Plus de connexion Internet - et si Windows 10 était responsable ?

La mise à jour de Windows 10 déployée en mai 2020 provoquerait une connexion internet défaillante chez certains utilisateurs. Un problème reconnu par Microsoft et que nous avons déjà rencontré par le passé (nous y reviendrons plus tard). Comment se manifeste-t-il ? L’icône réseau, présente dans la barre des tâches, affiche une connexion indisponible. Mais, curieusement, lorsque vous ouvrez votre navigateur web, il vous est possible d’accéder à n’importe quel contenu en ligne.

Malgré tout, quelques applications Microsoft à l’instar de Cortana, Microsoft 365, OneDrive ou le Microsoft Store, se basent sur l'état du réseau signalé depuis la barre des tâches et décident de vous déconnecter. Il semblerait que d’autres services hors Microsoft soient également concernés, comme Spotify.

Il existe plusieurs rapports mentionnant ce type d’anomalies sur les forums d’entraide Microsoft ou sur Reddit. Ce qui a incité Windows Latest à se pencher sur la question et à reproduire ce bug de connectivité. Le site allemand Born City, de son côté, suggère que le problème pourrait être lié à l'utilisation d'un VPN ou d'un proxy.

Vous vous souvenez peut-être, cependant, qu'un bug similaire avait été repéré avant le déploiement de la mise à jour de mai 2020. Nous pourrions donc subir une résurgence de ce dernier pourtant corrigé par Microsoft et qui s’avérait lié… à l’usage d’un VPN.

Microsoft a reconnu ce nouveau problème dans une communication publiée sur le forum TechNet. Pour les développeurs de la société, le point commun est l’utilisation de ressources complémentaires générant des pings invalides depuis des appareils ayant installé la dernière mise à jour majeure de Windows 10. L’éditeur logiciel se penche actuellement sur une solution viable et pérenne. En attendant, le fait de revenir à un point de restauration antérieure à la mise à jour de mai semble remédier au problème. Bien que ce ne soit pas une méthode idéale.

Windows Latest propose une alternative qui a été testée avec succès par un bon nombre de victimes malheureuses de l’anomalie. Cette astuce implique toutefois l'édition du Registre, et si vous n'avez pas confiance en vos connaissances ou capacités informatiques, c'est probablement une modification que vous devriez éviter. Car compromettre le Registre peut entraîner toutes sortes de conséquences graves pour votre système d'exploitation Windows 10.

Cela dit, si vous souhaitez malgré tout contourner le problème, voici ce qu'il faut faire :

Tapez « Éditeur de registre » dans le champ de recherche Windows 10 présent sur la barre des tâches, puis cliquez sur l'application lorsqu'elle apparaît.

Cliquez sur « Oui » pour permettre à l'application de fonctionner.

Dans l'éditeur, trouvez la clé suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Paramètres\Internet.

Cliquez sur « EnableActiveProbing » et changez la valeur des données de 0 à 1.

Avec un peu de chance, cela devrait résoudre votre problème de connectivité, même si la procédure n’a pas fonctionné pour tout le monde. Il faut espérer que l'enquête de Microsoft s’avérera plus fructueuse et apportera une résolution définitive le plus tôt possible.