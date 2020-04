Les futurs jeux Xbox X Series et PS5 sortiront-ils en même temps sur Nintendo Switch ?

Si le coronavirus le permet, la PS5 et la Xbox Series X constitueront les deux sorties gaming majeures de la fin d’année 2020. Et bien que les deux machines promettent un véritable bons en avant en matière de performances graphiques, un éditeur de jeux influent milite pour que les jeux les plus attendus, sur catalogues Sony et Microsoft, soient également portés simultanément sur Nintendo Switch.

Cet éditeur, c’est Virtuos, à l'origine de plusieurs portages très médiatisés sur Nintendo Switch - dont L.A. Noire, Dark Souls Remastered et bientôt The Outer Worlds. Et il se montre résolument optimiste quant à un agenda des sorties commun entre PS5, Xbox Series X et Switch. Dans une interview accordée à Maxi-Geek, Elijah Freeman, son vice-président a déclaré : « Avec le lancement des nouvelles Xbox Series X et PlayStation 5 cette année, les studios doivent élaborer des stratégies d’optimisation pour que l'expérience de jeu soit identique sur toutes les plateformes. Chez Virtuos, nous disposons d’équipes talentueuses qui sont prêtes à porter toutes les nouveautés annoncées sur Nintendo Switch ».

Mais c’est faisable… pour de vrai ?

La réussite d’une telle initiative en étonnerait plus d’un, la Switch possédant une configuration largement inférieure à la Xbox One et à la PS4. Forcément, un immense fossé la sépare d’emblée de celles de la prochaine génération. Cependant, la Switch a déjà accueilli de nombreux portages qui nous ont surpris, comme The Elder Scrolls : Skyrim ou Doom (nous attendons encore sa suite, Doom Eternal).

Les portages des jeux PS5 nécessiteraient certainement une optimisation graphique colossale. A moins, et ce n’est pas un événement à exclure, qu’une nouvelle Nintendo Switch plus performante voie le jour courant 2021.

Virtuos n’est pas un éditeur isolé sur ce projet fou. Il dispose du soutien de Tantalus Media qui a œuvré sur les portages de Sonic Mania et de Rime pour la console de salon Nintendo. Il n’est pas à exclure que FromSoftware et Rockstar, principaux collaborateurs de Virtuos, usent également de leur poids pour rendre ce doux rêve réel.

Bien entendu, de tels portages n’auraient pas lieu avant le lancement des premiers jeux PS5 et Xbox Series X. Ces derniers pourraient constituer les pilotes d’un vrai changement de paradigme au sein de l’industrie vidéoludique. Pour les possesseurs de Switch, l'avenir semble dès lors plus prometteur, même dans l'ombre des consoles next-gen.