Les meilleurs jeux Xbox Series X à venir : découvrez chaque exclusivité et grand hit immanquables

De plus en plus de jeux, exclusifs ou non, développés pour la Xbox Series X sont dévoilés à mesure que nous nous rapprochons du lancement de la console de Microsoft. Nous disposons désormais d’une vision plus claire que jamais sur la qualité et de la quantité de ces titres. Que nous commencerons à tester… dans quelques mois !

Nous savons également que la nouvelle Xbox devrait devrait devenir la console de jeux la plus puissante de l’Histoire, lorsqu'elle sera lancée fin 2020 plus ou moins à la même période que sa grande rivale, la PS5.

Depuis le mois de mai 2020, Microsoft distille des informations au compte-gouttes sur les titres qui rejoindront le catalogue Xbox en 2020 et 2021. Récemment, l’événement virtuel Xbox Games Showcase, tenu par la société, a dévoilé plusieurs exclusivités et jeux phares de la console de nouvelle génération.

Vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui vous attend ? Nous vous détaillons chaque titre présenté et confirmé par Microsoft pendant le Xbox Games Showcase. Mais aussi les plus attendus parmi ceux qui ont été validés dans le passé. Le futur s’annonce extrêmement divertissant.

Xbox Series X : que nous réserve la future console de Microsoft ?

La nouvelle XBox a-t-elle ses chances face à la PS5 ?

Deviendra-t-elle la future meilleure console de jeux de l'année ?

Tous les jeux présentés pendant le Xbox Games Showcase

Echo Generation

Echo Generation est le premier jeu inédit de Xbox Series X introduit pendant le Xbox Games Showcase. Microsoft en parle comme d’un « jeu d'aventure au tour par tour », développé par le studio Cococucumber (Riverbond). La date de sortie est fixée à 2021, tant sur la Xbox One que sur la Xbox Series X. Le teaser délivre une atmosphère étrange, à base d’histoires au coin du feu et d’adolescents en proie à des incidents surnaturels. Le tout rythmé par une bande-son dominée par les synthétiseurs. Qui a dit Stranger Things ?

Exomecha

Qu'est-ce qu'Exomecha ? Décrit comme un « jeu de tir à la première personne, gratuit et en ligne », ce titre nous confronte à des Mechas en furie. Vous aurez le droit de concevoir le vôtre et de le confronter à des robots titanesques, dans un mode Battle Royale « unique ». Tous les studios nous vendent cet élément marketing aujourd’hui ! Ce n'est pas une exclusivité, étant donné qu'il arrive aussi sur PC, mais vous en profiterez aussi sur Xbox One et Xbox Series X.

State of Decay 3

State of Decay 3 sera, sans surprise, un nouvel opus de la franchise survival horror / gestion, dans lequel vous devez construire votre communauté, dans une ville infestée de zombies. Pas forcément populaires, les deux premiers épisodes imposaient un gameplay ultra-répétitif. Toutefois, la puissance accrue de la Xbox Series X pourrait réserver quelques surprises. La bande-annonce montre un survivant isolé dans les bois, traquant un cerf mort-vivant à l'arbalète – on se croirait presque dans The Last Of Us 2.

Forza Motorsport

La prochaine édition de la simulation de courses Forza, pour vous les têtes brûlées. Nous n'avons pas vraiment obtenu de détails sur la version next-gen. Mais vous pouvez être sûrs qu'il y aura des bolides et une infinité de circuits à parcourir.

Tell Me Why

Le dernier récit fantastique imaginé par les créateurs de Life Is Strange. Des frères et sœurs, séparés malgré eux, commencent à faire la lumière sur leur passé (tragique comme on pouvait s'y attendre). Twists à répétition et poussées lacrymales devraient faire partie de la mécanique du jeu. Celui-ci avait été annoncé précédemment pour PC, mais nous savons désormais qu'il sera également disponible sur Xbox Series X.

