait abstraction de cette fonctionnalité.

Mais pour compenser cette absence, les Pixel Buds 2020 sont capables d'ajuster automatiquement leur volume en fonction de la quantité de bruit que les microphones captent. Et, comme la plupart des écouteurs True Wireless, ils coupent automatiquement toute source sonore lorsque vous les retirez d’une ou des deux oreilles.

Nous n'avons pas trouvé l’option de réglage automatique du volume utile, mais celle de lecture/pause auto se montre d’une grande aide pour préserver l’autonomie - limitée - de nos écouteurs Google.

Fonctionnalités spéciales des Google Pixel Buds (2020)

Il faut reconnaître que Google a intégré une tonne de fonctionnalités étonnantes dans ces écouteurs Android. La connectivité instantanée dès la sortie de l’étui est assez magique. Quant à l'assistant Google intégré, il vous permet de contrôler toute votre maison connectée, où vos appareils compatibles, où que vous soyez.

L’option très intéressante, spécifique aux Pixel Buds 2, est la possibilité de se combiner directement à Google Traduction pour offrir des transcriptions en temps réel. Une fois que vous avez lancé un « OK Google, sois mon traducteur anglais », votre smartphone Android exécute l'application Google Traduction et l’appaire à votre appareil audio. Si vous appuyez sur votre écouteur gauche et le maintenez enfoncé pour prononcer quelque chose dans votre langue maternelle, celui-ci répétera ensuite vos propos traduits dans la langue de votre choix (ici, en anglais). Pour comprendre un interlocuteur étranger, il vous suffit de maintenir le bouton « Traduire » de votre application mobile pendant que ce dernier parle, vous entendrez la traduction complète via vos écouteurs.

Les Google Pixel Buds 2 constituent une vraie tour de Babel magique, à condition de respecter un certain rythme dans la conversation. Car - et c’est logique -, il est nécessaire de parler distinctement un individu après l’autre. Il vous faudra également une connexion 4G ou Wi-Fi pour que le module de traduction soit opérationnel. Mais vous pouvez tout aussi bien télécharger un pack langues (de 45 Mo environ) sur votre smartphone.

L'autre astuce cachée des Google Pixel Buds 2020 est de lire vos SMS mais aussi d’y répondre directement par dictée. Même chose pour les messages que vous recevrez sur Facebook, Twitter, WhatsApp ou encore votre messagerie électronique. Cette fonction se veut encore balbutiante mais terriblement pratique pour éviter de sortir votre smartphone à chaque nouvelle notification.

Performances audio des Google Pixel Buds (2020)

Alors, quel son délivre ces écouteurs True Wireless Google ? Rien de transcendant, malheureusement. D'emblée, sans musique, vous pouvez entendre le moindre sifflement et vous remarquerez que certaines chansons possèdent une tonalité basse excessivement faible.

A vrai dire, les Buds 2020 de Google se concentrent vraiment sur les médiums et les aigus. Fans de hard rock, vous apprécierez leur énergie. Sur le morceau The Best du groupe Awolnation par exemple, nous observons une balance favorable à ces deux fréquences au détriment des basses. Les amateurs de podcasts devraient également encenser la sibilance, c’est-à-dire la tonalité aigue et légèrement sifflante qui enrichit la narration.

Les autres devront se contenter de ce déséquilibre tonal, Google ne permettant pas à ce jour de personnaliser la scène sonore selon vos propres goûts musicaux ou d’écoute. De même, il n’y a aucun profil prédéfini mis à disposition de l’auditeur et c’est bien dommage.

Qu’en est-il du visionnage de vidéos ? Vous pouvez regardez un unboxing sur YouTube ou votre série favorite sur Netflix, avec une qualité sonore convenable. Tant que vous n’avez pas affaire à une superproduction avec des explosions à la chaîne, la piste audio de ces dernières s’avérant constamment étouffée.

A propos des appels. Nous avons testé les écouteurs lors d’une conversation audio via Facebook Messenger, le microphone crépitait à chaque mot prononcé. Pour venir à bout de cette anomalie, il nous a suffi de réajuster l’écouteur déficient en le tournant délicatement. Ces problèmes occasionnels peuvent évidemment être réglés par Google à l’aide d’une ou de quelques mises à jour logicielles qui optimiseront la qualité de la connexion. Mais en l’état, les Pixel Buds soutiennent difficilement un appel audio comme vidéo.

Pour éviter toute baisse de régime audio, pensez à recharger très fréquemment vos écouteurs Google. Officiellement, Google annonce trois heures d’autonomie par charge, avec un supplément de 24 heures lorsqu'ils sont déposés dans le boîtier de chargement. Après évaluation, ces chiffres sont assez justes et nous regrettons une durée de vie de la batterie légèrement inférieure à ce que nous trouverions ailleurs. Fort heureusement, la recharge sans fil est rapide et nous permet de profiter pleinement des Pixel Buds 2 après 20 minutes de pause.

Enfin, il convient au moins de mentionner que les nouveaux Pixel Buds sont dotés d'un solide indice de résistance à l'eau IPX4. Cela les rend capables de supporter quelques minutes sous la pluie, mais probablement pas un intermède à la plage. Prudence cet été !

Pour conclure...

Les Google Pixel Buds 2020 s’illustrent comme une amélioration considérable des Pixel Buds originaux, impossible d’en douter. L'ensemble des fonctionnalités additionnelles apporte une réelle originalité au produit audio, également mis en valeur par sa facilité d’utilisation et son design élégant.

Ces Pixel Buds 2 pourraient mieux faire en termes de scène sonore équilibrée et d'annulation active du bruit. A potentiellement 179 euros la paire, ces deux éléments sont des enjeux majeurs dont nous ne comprenons pas l’absence. À cet effet, il existe un certain nombre d'autres modèles qui offrent un meilleur son et coûtent moins cher. Ou coûtent plus cher et incluent la suppression de bruit.

Bien que nous apprécions les caractéristiques des Google Pixel Buds édition 2020 - privilégiant les possesseurs d’un smartphone Google Pixel -, la qualité audio imparfaite, la faible durée de vie de la batterie et des embouts trop larges empêchent ces nouveaux Google Pixel Buds de recevoir notre recommandation sans réserve.