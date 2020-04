Où acheter Animal Crossing: New Horizons - et pourquoi vous devriez envisager la version dématérialisée ?

Malgré les mesures restrictives de confinement et quelques ruptures de stocks aléatoires, la Nintendo Switch comme la Switch Lite continuent de se vendre. La demande pour les jeux Nintendo a également augmenté considérablement. Tant et si bien que plusieurs enseignes, partout dans le monde, se retrouvent à court de copies physiques du plus grand hit vidéoludique de ce début d’année : Animal Crossing: New Horizons. Aujourd’hui, les exemplaires de ce dernier se vendent sur eBay à des tarifs bien plus élevés que son prix de départ (59,99 €).

Il nous parait impensable de dépenser plus, surtout quand il est possible d’acheter le jeu en version dématérialisée, à un prix raisonnable et sans délai ou coût supplémentaires de livraison.

A l’heure actuelle, voici les différentes boutiques en ligne via lesquelles vous pouvez obtenir Animal Crossing: New Horizons en support physique ou dématérialisé :

Les meilleures Animal Crossing: New Horizons offres du jour Jeu Nintendo Switch Animal... Cdiscount FR €44.99 Afficher Animal Crossing: New Horizons... CDKeys €46.99 Afficher Prix réduit Animal Crossing : New... Amazon Essai *gratuit* €61.99 €54.99 Afficher Animal Crossing New Horizons... Amazon €70.01 Afficher Afficher plus d'offres

Pourquoi mieux vaut acheter Animal Crossing: New Horizons au format digital ?

(Image credit: Nintendo)

Récupérer un code Nintendo pour télécharger et installer Animal Crossing: New Horizons se veut très simple. Dans la plupart des cas, les marchands vous enverront le code par e-mail immédiatement après l'achat. Tout ce que vous aurez à faire ensuite sera d’allumer votre console et, dans le menu d’accueil, vous rendre sur le Nintendo eShop. Sur le côté gauche de l’écran, appuyez sur « Enregistrer un code » et saisissez les 16 caractères requis de celui-ci. Les seules spécifications indispensables pour télécharger le dernier Animal Crossing sont un espace de stockage suffisant (vérifiez que vous disposiez bien de 6,4 Go d'espace libre), ainsi qu’une connexion internet viable. Enfin, vous aurez besoin d'un compte utilisateur Nintendo lié à votre Nintendo Switch, pour pouvoir lancer le jeu par la suite.

Une fois que vous avez entré le code, le jeu est ajouté sur votre compte et téléchargé instantanément. Si vous souhaitez supprimer Animal Crossing par la suite et le télécharger de nouveau plus tard, pour récupérer de l’espace libre par exemple, rien ne vous en empêche.

Y a-t-il des inconvénients à acheter des jeux Switch dématérialisés ?

Acheter un jeu et se le faire livrer immédiatement s’avère pratique, particulièrement lorsqu’on ne dispose pas d’une connexion internet de qualité. Les copies physiques sont également idéales pour les collectionneurs qui désirent conserver le boîtier du jeu. Certaines boutiques fixent, en outre, des prix qui se révèlent à terme plus compétitifs au format physique. Mais lorsque vous avez goûté au dématérialisé, vous ne pouvez plus vous en passer.

A vrai dire, le gros inconvénient du support dématérialisé est que vous n’avez pas la possibilité de prêter votre cartouche de jeu à un ami ou de la revendre lorsque vous avez achevé votre campagne ou vos missions.

Une autre préoccupation possible est, qu’un jour lointain, Nintendo décide de désactiver sa boutique virtuelle sur Switch. Un événement qui s’est déjà produit pour les boutiques Wii et DSi et qui pourrait donc se reproduire pour la boutique Switch… dans de nombreuses années. Gardons tout de même à l’esprit que les téléchargements de jeux Switch sont aujourd’hui un facteur de vente majeur pour Nintendo, ce qui n’était pas le cas à l’époque de la Wii. Nous espérons d’ailleurs que le géant japonais unifiera prochainement ses achats dématérialisés sur l’ensemble de ses consoles passées ou présentes. Microsoft a réalisé un excellent travail sur la rétrocompatibilité de ses jeux Xbox, pourquoi pas Nintendo ?