Ori and the Will of the Wisps

Oui, ce - superbe - jeu de plateformes existe déjà, mais nous avons eu la confirmation qu’il débarquerait sur Xbox Series X, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz en résolution 4K. Cela a presque une saveur d’inédit.

Avowed

Quelques instants après que le célèbre développeur Obsidian ait présenté un aperçu de Grounded et d'une extension de The Outer Worlds, nous avons pu jeter un premier coup d'œil à ce RPG aux faux airs d’Elder Scrolls. Nous n'en savons que très peu sur Avowed, si ce n’est qu’il devrait combler les joueurs attendant désespérément une suite à Skyrim.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Pas tout à fait un jeu à part entière, le Xbox Games Showcase a révélé le premier DLC à venir du nouveau RPG épique d’Obsidian, The Outer Worlds. Cet épisode devrait compléter la fin bâclée de l’histoire principale, et nous l’attendons avec curiosité le 9 septembre prochain. Une autre extension devrait suivre par la suite.

As Dusk Falls

Cette bande annonce énigmatique - et magnifiquement animée - met en scène un « drama interactif » s'étendant sur 30 ans et suivant la tragique destinée d’une dynastie familiale. Les terres du Sud-Ouest américain sont bluffantes de réalisme et constituent une belle vitrine pour le moteur graphique de la Xbox Series X.

Psychonauts 2

La suite du très populaire Psychonauts nous fait languir depuis 2015. C’est finalement la Xbox Series X qui aura ses faveurs, et apparemment notre patience sera grandement récompensée. Particulièrement si vous êtes fan de Jack Black, la voix de ce dernier cabotinant la bande sonore du jeu. Un petit aperçu dans la bande annonce.

Stalker 2

Plus de dix ans après le dernier jeu S.T.A.L.K.E.R. sur consoles, une suite complète est en train de voir le jour sur les machines de la prochaine génération. La série FPS / Survival Horror doit être réactualisée depuis un certain temps déjà, et cette dernière entrée va certainement ouvrir l'appétit (ou plutôt le couper) de nombreux joueurs. La puissance de traitement améliorée pourrait en terrifiait plus d’un.

Warhammer 40,000: Darktide

Ce « jeu viscéral d'action se déroule en coopération à 4 joueurs ». Vous et vos amis devrez combattre des hordes d'ennemis, avec une foule de munitions et de gadgets militaires pour le faire. A venir en 2021 sur PC et Xbox Series X uniquement.

Tetris Effect: Connected

Fascinant remix de Tetris, le jeu de 2018 profitera d'une extension multijoueur. Pensée au départ pour la PS4, elle profitera de la configuration bien plus musclée de la Xbox Series X (et de vos PC Gamer) pour sublimer nos alignements de briques.

Fable

Probablement la plus grande annonce du Xbox Games Showcase. Ce bref teaser de Fable a été, sans surprise, gardé pour la fin. Introduisant un monde magique, dense par nature, rempli de fées (et de grenouilles), il sonne plus comme un redémarrage de la série plutôt que comme une suite. Quoi qu'il en soit, ces quelques images délivrent un excellent fan service et devrait ravir les joueurs de la première heure. Bien sûr, c'est une exclusivité PC / Xbox.

The Gunk

Les créateurs de Steamworld ont développé ce jeu d'action en 3D, qui semble centré sur le nettoyage d’un monde en proie à une pollution massive. L’écologie est un combat et vous ne devriez pas échapper à quelques séquences de baston. N’est-ce pas le rugissement d'une bête féroce que l’on entend dans les dernières secondes de la bande annonce ?

New Genesis: Phantasy Star Online 2

Ce jeu en ligne gratuit a d'abord été lancé sur Xbox One et PC, et il devrait rejoindre la prochaine génération de consoles Xbox en 2021. Au menu : une nouvelle planète à explorer et à défendre (la Terre, en avez-vous entendu parler ?)

