Xbox Series X : date de sortie, prix, jeux et fiche technique de la future console Microsoft

Avec la PS5 de Sony, la Xbox Series X introduira la neuvième génération de consoles de salon dès la fin de l’année 2020. Longtemps connue sous son nom de code « Xbox Project Scarlett », la prochaine console de Microsoft a été officiellement révélée pendant la cérémonie des Game Awards 2019, en décembre dernier. La diffusion d’une bande-annonce en 4K époustouflante a également levé le voile sur le design de cette dernière, similaire à celui d’un boitier PC de type mini-ITX, placé à la verticale.

De par son nom généraliste, la Xbox Series X a pour vocation de « laisser la place pour de futures consoles supplémentaires », comme l’a déclaré Microsoft au site Business Insider. D’autres déclinaisons de la prochaine génération qui pourraient bien voir le jour très peu de temps après la Series X. Microsoft jouera-t-il la quantité face à Sony ?

Il semble que la qualité de l’ultime Xbox ne soit pas en reste. Les différentes rumeurs qui nous sont parvenues font état d’une console grandiose qui prendra en charge les contenus 8K et la technologie Ray Tracing. Ce à un –ou des) prix qui s’avéreraient très compétitifs.

Nous avons collecté et synthétisé l’ensemble des informations publiées sur la Xbox Series X pour vous en fournir la meilleure ébauche. Avant que la guerre des consoles ne démarre, voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine console Xbox (feu Xbox Project Scarlett).

Les premières infos sur la Xbox Series X

Qu'est-ce que c'est ? La Xbox Series X sera la console de salon Microsoft de neuvième génération (précédemment connue sous le nom de Xbox Scarlett).

Microsoft a donné une fenêtre de sortie assez large ; la Xbox Series X serait lancée entre octobre et décembre 2020.

Halo Infinite a de grandes chances d'être la première exclusivité de cette génération. Celle-ci sera rétrocompatible, il faudra donc inclure les derniers succès Xbox en date. Tels que Ghost Recon Breakpoint, Gears 5 ou Star Wars Jedi: Fallen Order ?

Le prix n'est pas encore connu mais Microsoft a affirmait qu'elle ne répéterait pas l'erreur commerciale de la Xbox One X et de son tarif de lancement bien trop onéreux. La nouvelle Xbox pourrait ainsi se vendre, au mieux, à 499 €.

La Xbox Series X sera-t-elle compatible VR ? Rien à déclarer du côté de Microsoft. Reste que ses ingénieurs ont forcément entendu l'annonce d'un prochain casque PSVR 2 par Sony. Et qu'ils n'y sont pas indifférents.

Microsoft a préféré rester flou sur la date de lancement officielle, sans doute pour éviter que Sony lui grille la politesse en mettant en rayon sa PS5 juste avant. A l’heure actuelle, il est question d’une sortie estimée entre octobre et décembre 2020. A l’instar de la PS5, le gros des rumeurs évoque la fin du mois de novembre comme hypothèse la plus probante. Le temps de laisser aux ménages le soin de boucler leur budget Noël. Et surtout afin de profiter du Black Friday qui aura lieu le vendredi 27 novembre 2020.

A noter que deux nouvelles consoles Xbox seraient en cours de développement. La première, dont le nom de code est « Anaconda », correspond à la Xbox Series X. La seconde, baptisée « Lockhart » dissimulerait une console moins coûteuse et axée sur le streaming. Nous ne savons pas si Anaconda et Lockhart seront vendues en même temps ou à quelques semaines de différence. Tout est possible.

Prix de la Xbox Series X

(Image credit: Microsoft)

Le prix de la nouvelle Xbox Series X, comme sa date de sortie, reste un mystère. Microsoft n’a nul intérêt à le divulguer tout de suite et se prononcera sûrement à la rentrée 2020. La société a toutefois reconnu que le prix de lancement de la Xbox d’origine, ainsi que celui de la Xbox One X, toutes les deux fixées à 499 €, avait été une erreur. En 2013, première année d’existence de la Xbox One, Sony a vendu 1,3 millions de PS4 en plus et Nintendo, près de 2,1 millions de WiiU supplémentaires. Pourtant, avec un prix raisonnable, la console est Microsoft dispose d’une excellente côte de popularité : aux Etats-Unis, c’est la console la plus rentable pendant le Black Friday.

