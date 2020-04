Test du Dell XPS 13 (2020)

Le Dell XPS 13 est un ordinateur portable de luxe, avec une autonomie vous accompagnant sans faillir jusqu’au bout de la journée et des performances solides - sans parler du design, raffiné à souhait. Toutefois, la qualité sonore médiocre et le prix élevé de l'appareil peuvent en dissuader certains.

Le Dell XPS 13 (2020) en deux minutes chrono

Pendant des années, le Dell XPS 13 s'est retrouvé au sommet du classement des meilleurs Ultrabooks. Avec un design sans fioriture et un écran qui a toujours su se renouveler. Toutefois, la concurrence se montre de plus en plus rude et présente chaque année.

Bien sûr, Dell continue à s’imposer comme la référence à suivre en matière de conception. Et ce nouvel XPS 13 lui fait honneur avec un cadre incroyablement fin, se permettant - comble du luxe - de loger une webcam discrète sur la partie supérieure de l’écran. Ajoutons sa légèreté renommée qui vous permettra de le transporter n’importe où, sans le remarquer. Oui mais voilà, Dell n’est plus le seul à prioriser la finesse de ses ordinateurs portables. D’autres constructeurs, comme HP, rattrapent leur retard et jouent désormais dans la même cour.

Par exemple, pour un Dell XPS 13 équipé d'un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, les 1529 € dépensés remboursent davantage la finition que les composants. Le prix variable du XPS 13 commence d’ailleurs à se rapprocher dangereusement de celui d'Apple - à titre de comparaison, le MacBook Pro 13 pouces avec des composants équivalents est un peu plus cher, à 2249 €, mais il comprend deux ports Thunderbolt 3 supplémentaires ainsi qu'un écran QHD.

Ainsi, le XPS 13 est passé, à nos yeux, du meilleur Ultrabook de sa catégorie - celle que tout le monde peut s'offrir - à un article de luxe. Dans celle-ci, le Dell XPS 13 excelle vraiment : c'est un appareil magnifique avec un écran lumineux et un clavier confortable.

En fin de compte, si vous cherchez un ordinateur portable haut de gamme qui vous accompagnera dans tous vos déplacements comme à domicile, pour des tâches légères, le XPS 13 est exactement le modèle qu'il vous faut. Mais si vous cherchez un Ultrabook qui alliera puissance et accessibilité, sans vous ruiner, il faudra aller chercher ailleurs votre nouveau compagnon portable.

Spec sheet Voici la configuration du Dell XPS 13 (2020) évaluée par notre rédaction. Processeur : Intel Core i7-1065G7 (quadricoeur, jusqu'à 3,9 GHz avec Turbo Boost)

Puce graphique : Intel Iris Plus (intégrée)

RAM : 16 Go LPDDR4x (3,733 MHz)

Ecran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080), tactile

Stockage : SSD 512 Go (PCIe, NVMe, M.2)

Ports : 2x USB-C 3.1 avec Thunderbolt 3, emplacement carte micro SD, prise jack

Connectivité : Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Caméra : Webcam IR 1080p

Poids : 1,27 kg

Dimensions : 296 x 199 x 14.8 mm

Prix et disponibilité du Dell XPS 13 (2020)

Le Dell XPS 13 édition 2020 démarre à 1529,16 €, avec un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Cette version bénéficie également d'un écran 1080p non tactile - il vous faudra payer un extra pour obtenir cette capacité.

Bien sûr, si cela ne vous suffit pas, vous pouvez configurer le nouveau Dell XPS 13 avec une configuration plus puissante, et donc un prix qui augmentera en conséquence. Le modèle que nous avons testé vous coûtera, par exemple, 1 799,16 € avec un Core i7 de 10e génération et un écran tactile, également Full HD.

Le XPS 13 devient de ce fait une option coûteuse, dans la lignée du MacBook Pro qu'il tente de concurrencer. Nous sommes réticents à l’idée de payer et de faire payer un tel prix pour ce niveau matériel, mais le design haut de gamme explique, en grande partie, ce tarif élevé.

Dans ce cadre, vous souhaitez vous offrir le XPS 13 le plus premium ? Obtenez un processeur Core i7 de 10e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et un écran tactile 4K… facturé 2199,16 €. Pour rappel la configuration XXL de l’édition 2019 coûtait le même prix, tandis que la version de base chutait à 1049,99 €.

Présenté pendant le CES 2020, le nouveau Dell XPS 13 est disponible à l’achat depuis le 7 janvier en France.