CrossfireX

CrossfireX attise la curiosité depuis sa première évocation, en 2019. Ce nouvel aperçu, au cours du Showcase, le ramène au centre de nos préoccupations gaming. Il ressemble à un FPS classique, avec des armes et des armures premium, auquel se mêlent quelques phases d’infiltration et un scénario complotiste à souhait. C’est le prochain titre de Remedy (Control, Alan Wake) et, en tant que tel, il vaut certainement le coup d'œil.

Les meilleurs jeux Xbox Seriex X déjà confirmés

Microsoft a présenté son catalogue de jeux Xbox Series X, pour la première fois, le 7 mai dernier. L'événement a vu défiler plus d’une cinquantaine de bandes annonces. Nous avons pris le soin de sélectionner les titres les plus attendus et confirmés par Microsoft jusqu’à présent. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ces entrées au fur et à mesure que de nouvelles informations et de nouvelles entrées nous parviendront.

Assassin's Creed Valhalla

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoft a confirmé que le prochain chapitre de la saga Assassin's Creed sera disponible sur PS5 et Xbox Series X - mieux, il utilisera la fonctionnalité Xbox Smart Delivery. Dans Assassin's Creed Valhalla, les joueurs incarnent le guerrier viking Eivor, chargé de mener son clan, de sa Norvège natal aux rivages de l'Angleterre médiévale. Avec l'espoir de s'y installer définitivement. Mais la résistance saxonne ne facilitera pas vraiment les choses. Dans ce futur opus, les joueurs pourront construire et gérer des colonies, faire des raids dans les villes visitées pour obtenir des ressources, former des alliances et même personnaliser leur personnage.

Battlefield 6

(Image credit: Electronic Arts)

Electronic Arts maintient une sortie de Battlefield 6 sur Xbox Series X et PS5 pour l’année 2021. Dans une interview accordée à GameSpot, EA a déclaré que Battlefield 6 « ciblera les nouvelles innovations qui seront rendues possibles par les plateformes de nouvelle génération ». Nous ne savons toujours rien du gameplay de Battlefield 6, ni s'il sera commercialisé sur Xbox One et PS4, mais il reste l’une des plus grosses attentes gaming, toutes plateformes confondues.

Chivalry 2

(Image credit: Deep Silver)

Chivalry 2 est un hack n' slash multijoueur à la première personne. Il donne aux joueurs la possibilité de se lancer dans des batailles médiévales épiques, où ils assiégeront des châteaux, tireront des flèches de feu sur leurs ennemis et domineront des champs de bataille à 64 participants. Chivalry 2 a été confirmé pour les consoles de la génération actuelle et de la prochaine génération, avec une fonctionnalité cross-play au menu.

Control

(Image credit: Remedy Entertainment/505 Games)

Remedy Entertainment a confirmé que son dernier titre d’action-aventure acclamée par la critique arrive sur PS5 et Xbox Series X. Le flou plane quant à sa date de sortie et aux principales mises à niveau de l’édition à venir. Mais le studio a promis qu’il ne nous ferait pas trop patienter.

Cyberpunk 2077

(Image credit: CD Projekt Red)

CD Projekt Red est toujours très réticent à l’idée de spoiler la moindre information sur son prochain titre. Mais un tweet récent de l’éditeur nous a donné la confirmation de son lancement plus tardif sur Xbox Series X - le jeu utilisera même la nouvelle fonction Smart Delivery de Microsoft, permettant aux joueurs d’upgrader gratuitement leur version Xbox One vers la version Xbox Series X.

Destiny 2

(Image credit: Bungie)

Destiny 2 arrive sur Xbox Series X, et en précommandant la nouvelle extension Beyond Light sur Xbox One, vous obtiendrez également le jeu sur la prochaine génération - là encore grâce à Smart Delivery. Vous pourrez continuer d’incarner votre personnage habituel, bien que nous ne savons pas si le jeu sera disponible dès le lancement de la Series X.