Concernant la Xbox Series X, Phil Spencer - responsable produit de la branche Xbox - se montre catégorique : « Nous ne serons pas hors compétition ni sur la puissance, ni sur le prix ». Une déclaration qui ne signifie pas que la console sera bon marché, simplemant que son coût s’alignera au mieux avec celui de la concurrence. Comprendre le prix de la PS5.

Le coût des composants, lui aussi, impactera lourdement le prix final. La Xbox Series X promet plus de puissance que les Xbox One S et Xbox One X. Elle ne pourra donc pas se permettre un écart trop important avec le prix de lancement précédent (499 €).

Caractéristiques techniques de la Xbox Series X

La Xbox Series X vue de l'intérieur (crédit photo : Microsoft)

La Xbox Series X n’affiche pas uniquement le design d’un PC gamer, elle en partage aussi la configuration ! En effet, la console de Microsoft embarque un processeur 8 cœurs conçu sur mesure par AMD, à partir de l’architecture Zen 2. Elle se dévoile d’ores et déjà quatre fois plus puissante que la Xbox One X et pourra exécuter des jeux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution 8K. Et cerise sur le gâteau : elle devrait donner ses vraies lettres de noblesse à la technologie Ray Tracing.

Nommée « Flute », la puce AMD se rapprocherait de celle de la PS5 qui a récemment fuité. Comme le révèle sur Twitter le célèbre leaker Komachi Ensaka, les deux composants partagent en commun 8 cœurs, 16 threads de traitement et une carte graphique de type AMD Navi. Sa fréquence de base ne serait que de 1,6 GHz, ce qui s’avère assez faible de nos jours. Néanmoins, elle prétend monter à 3,2 GHz en mode boost. Un bon point tout de même car cela suggère que Flute sera un composant à faible consommation d’énergie.

[UserBenchmark] AMD Eng Sample: 100-000000004-15_32/12/18_13F9 https://t.co/bmE1sP3uLfPlatform : AMD Flute.Socket : BL5.8C16T : Base 1.6Ghz/Boost 3.2Ghz.13F9 = Navi 10LITE (?). pic.twitter.com/cwwpicuNSjJuly 22, 2019

Tout comme la carte graphique, version allégée de Navi 10 qui compterait un nombre d’unités de calcul moins élevé. Ce afin de rendre extrêmement rares, voire nuls, les incidents de surchauffe rencontrés par la console.

Autre effet miroir avec la PS5 : la Series X sera enrichie par un SSD interne qui augmenterait les performances du temps de chargement de 40 fois par rapport à la génération précédente. Associé à une RAM en GDDR6 de 16 Go, cet ajout permettrait aux studios de développer des cartes de jeu beaucoup plus détaillées et complexes, sans craindre un frein matériel.

« La nouvelle génération Xbox se concentrera sur la jouabilité avant tout » a expliqué Spencer dans une interview donnée au magazine Gamespot. « Il faut s’assurer que le chargement des jeux soit instantané, pour garantir un taux de rafraîchissement le plus élevé possible ». De ses dires, l’objectif de Microsoft serait d’assurer une exécution des jeux Series X à 60 FPS et en 4K minimum. La prochaine console se verra d’ailleurs muni d’un lecteur Blu-Ray 4K UHD.

Microsoft a également confirmé que tous les accessoires Xbox One actuels, dont les manettes et les casques, fonctionneront avec la Xbox Series X. Nous doutons cependant sur la prise en charge du capteur Kinect, jamais évoqué par la firme de Redmond.

Manette de la Xbox Series X

(Image credit: Microsoft)

Si la manette sans fil Elite Series 2, lancée en novembre 2019, sera compatible avec la nouvelle console, Microsoft a insisté sur la création d’une manette similaire mais plus récente qui accompagnera la Series X, dès sa sortie.

Ce modèle haptique plus affiné conserverait la croix directionnelle de la manette Elite et ajouterait en plus un bouton « Share » qui permettrait au joueur de partager ses parties via des captures d’écran ou des vidéos. Il serait également possible, via ce contrôleur, de basculer d’un jeu vidéo à l’autre… sans les fermer ! C’est dire la puissance estimée de la Xbox Series X.

