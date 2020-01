Test des Apple Airpods 2

Approximativement trois ans après sa première tentative, Apple a décidé d’apporter quelques améliorations sur ses écouteurs True Wireless. Les Airpods 2 bénéficient d’une nouvelle option de recharge sans fil et d’un appairage plus fluide. Si vous souhaitez passer des casques ou écouteurs Bluetooth à la technologie True Wireless, alors la mise à jour de 2019 est un achat intéressant. Mais si vous possédez déjà les originaux, économisez vos deniers pour la prochaine itération, ou pour la concurrence - les Sony WH-1000XM3 par exemple.

Les rumeurs sur les Airpods 2 ont couru des mois avant leur annonce, mentionnant des écouteurs True Wireless étanches et avec réduction de bruit. Au lieu de cela, nous avons découvert une version peu différente des Airpods originaux. L’innovation étant ici l’insertion d’une puce H1. Cette dernière a considérablement bonifié la connectivité et la durée de vie de la batterie. Tout en ajoutant la fonctionnalité d’activation vocale via Siri.

Autre option notable : la mise à disposition d’un boitier à induction qui permet de recharger les écouteurs sans passer par le câble Lightning et une prise secteur. Un support utile si vous vous retrouvez en pleine nature, sans alimentation et avec la nécessité urgente de donner un coup de boost à votre appareil audio !

Depuis la sortie des AirPods 2, au printemps 2019, une ultime variante d'AirPods a rejoint la mêlée : les Airpods Pro. Etanches, antibruit et livrés avec des embouts interchangeables, ils s’avèrent bien plus onéreux que les Airpods 2. Comptez 100 € de différence (sans le boitier de recharge sans fil), une différence qui fait des écouteurs de seconde génération une alternative intéressante pour goûter à la qualité Apple. Mais l’est-elle davantage que les tous premiers Airpods ?

Que valent les Airpods 2 face aux meilleurs casques et écouteurs du moment ?

Dans les transports, faut-il leur préférer un casque anti-bruit ?

Comment passer un appel vidéo à l'aide de vos Airpods 2 ?

Prix et disponibilité des Apple Airpods 2

Les Apple Airpods 2 sont commercialisés depuis le mois de mars 2019. Le modèle standard coûte 179 €, ajoutez 50 € si vous désirez le coupler avec le boitier de charge sans fil. A noter que cette nouvelle génération a été lancée au même prix que la première.

A l’heure actuelle, les Airpods de 2016 comme ceux de 2019 sont vendus au même prix par la majeure partie des enseignes marchandes ainsi que des marketplaces. L’Apple Store, lui, ne vend désormais que le second modèle et les Airpods Pro. Il convient donc d’acheter directement les Airpods 2, si vous décidez de vous initier aux écouteurs True Wireless.

Vous cherchez des écouteurs sans fil moins cher ? Nous vous conseillons les NuForce BE Free5 d’Optoma, Notre paire d’écouteurs True Wireless favorite et qui coûte moins de 100 €. A l’inverse, si vous souhaitez investir dans un modèle intra de très haute qualité, les Sony WF-1000XM3 constituent le nec plus ultra de cette catégorie. En échange de 250 €, ce qui est toujours plus économique que les Airpods Pro.

Design des Apple Airpods 2

Il est impossible de distinguer au premier coup d’œil les Airpods 2 de leurs aînés. Apple n’a pas jugé utile de modifier la conception de ces « contons-tiges » acoustiques largement moqués après leur apparition il y a quatre ans. Un conservatisme d’autant plus étonnant que les rivaux du constructeur ont totalement misé sur des modèles élégants, à l’instar des des Beoplay E8 de Bang & Olufsen ou encore des Samsung Galaxy Buds.

Une autre critique des Airpods non prise en compte par la firme de Cupertino est l’absence d’embouts flexibles en silicone. Il se trouve ainsi compliqué de bien ajuster les écouteurs au creux de vos oreilles. Et le risque qu’ils tombent, et que vous les perdiez en courant, s’avère problématique. Il faudra finalement attendre la sortie des Airpods Pro, en octobre 2019, pour profiter pleinement d’écouteurs True Wireless extrêmement confortables (et plus chics, avec leurs « tiges » raccourcies) chez Apple.

Le changement apporté par les Airpods 2 réside dans le nouveau boitier de charge sans fil. Coffret premium facilement transportable, il intègre une LED sur le devant qui indique l’état de chargement de vos écouteurs (orange s’ils sont en cours de recharge, vert lorsqu’ils atteignent les 100% d’autonomie).