Dirt 5

(Image credit: Codemasters)

Un nouveau jeu Dirt ! Dirt est une série de jeux de course classiques du développeur Codemasters. Nous ne sommes pas surpris de le voir faire son chemin vers les consoles de la prochaine génération. Attendez-vous... à des véhicules plus rapides ? Des circuits plus réalistes ? Un bref coup d'œil aux premières images suffit à nous happer. Le rendu est magnifique et la physique se révèle d’une fluidité sans égale. Dirt 5 sera également pris en charge par Smart Delivery.

Dying Light 2

(Image credit: Techland)

Lors d'une interview donnée à Wccftech lors de l'E3 2019, l’éditeur Techland a confirmé que Dying Light 2 se destinait aux consoles next-gen. « Techland a toujours un oeil sur les derniers jouets à la mode ! Pour être plus précis, oui, le plan depuis le début est de faire de Dying Light 2 un titre intergénérationnel ».

Far Cry 6

(Image credit: Ubisoft)

Far Cry 6 sera bien présent sur la Xbox Series X et il utilisera le système Smart Delivery. Le jeu se déroule dans un « paradis tropical figé dans le temps » appelé Yara. Yara est contrôlé par le dictateur Anton Castillo (joué par Giancarlo Esposito de la série Breaking Bad), avec l'aide de son fils Diego. Mais une révolution en cours vise à faire tomber Castillo. Vous êtes l’un de ces révolutionnaires, Danny.

FIFA 21

(Image credit: EA)

FIFA 21 rejoindra Madden sur Xbox Series X cette année. Acheter le jeu sur Xbox One débloquera également le jeu sur Xbox Series X, mais par le biais de ce qu'EA appelle le « Dual Entitlement » plutôt que le Smart Delivery. Une mise à niveau sera aussi accessible entre les deux versions.

Fortnite

(Image credit: Epic Games)

Fortnite sera présent sur Xbox Series X dès son lancement. Après tout, pourriez-vous imaginer sérieusement la prochaine console la plus puissante de tous les temps de se priver du titre le plus téléchargé de cette époque ? Les détails exacts concernant la ou les versions next-gen de Fortnite n'ont pas encore été révélés, mais nous attendons une mise à jour visuelle scotchante.

Gears 5

(Image credit: The Coalition)

Gears 5 est peut-être sorti en 2019, mais son studio entend bien réalisé une réactualisation majeure pour le lancement de la Xbox Series X. Gears 5 édition Xbox Series X tournera à 60 FPS en 4K (contre 30 FPS sur Xbox One X), Microsoft affirmant que « la transition entre les cinématiques en temps réel et le gameplay sera incroyablement fluide ». Il y aura également des « améliorations notables » sur les temps de chargement du jeu.

Gods and Monsters

(Image credit: Ubisoft)

Tout comme Watch Dogs: Legion, Gods and Monsters est un titre Ubisoft qui a subi d’importants retards sur son planning de sortie. Sachant maintenant que nous pourrions voir Gods and Monsters débarquer à tout moment entre juillet 2020 et mars 2021, il était forcément probable que le jeu soit affilié à la Xbox Series X. C'est depuis officiel : avec Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs: Legion, le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a déclaré que Gods and Monsters fera son apparition dans le catalogue next-gen.

Gothic

(Image credit: THQ Nordic)

Après avoir mesuré notre engouement avec un teaser jouable, l’éditeur THQ Nordic a dévoilé qu’il planifiait un remastering du jeu culte de 2001 avant de l’introduire entre deux nouveautés Xbox Series X. Nordic prévoit de « rester aussi fidèle que possible à l'expérience originale » tout en modernisant les mécanismes du jeu, ainsi qu’un « univers granuleux et moins coloré » pour honorer les doléances des fans. Le développement n'en est qu'à ses débuts, et il ne faut pas s'attendre à le voir apparaître sur la console de Microsoft dès 2020.

