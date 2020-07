Découvrir et tester en avance les futures fonctionnalités de Windows 10, c’est possible

Etes-vous abonné au programme Windows Insider ? Cette plateforme de bêta-test permet désormais à tout propriétaire d’une licence valide Windows 10 de tester en avant-première les mises à jour Windows 10 à venir. Si vous souhaitez découvrir et essayer les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation, il suffit de vous inscrire au programme.

Au début du mois de juin, Microsoft a annoncé une transition intelligente, reposant sur l’utilisateur final et qui déploierait un « nouveau modèle de canal évaluant la qualité des mises à jour pour mieux soutenir les efforts des développeurs ». Ce déploiement aura lieu au cours des prochains jours et les appareils des Windows Insiders (les abonnés du programme) seront automatiquement configurés pour accepter ledit canal. De manière à échanger plus efficacement avec les développeurs sur la qualité des mises à jour ainsi que sur les améliorations souhaitées de l’expérience utilisateur.

Plus de canaux pour plus de tests à proposer

Le programme Windows Insider permettra aux utilisateurs de Microsoft de tester différentes versions de Windows 10 et de noter directement leurs niveaux de fiabilité et de convivialité.

Via l’un des nouveaux canaux - appelé Canal Dev -, ils pourront accéder aux dernières mises à jour et donc au code le plus récent. Attention toutefois : il faut bien prendre en compte que ces mises à jour seront proposées à un stade précoce de développement et qu’elles s’avéreront de ce fait moins stables que votre système d’exploitation usuel.

Ces versions bêta de Windows 10 ont tout de même été préalablement validées par Microsoft et correspondent à des mises à jour qui ont de fortes chances d’être déployées pour le grand public.

Il existe aujourd’hui trois canaux Windows Insider. Amanda Langowski, directrice principale des programmes chez Microsoft, a expliqué que la société pourrait proposer des canaux supplémentaires à l'avenir : « Comme nous continuons à faire évoluer la façon dont nous construisons et mettons en place Windows 10, nous pourrions introduire de nouveaux canaux pour proposer de nouvelles expériences aux Insiders ».

Si vous êtes déjà un Insider Windows, que vous souhaitez découvrir ces nouveaux canaux et essayer les nouvelles versions de Windows 10, commencez par cocher ces derniers en allant dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider.

Via BleepingComputer