Ce boitier offre jusqu’à 24 heures d'autonomie en plus des cinq heures d’écoute garanties par les écouteurs en première charge. Les Airpods 2 prennent également tous vos appels en main libre et ce, jusqu’à 3 heures de conversation non-stop. Soit 60 minutes de plus que sur les Airpods originaux. Un gain de temps qui est assuré par la puce H1 d’Apple, sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans la suite de ce test.

Le chargement du boitier lui-même se veut d’une rapidité impressionnante : nous sommes passés de 25% à 100% d’autonomie en moins d’une heure !

Caractéristiques et performances des Apple Airpods 2

Pourquoi les Airpods 2 surpassent le modèle initial ? Leur supériorité tient dans un seul composant : la puce H1 Bluetooth 5.0 qui remplace la W1, joyau révolu d’Apple.

Entre les deux puces, Apple certifie un temps d’appairage divisé par deux et une latence réduite de 30 %. Coupler les Airpods d’origine avec un smartphone était déjà un jeu d’enfant, les Airpods 2 en font un automatisme avec une notification d’appairage s’affichant sur votre téléphone mobile, dès ouverture du boitier de charge pour libérer les écouteurs.

La puce H1 permet également aux porteurs des nouveaux AirPods d’activer les commandes vocales pour passer ou prendre un appel, lire des playlists musicales, zapper un morceau, écouter un SMS… Il suffit de réveiller l’assistant personnel Apple en invoquant le fameux shazam « Dis Siri » ou en appuyant deux fois sur une des oreillettes. Cette fonctionnalité marche à la perfection, le microphone intégré capte la voix de l’utilisateur même dans des environnements fort bruyants.

Si vous préférez les commandes tactiles, il est possible d’accéder aux paramètres des écouteurs via le menu Bluetooth de votre smartphone. Attention : vous n’avez le droit qu’à un seul contrôle par oreillette, ce qui limite vos choix (lire et mettre en pause votre musique sur l’une, passer à la piste suivante ou précédente sur l’autre… tout dépend de vos usages).

Nous avons effectué la plupart de nos tests de configuration à partir d’un iPhone SE. Et pour les utilisateurs de smartphone Android, nous avons couplé les Airpods 2 avec un Huawei Mate 20. Si l’appairage Bluetooth s’effectue automatiquement avec l’iPhone, celui du Huawei n’a pas à rougir. L’opération est comme le reste : très simple. Maintenez enfoncé le bouton d'appairage à l'arrière des AirPods et l’appareil apparaîtra en quelques secondes dans le menu Bluetooth de votre téléphone Android.

Pour conclure avec les performances des AirPods 2, il est à souligner que ceux-ci ne souffrent d’aucun problème de latence, y compris sur des jeux mobiles. Nous avons également constaté que l'utilisation des AirPods 2, pour passer et répondre à des appels, se distinguait de la concurrence avec une fluidité absolue et une qualité audio parfaite.

Qualité audio des Apple Airpods 2

La qualité audio, parlons-en. Rien ne bouge depuis les AirPods d'origine, la scène sonore est toujours vivante et puissante. Quelques faiblesses se font ressentir sur les hautes fréquences mais elles ne constituent en rien un facteur éliminatoire.

Nous avons essayé les Airpods 2 sur « Sawdust and Diamonds » de Joanna Newsom. Et bien que nous ayons été impressionnés par la clarté de la voix, le traitement des basses et la fréquence des aigus saturent aléatoirement. Nous avons eu les mêmes problèmes en écoutant « Let’s stay together » d'Al Green : les voix medium ont beau être fluides et détaillées, elles restent écrasées par la variété instrumentale du morceau. Les AirPods 2 se comportent mieux avec des compositions aériennes telles que « No Surprises » de Radiohead. Nous retrouvons le son chaleureux et texturé de la guitare acoustique, pendant que les percussions et la voix cristalline de Thom Yorke sont accentuées.

Ainsi, les AirPods de seconde génération retransmettent agréablement les voix comme les instruments à cordes mais semblent plus ternes avec les percussions. Nous regretterons enfin l’absence de la technologie de réduction du bruit… qui sera octroyée aux Airpods Pro.

Pour conclure…

Mis à part le boîtier de chargement à induction, les nouveaux AirPods n’engagent aucune évolution par rapport à leurs prédécesseurs. Bien sûr, l'appairage est plus rapide et les commandes vocales sont un véritable bonus, reste que les problèmes de conception et de réduction de bruit ne sont pas réglés. De plus, le boitier en question rend les Airpods 2 trop onéreux face à bon nombre de leurs concurrents. Entre autres, les Samsung Galaxy Buds qui incluent un boîtier de chargement sans fil sans frais supplémentaire.

Pourtant, si vos anciens AirPods sont usés ou si vous cherchez à adopter votre première paire d'écouteurs True Wireless, ce modèle est un investissement des plus sûrs. Surtout si vous utilisez déjà un iPhone.