Grand Theft Auto 5 Enhanced

(Image credit: Rockstar Games)

La troisième fois est la bonne pour Rockstar Games. Après un passage réussi sur PC, GTA 5 veut conquérir les consoles de nouvelle génération avec une édition « nouvelle et améliorée ». Reste à savoir ce que comprend cette appellation et ce qu’elle signifie en termes de développement. Cette version de GTA 5 arriverait bien avant GTA 6, qui se fait toujours désirer, quelque part en 2021. Le titre est, à l’heure actuelle, le plus attendu sur PS5. En sera-t-il de même sur Xbox Series X ?

Halo Infinite

Halo Infinite est le premier titre que Microsoft a imaginé - et annoncé - pour la Xbox Series X. Nous savons donc que Master Chief est en train de faire le grand saut vers la console de nouvelle génération. Halo Infinite, titre de lancement de la Series X ? Rien de particulièrement surprenant, étant donné que Master Chief est le visage de la Xbox depuis presque 18 ans. Selon Microsoft, Halo Infinite (comme tous les titres exclusifs de Xbox Game Studios) utilisera la nouvelle fonction Smart Delivery. Cela signifie que vous n'aurez à acheter le jeu qu'une seule fois et que vous aurez accès à la meilleure version disponible pour la console Xbox que vous choisirez en support.

Hitman 3

(Image credit: IO Interactive)

Hitman 3 arrivera sur les consoles actuelles et de nouvelle génération en janvier 2021. Le jeu achèvera le scénario de World of Assassination, qui a commencé avec le redémarrage de la série en 2016. La bande annonce révèle quelques séquences de gameplay. Le jeu s’avère incroyablement captivant avec un agent 47 infiltrant un gratte-ciel en escaladant sa façade extérieure. Tom Cruise / Ethan Hunt a trouvé son maître.

Marvel's Avengers

(Image credit: Crystal Dynamics)

Marvel's Avengers sortira peut-être en septembre, mais le jeu bénéficiera d'une mise à jour gratuite vers la prochaine génération et sera jouable sur PS5 et Xbox Series X. Cet upgrade améliorera les graphismes du jeu, accélérera les temps de chargement et ajoutera le ray-tracing, tout en permettant aux joueurs actuels de faire évoluer leur progression sur les nouvelles consoles Microsoft et Sony. Quant au cross-play, il sera bien évidemment inclus.

NBA 2K21

(Image credit: Sony / 2K)

La bande annonce de la NBA 2K21 ne contient aucune acclamation venant des gradins - c'est donc une représentation ultra-réaliste de la saison 2020, privée de son public en raison de la pandémie mondiale. Elle met en scène le joueur des Pelicans, Zion Williamson, seul sur le terrain, avec un ballon de basket et beaucoup de sueur. Nous allons vouloir voir plus de gameplay de ce jeu développé par Visual Concepts, et nous y aurons probablement droit au cours des prochaines semaines. Les titres NBA 2K sortent généralement en septembre, mais pour la version next-gen la plus aboutie, vous allez devoir attendre.

Outriders

(Image credit: People Can Fly)

Le studio People Can Fly est formel : Outriders sera disponible sur PS5 et Xbox Series X pour les fêtes de fin d’année. Nous ne connaissons pas encore grand-chose sur Outriders, mais l’éditeur l'a décrit comme « un jeu de tir coopératif next-gen dans un univers de science-fiction original, sombre et désespéré ».

Overcooked: All You Can Eat

(Image credit: Team 17)

Un délicieux assortiment vidéoludique composé à partir des produits suivants : Overcooked et Overcooked 2. All You Can Eat est une version améliorée des deux jeux coopératifs spécialement conçue pour la Xbox Series X. Avec tous les DLC inclus, ainsi que de nouveaux contenus, ce remastering supporte le cross-play, le mode multijoueur en ligne et une résolution 4K à 60 images par seconde.