Design du Dell XPS 13 (2020)

Cela ne surprendra sans doute personne : le Dell XPS 13 (2020) est un véritable top model. Non seulement cet ordinateur portable est extrêmement léger (1,27 kg), mais il est aussi très fin avec 14,8 mm à son point le plus épais. Cela fait du Dell XPS 13 un ordinateur portable incroyablement facile à placer dans votre sac à dos, et à transporter où bon vous semble. Cependant, nous devons admettre que nous ne l'avons pas vraiment promené durant nos tests. Du fait de la distanciation sociale imposé par la lutte contre le coronavirus.

Il existe aujourd’hui des dizaines d'ordinateurs portables qui peuvent se targuer d'être fins et légers. Là où la conception du XPS 13 se démarque vraiment, c'est dans sa gestion de l’espace. Rien - ou presque - n’est perdu, le clavier prend la place qui lui est due, sans surplus. Tout comme le pavé tactile, parfaitement lisse qui plus est.

Côté clavier justement, il est nécessaire de louer la frappe juste assez profonde et confortable. La qualité du pavé tactile n’égale pas celui du MacBook Pro concurrent. Néanmoins, aucun ordinateur portable Windows 10 ne s'en approche à ce jour. Dans l'ensemble, l’utilisation des périphériques se révèle des plus fluides et précises, les touches et boutons ne sont pas aussi mous et faibles que sur les autres ordinateurs portables Windows.

De même, l'affichage est d'une grande beauté. Nous avons évalué le Dell XPS 13 avec un écran tactile 1080p et c'est sans aucun doute l'un des écrans les plus lumineux et les plus colorés que nous ayons vus depuis un certain temps. Bien sûr, le modèle 4K offre probablement une meilleure allure, toutefois nous avons du mal à voir l'intérêt de posséder un écran 4K quand sa taille excède à peine 13 pouces. Lorsque nous avons préparé le nouveau modèle pour le test de sa batterie, nous avons réglé la luminosité de l'écran à 50%. Ce paramétrage est encore celui que nous utilisons par défaut au moment de la publication de cet article. C’est un niveau plus que suffisant pour n’importe quelle tâche que vous mènerez sur cet ordinateur.

Nous aimerions cependant pouvoir être aussi flatteurs sur les haut-parleurs du XPS 13. Pour une raison que nous ignorons, Dell continue de placer lesdits haut-parleurs sous l'appareil, étouffant par la même son potentiel sonore. Ce qui est dommage, c’est qu’il subsiste une petite bande, juste au-dessus du clavier, où ces haut-parleurs trouveraient vraiment leur place.

Pour la petite histoire, Dell a fait la promotion du XPS 13 2020 dans le cadre de son programme Dell Cinema. Celui-ci vise à mettre en avant les prouesses vidéo et sonores des ordinateurs portables, dans le but de convaincre les utilisateurs d’adopter cet usage sur le leur. Sur le nouvel Ultrabook, nous ressentons parfaitement la qualité vidéo au-dessus du lot. La scène sonore, en revanche, est totalement absente.

Bien sûr, vous pourrez profiter de la lecture de vidéos YouTube ou de votre série Netflix préférée, avec un son correct. Mais si vous lancez votre playlist Spotify, le stress de vos tympans risque de grimper. En écoutant Toxic de Britney Spears, nous avons souligné le manque cruel de basses. Même sur des morceaux moins pop, comme Cirice de Ghost, semblent avoir complètement perdu leur identité sonore. Pour vous donner une image plus impactante, visualisez une explosion massive dans un blockbuster hollywoodien. Et bien transposée sur le XPS 13, vous n’entendrez qu’une légère brise tapotant une fenêtre.

Ainsi, afin d’apprécier le combat final du film Thor: Ragnarok, visuellement sublime mais auditivement ennuyeux sur le XPS 13, nous avons ajouté l’un de nos meilleurs casques audio. Faites-en de même si vous optez pour l’achat du dernier Dell.

Quelques points faciles à améliorer

La tendance actuelle des ordinateurs portables est de réduire le nombre de ports, afin de privilégier la portabilité de l’appareil. Le Dell XPS 13 a certainement lancé cette tendance. Il se limite à deux ports Thunderbolt 3, un emplacement micro SD, une prise jack. Et c'est tout. C'est certes plus que beaucoup d'autres ordinateurs portables sur le marché, d’autant qu’il n'y a pas vraiment de place supplémentaire sur le XPS 13.

Comme pour les versions précédentes du XPS 13, le dessus du clavier est recouvert d’un repose-poignet en fibre composite. C'est assez confortable, mais c'est aussi peu hygiénique et l’état premium de votre appareil va vite se détériorer depuis cette coquetterie dispensable.

Performances du Dell XPS 13 (2020)

Le Dell XPS 13, que nous avons reçu pour ce test, est équipé d'un Intel Core i7-1065G7, un processeur mobile à 4 cœurs et 8 threads construit à partir de l'architecture Ice Lake d'Intel. Et, pour résumer : c’est remarquable.

