Suivez la progression du coronavirus en temps réel à partir de votre bureau Windows 10

Le traçage du Covid-19 n’est pas l’apanage des applications mobiles, qu’elles soient développées sur la demande de gouvernements comme Stop Covid ou de collaborations industrielles telles que celle d’Apple et de Google. Microsoft, de son côté, a conçu son propre outil de suivi, désormais intégré au sein du menu Démarrer de Windows 10.

Lorsque vous cliquez sur la barre de recherche de Windows 10, vous accédez à une nouvelle section « Ce qui se passe ». Celle-ci offre deux raccourcis. « Voir les dernières actualités » vous redirige vers les informations les plus récentes sur le développement de la pandémie et l’évolution des mesures locales ou internationales prises pour la freiner. « Voir la carte interactive » vous permet de suivre la progression du nombre de cas et de décès liés à la maladie, dans le monde.

Cette carte est mise à jour en temps réel par Bing et cible les points chauds du globe, représentés par des cercles rouges. Se voulant plus positive que bon nombre de solutions de géolocalisation, celle de Microsoft affiche également le volume de guérisons constatées. Il est possible de consulter l’ensemble de ces statistiques au niveau mondial ou pays par pays. Des liens vers les actualités nationales et des flashs vidéo sont enfin disponibles sous la carte interactive.

Les efforts de Microsoft face au coronavirus

Microsoft fait partie des nombreuses entreprises technologiques qui offrent certains produits ou services gratuitement pour aider les personnes confinées chez elles, en raison de la pandémie. Les télétravailleurs, entre autres, peuvent accéder à de nombreux logiciels bureautiques ou de communication à l’instar de Microsoft Teams.

Pendant cette période troublée, la firme de Redmond s’engage également à suspendre ses mises à jour majeures. Telles que celles du navigateur Microsoft Edge ou du système d’exploitation Windows 10 qui seront interrompues à partir du mois de mai. Le support technique de la compagnie, lui, demeurera actif et les correctifs de sécurité seront toujours fournis.