Pragmata

(Image credit: Sony)

Autre proposition de Capcom, nous ne savons pas grand-chose sur Pragmata. La bande annonce du jeu montre un astronaute protégeant le monde (et une petite fille) contre des forces obscures, l’action se déroulant dans une métropole futuriste désolée. Ca ressemble fort à une production d’Hideo Kojima (Death Stranding), sans la signature payante de ce dernier. Il faudra un certain temps avant de mettre la main sur Pragmata, qui sortira sur les Xbox Series X et PS5 en 2022.

Rainbow Six Quarantine

(Image credit: Ubisoft)

Annoncé pour la première fois lors de la conférence de presse d'Ubisoft de l'E3 2019, sa date de sortie n'a jamais été fixée. Un retard perpétuel qui rapproche ce jeu coopératif du lancement de la Xbox Series X, il était légitime qu’Yves Guillemot, la tête d’Ubi, officialise son association à la prochaine génération de consoles.

Rainbow Six Siege

(Image credit: Ubisoft)

En attendant Quarantine, nous pourrons toujours compter sur la mise à niveau de Rainbow Six Siege, sorti en 2015 sur PS4 et Xbox One. Le directeur du projet, Leroy Athanassof, assure que le célèbre jeu de tir tactique, ici revisité, sera disponible sur Xbox Series X, dès le jour 1 de la console. Qui plus est, Ubisoft ne veut pas que les joueurs soient séparés de leurs amis simplement parce que certains ont sauté à joypad joint dans la nouvelle génération alors que d'autres restent sur les consoles actuelles. Le titre s’avérera donc intergénérationnel.

Recompile

(Image credit: Phigames)

A l’ère du coronavirus et de l’éloge au hacking, Recompile vous propose d’incarner… un virus doté d’une conscience. Vous avez pour mission d’infiltrer le monde virtuel du Mainframe. Le jeu combine une plateforme traditionnelle basée sur l'exploration avec un récit dynamique qui encourage les choix interactifs du joueur. Allez-vous vous lancer à code perdu dans les batailles numériques ou pirater vos ennemis pour les monter les uns contre les autres ? Vos décisions auront constamment une incidence et vous permettront de débloquer de superbes tableaux générés par la puissance graphique de la Xbox Series X.

Resident Evil 8: Village

(Image credit: Capcom)

Alors que la série culte se concentre sur nombre de remakes depuis quelques années (avec succès pour ceux de Resident Evil 2 et 3), la trame principale autour de la Umbrella Corporation et de ses opposants est clairement mise en suspens. Mais l’arrivée de Resident Evil 8: Village sur Xbox Series X pourrait bien changer la donne. Avec un retour en Europe, sur les traces du meilleur opus de la saga (et aussi le plus effrayant) : Resident Evil 4. Des monstres ressemblant à des loups-garous, les retrouvailles avec Chris Redfield… nous avons hâte de fêter ces retrouvailles.

Scorn

(Image credit: Ebb Software)

Ceci est une pure exclusivité Xbox Series X (même si le titre devrait passer sur Steam après quelques mois / années). Scorn prend place dans un monde sinistre, gris et sanglant, peuplées de mystérieuses statues de pierre. Les premières images sont intrigantes à souhait, avec de subtiles références à l’univers d’Alien et à l’œuvre d’H.R. Giger dans son ensemble. Attendez-vous à jeu cauchemardesque en vue subjective.

Senua’s Saga: Hellblade 2

(Image credit: Ninja Theory)

Le nom et le design de la Xbox Series X ont été officiellement révélés lors des Game Awards 2019. En plus d'un aperçu de la console nouvelle génération, nous avons également appris le développement de la suite d’Hellblade: Senua’s Sacrifice, l’un des meilleurs et plus beaux jeux des années 2010. Celle-ci sera disponible sur Xbox Series X, sa bande annonce a servi de vitrine pour montrer les prouesses graphiques de la future console. Il est probable que le titre profitera de la technologie Smart Delivery.