Ce petit processeur fournit suffisamment de puissance pour vous permettre de faire face à presque toutes les tâches informatiques courantes. Il pourrait cependant subir plus de difficultés à exécuter des charges de travail très lourdes comme le montage vidéo. En contrepartie, il y a une caractéristique clé d'Ice Lake qu'il faut souligner : le GPU.

Les puces graphiques Intel Gen11, ou « Intel Iris », sont censés être environ deux fois plus puissantes que celles intégrées dans les processeurs Intel Whiskey Lake de dernière génération. C’est une mise à niveau impressionnante mais ça ne fait pas pour autant du XPS 13 2020 un ordinateur portable de jeu. Tout au plus, le Dell se révèle capable de gérer certains titres eSport, tels que Fortnite ou Call of Duty: Warzone, à 720p. A l’inverse, vous ne pourrez pas lancer Doom Eternal, même en résolution basique. Mieux vaut le savoir.

Les performances brutes du processeur sont une autre histoire intéressante. Ice Lake est en général davantage axé sur la consommation de médias que sur l’édition vidéo ou photo. Pour ce qui est de la pratique, nous avons pu ouvrir des dizaines d'onglets Chrome, sans que l'ordinateur portable ne ralentisse. Même un peu.

Ce qui demeure impressionnant, cependant, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune chaleur qui est transférée vers le clavier ou le pavé tactile. Le clavier reste aussi frais après 8 heures de travail que lorsque nous allumons l'ordinateur portable pour la première fois, en début de journée. Une vraie distinction signée Dell.

Autonomie du Dell XPS 13 (2020)

Le Dell XPS 13 est un ordinateur extrêmement performant. Comme il est portable, nous nous attendons à une longue durée de vie de la batterie, ce qui permettrait de le transporter pendant toute une journée (minimum). Sans avoir à se soucier de sa recharge.

Bonne nouvelle : le XPS 13 nouvelle génération se montre aussi autonome que puissant. Au cours de notre test vidéo (consistant à lire une vidéo Full HD en continu), le modèle est resté allumé pendant un temps respectable de 9 heures et 40 minutes. Dans le test plus exigeant du logiciel PCMark 8, il tient presque 6 heures.

En outre, la batterie s’adapte à vos usages, il y a une réelle optimisation en fonction que vous naviguiez sur Internet, écoutiez de la musique ou travailliez sur un tableur Excel. Tant et si bien que l’appareil peut tenir une journée entière de travail, sans signe de faiblesse. Vous pourrez même le rallumer le lendemain matin, avec un peu d’énergie en rab.

Si vous cherchez un ordinateur portable à emporter au bureau, et pour regarder Netflix sur le chemin du retour, le Dell XPS 13 est un excellent choix.

Applications du Dell XPS 13 (2020)

Parce que le Dell XPS 13 est un ordinateur premium, vous ne subirez pas l’installation ou la présence de bloatwares inutiles. Cependant, il est aussi livré avec quelques logiciels pré-enregistrés, plutôt décents pour vous aider à prendre votre PC en main.

Vous disposez d’un assistant de mises à jour, d’une application de support client et, surtout, du Dell Cinema Guide. Ce dernier regroupe toutes vos plateformes de streaming sous une seule application. Plus besoin de rechercher vos programmes d’un point à un autre, ils apparaissent dans la même bibliothèque. Un véritable gain de temps qui vous permettra de lancer immédiatement des films et séries inédits ou cultes. Indispensable.

Enfin, le Dell XPS 13 est équipé de deux possibilités de reconnaissance Windows Hello : un capteur d'empreintes digitales au-dessus de la touche qui sert également de bouton d'alimentation, et une webcam à infrarouge qui peut scanner votre visage pour vous permettre d'accéder à l’interface bureau.

Achetez-le si...

Vous cherchez un PC portable des plus esthétiques

Le Dell XPS 13 est sans aucun doute l'un des Ultrabooks les plus haut de gamme que nous ayons évalué. Et il ne manquera pas d'attirer l'attention de vos collègues ou de vos voisins de café. C'est un ordinateur élégant que vous aurez envie de montrer.

Vous ne faites aucun compromis sur la qualité d’affichage

Dell excelle une fois de plus avec son écran, en offrant une dalle lumineuse et des couleurs flamboyantes. Et, avec le cadre on ne peut plus fin, vous profitez complètement du format plein écran.

Vous recherchez un appareil léger

Il s'agit d'un ordinateur portable incroyablement fin et léger, ce qui le rend très facile à transporter partout où vous irez. Si vous désirez un cartable informatique fiable et poids plume, il vous le faut absolument.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité

Le Dell XPS 13 est un modèle haut de gamme, et son prix s’avère assez élevé. Vous pouvez obtenir la même configuration matérielle ailleurs - sans le design - pour moins cher.