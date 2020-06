Windows 10 : vous n’effacerez plus vos fichiers accidentellement, grâce à la mise à jour de mai

La mise à jour majeure de Windows, déployée fin mai 2020, a modifié drastiquement le mode opératoire de l’option « Nettoyage de disque », suite aux retours négatifs des utilisateurs. Ces derniers se plaignant de multiples suppressions accidentelles et irrémédiables de fichiers après avoir exécuté la fonction.

Un défaut qui remonte à une autre mise à jour du système d’exploitation, celle d’octobre 2018. A l’époque, Microsoft avait jugé bon d’introduire le dossier Téléchargements comme un emplacement à vider automatiquement lors de chaque nettoyage de disque sous Windows 10.

Le nettoyage de disque permet de se débarrasser des fichiers qu'il n'est pas nécessaire de conserver sur votre machine, afin de libérer de l'espace disque. L’initiative partait d’une bonne intention donc, malheureusement pour la firme de Redmond, la plupart des utilisateurs ont tendance à vouloir préserver leurs fichiers dans ledit dossier Téléchargements.

Bien sûr, Microsoft a toujours pris soin de ne pas imposer par défaut le nettoyage automatique du dossier Téléchargements. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui cochaient par inadvertance - et volonté d’aller au plus pressé - toutes les cases proposées par la fonctionnalité. Dont Téléchargements.

Comme le rapporte Windows Latest, cette initiative a causé suffisamment de confusion et de réactions négatives pour que Microsoft ait décidé de supprimer la case Téléchargements dans la liste des dossiers à purger via « Nettoyage de disque ». La modification est d’ores et déjà effective et vous pouvez en profiter en mettant à jour votre système d’exploitation Windows 10.

Il est toujours possible de supprimer manuellement les fichiers de votre dossier Téléchargements. Et gagner ainsi une capacité de stockage souvent considérable. Pour ce faire - ou simplement voir combien de fichiers s'y trouvent et combien d'espace ils prennent - vous devez vous rendre directement dans le dossier en question, depuis l'explorateur de fichiers Windows.

Il vous suffit de saisir « téléchargements » dans la barre de recherche Windows 10 (à côté du bouton Démarrer). Et lorsque vous commencez à taper, vous verrez le dossier apparaître sous l’onglet « Meilleur résultat » - c'est le dossier avec la grande icône bleue qui pointe vers le bas.

Une fois dans le dossier, vous avez la possibilité de survoler ses contenus, puis décider d’éliminer les fichiers les plus volumineux qui ne sont plus utiles. Faites un clic droit et sélectionner les options Trier par > Taille pour les voir apparaître en premier. Fort pratique si vous avez besoin de libérer de l'espace disque.