Sherlock Holmes: Chapter One

(Image credit: Frogwares)

Sherlock Holmes, je présume ? Il y a eu de nombreuses variantes de jeux basés sur les aventures du détective de Sir Arthur Conan Doyle. Ce « Chapitre un » reviendrait sur les jeunes années de ce dernier, avant qu’il ne rencontre le Docteur Watson et devienne le pire ennemi du Professeur Moriarty. Dans ce récit, Holmes parcourt la Méditerranée et cherche à percer le mystère de la mort de sa mère. Un volet Origins que nous découvrirons sur Xbox Series X en 2021.

The Ascent

(Image credit: Microsoft)

Si Cyberpunk 2077 n'est pas assez dystopique pour vous, The Ascent vous comblera probablement. Avec des villes sales et résolument high-tech, des populations extraterrestres tentant de cohabiter, la menace de supernovas apocalyptiques, The Ascent sera-t-il une imitation ou un vrai jeu de tir / aventure original ? Nous le saurons bien assez tôt.

The Lord of the Rings: Gollum

(Image credit: Daedalic)

Annoncé en mars 2019, l’adaptation tolkienesque de Daedalic est désormais confirmée pour les séries PS5 et Xbox X. Cet épisode spécial dédié au plus grand personnage de l’épopée de JRR Tolkien offrira une « époustouflante aventure next-gen » selon son éditeur. Le titre devrait apparaître en 2021, mais nous ne savons toujours pas s’il sera intergénérationnel. Le jeu à vocation narrative « raconte l'histoire de Gollum d'un point de vue jamais osé auparavant... tout en restant fidèle à la Légende ».

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

(Image credit: Paradox Interactive)

La suite du jeu de rôles de 2004 est enfin là ! Une histoire de complots et de manipulations orchestrés par des clans vampiriques depuis des millénaires, des capacités surhumaines à exploiter comme la télékinésie, des alliances à faire et à défaire… les principaux ingrédients de ce classique populaire (né sur papier) seront repris ici. Les caractéristiques majestueuses de la Xbox Series X devraient en faire un RPG à la première personne dont on se souviendra.

Watch Dogs: Legion

(Image credit: Ubisoft)

Annoncé pendant l'E3 2019, Watch Dogs: Legion était initialement attendu pour une sortie en mars 2020. Cependant, Ubisoft a dû revoir son planning de développement et il est maintenant établi que le prochain opus hacktiviste nous parviendra le 29 octobre 2020 sur les consoles actuelles d’abord, puis sur PS5 et Xbox Series X, au moment de leur lancement. Du coup, le titre utilisera Smart Delivery.

WRC 9

(Image credit: Nacon/KT Racing)

La simulation mettant en scène le Championnat mondial des rallyes de la FIA sera officiellement lancée sur Xbox Series X et PS5. Mais nous en profiterons d’abord sur PC, Switch, Xbox One et PS4, dès le mois de septembre. « L'introduction des consoles de jeu de nouvelle génération est une étape merveilleusement excitante et nous sommes ravis que WRC 9 soit la première simulation de rallye à être disponible sur de telles plateformes », a déclaré Oliver Ciesla, directeur général de WRC Promoter. Selon le site web du jeu, WRC 9 proposera des rallyes au Kenya, en Nouvelle-Zélande et au Japon dans le cadre du calendrier WRC 2020. Ainsi que plus de 400 km de routes pour les 13 manches prévues de la saison 2020. WRC 10 et WRC 11 ont également été confirmés.

Yakuza: Like a Dragon

(Image credit: Sega)

Vous voulez jouer à un jeu Yakuza sur Xbox Series X ? Vous pourrez réaliser ce souhait dès le lancement de la console. Comme Like a Dragon est techniquement sorti au Japon en janvier dernier, seule la sortie occidentale est attendue sur les consoles next-gen. Le jeu bénéficiera aussi de Smart Delivery. La série Yakuza étant très appréciée, elle va certainement attirer beaucoup d'attention - ce titre vous voit incarner le jeune Ichi alors qu'il tente de se faire une place dans l’échelle du crime organisé.