Où acheter Final Fantasy 7 Remake en édition physique ?

Si vous avez cherché longtemps une boutique en ligne possédant au moins un exemplaire disponible de Final Fantasy 7 Remake, vous savez qu'il est difficile de vous faire livrer le support physique de ce hit. Et ce, depuis sa sortie le 10 avril. La version dématérialisée du jeu est fréquemment la seule option valable pour de nombreux joueurs. A condition de disposer d’une excellente connexion internet et assez de capacité de stockage pour la télécharger. Fort heureusement, le boitier PS4 est aujourd’hui de retour chez plusieurs enseignes d’e-commerce. Nous vous indiquons ci-dessous celles où vous trouverez Final Fantasy 7 Remake dès maintenant.

Final Fantasy 7 Remake est la mise à jour graphique tant attendue du classique de PSone, et c'est certainement l'un des meilleurs jeux de l'année jusqu'à présent. Si vous aimez les titres d’Action-RPG et si vous ne connaissez pas cet épisode légendaire de la franchise Final Fantasy (souvent cité comme le meilleur de tous les temps par la communauté Square Enix), vous devriez rapidement l’adopter grâce à son système de combats et ses environnements réactualisés, au profit d’une histoire toujours aussi intense.

Voici les boutiques dans lesquelles vous pouvez acheter la version physique de Final Fantasy 7 Remake, avec un délai de livraison convenable. Si l’édition que vous désirez obtenir s’avère de nouveau épuisée, n’hésitez pas à faire le tour des offres citées.