Quels jeux vidéo pour la Xbox Series X ?

(Image credit: 343 Industries)

Au cours de la présentation officielle de la Xbox Series X, Phil Spencer a certifié que les jeux développés pour la console Microsoft seront « plus réalistes, immersifs et surprenants ». Annoncé lors de l’E3 2018, Halo Infinite ouvrira la collection next-gen. La franchise - indissociable de l’écosystème Xbox - attendait un nouvel opus depuis Halo Wars 2, sorti il y a trois ans. L’autre jeu représentatif de la Series X sera Hellblade II : Senua’s Saga, suite du célèbre hit action-aventure qui a marqué l’année vidéoludique 2017… et qui a été propulsé par Sony ! Enfin, quelques-unes des dernières réalisations Ubisoft seront portées conjointement Sur PS5 et Xbox Series X, tels que Gods and Monsters, Rainbox Six Quarantine et Watch Dogs: Legion.

Plusieurs licences pourraient également retrouver un nouveau souffle sur la console de neuvième génération à l’instar de The Elder Scrolls et Battlefield qui lui réserveraient leurs sixièmes épisodes. Ainsi que des portages Xbox One qui seront davantage transcendés par les capacités de sa petite sœur comme le bucolique Everwild ou le futuriste Cyberpunk 2077.

Et pour les joueurs et joueuses plus branchés « retrogaming », sachez que les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox seront compatibles avec la Series X.

De plus, Microsoft continue d’améliorer sa dynamique cross-gen en ralliant sa prochaine machine au service Xbox Play Anywhere qui permet de lancer le même jeu vidéo, sans oublier ses sauvegardes, sur sa console et sur son PC Windows 10. Sans frais additionnel. Pour finir, l’entreprise veut apporter la garantie de jeux Series X moins chers, en investissant dans de nouveaux studios propriétaires. A l’image de Ninja Theory, éditeur d’Hellblade et d’Hellblade II racheté en 2018.

Que va-t-il advenir des anciennes consoles Xbox ?

(Image credit: Microsoft)

Dans un entretien avec la rédaction TechRadar , Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, a voulu rassurer les possesseurs de Xbox historiques : « Lorsque vous lancez un nouveau produit, vous n'éliminez pas tous les autres produits issus de la même gamme […] il y aura toujours la Xbox One S, il y aura toujours la Xbox One X, et nous devons vraiment aborder cette famille de consoles, de la même manière que nous abordons le PC – comme des évolutions de configurations et de contenus ».

Vos quatre Xbox pourront ainsi cohabiter sans problème. Avec des jeux qui seront probablement toujours édités pour Xbox One S et Xbox One X, durant les premières années de la Series X.

Projet Lockhart : une Xbox nouvelle génération à bas prix peut-elle exister ?

(Image credit: Microsoft)

Des rumeurs circulent, depuis un certain temps maintenant, sur une seconde console Xbox de nouvelle génération. Ce modèle se situerait dans une gamme matérielle juste en dessous de la Xbox Series X (anciennement Xbox Project Scarlett). Ce afin d’être abordable pour le plus grand nombre de joueurs.

Le journaliste de Kotaku Jason Shreier a mis ce projet Microsoft intitulé « Lockhart » sur le devant de la scène. Et nous en a livré les premières spécifications techniques. Cette Xbox Series X éco disposerait d’un SSD, tout comme le modèle haut de gamme, mais aurait un processeur plus limité. Avec une puissance de 4 TFLOPS pour la Lockhart contre 12 pour la Series X. A noter que la Xbox One S s’élève à 1,4 TFLOPS (et la One X à 6).

Cette console d’entrée de gamme exécutera tous les jeux de la nouvelle génération, avec une résolution QHD (1440p). Là où la Series X vise l’Ultra Haute Définition. Nous devrions obtenir une qualité d’image équivalente à celle de la PS4 Pro. Il semble que la Xbox Lockhart sera principalement utilisée comme passerelle numérique à petit prix vers le service de cloud gaming de Microsoft (le Project xCloud) ainsi que vers le service d’abonnement Xbox Game Pass.