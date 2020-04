Votre appareil Fitbit peut mieux vous protéger contre le Covid-19 - voici comment

La marque Fitbit déploie un ensemble de nouvelles options sur ses appareils connectés pour aider ses utilisateurs à se protéger contre le coronavirus et à gérer le stress associé à la pandémie. Ainsi, L'application Fitbit offre désormais plusieurs alertes inédites pour vous rappeler, entre autres, de vous laver les mains régulièrement, avec minuterie incluse. De quoi appliquer les gestes barrières ponctuellement, même chez vous.

Comme le rapporte nos confrères de 9to5Google, un nouvel onglet a été ajouté au sein de l’application. Intitulé « Covid-19 infos & ressources », il apporte de nombreux conseils et des astuces pour mieux gérer votre niveau de stress pendant le confinement. De multiples exercices vous sont proposés ponctuellement pour garder votre forme physique, alors que vous êtes bloqué(e) à domicile. Mais aussi à vous relaxer et à respecter des pauses essentielles si vous télétravaillez.

Il existe de même des fonctionnalités avancées pour rendre votre sommeil moins agité et plus réparateur. Le suivi récent des nouvelles habitudes post-confinement dans le monde par Fitbit a révélé que nous dormons tous plus longtemps (et bougeons moins). Or, selon les coachs et docteurs conseillant la société, il est important de maintenir une fréquence de sommeil régulière, afin de ne pas perturber notre jauge de santé et de bien-être.

Un coach personnel à portée de main

Fitbit Coach Premium : gratuit pendant 90 jours

Pour vous aider à rester en bonne santé pendant que vous êtes coincé(e) à la maison, Fitbit vous propose de tester gratuitement son application fitness de très haute qualité pendant 3 mois. Fitbit Coach Premium regorge d'informations pour améliorer aussi bien son bien-être physique que mental. Vous aurez accès à des milliers de vidéos et d'enregistrements audio pour chasser l’ennui et conserver ou retrouver la forme.

Voir l'offre

Autre bonus et non des moindres : Fitbit a prolongé la période d’évaluation gratuite de son programme Fitbit Coach Premium de sept jours à trois mois. Ce service haut de gamme comprend des milliers d'exercices que vous pouvez essayer à la maison avec un équipement minimum. Indispensable pour continuer à bouger sans devoir imprimer des attestations de sortie quotidiennement.

Les nouvelles options spéciales « Covid-19 » ne sont actuellement disponibles qu'en anglais. Certaines d’entre elles s’avèrent même limitées à certains territoires - par exemple, la possibilité de contacter un médecin en ligne si vous ne vous sentez pas bien… est actuellement réservée aux membres américains de Fitbit. Nous espérons toutefois que ses ajouts fort utiles seront rapidement étendus à l’ensemble de la planète.