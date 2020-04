WhatsApp : bientôt un nombre de participants illimité dans les conversations vidéo ?

WhatsApp semble avoir de grands projets pour améliorer la qualité de ses appels vidéo et surtout augmenter le nombre de participants possible, ce qui devrait en faire une alternative viable à Zoom et Skype pour accueillir des visioconférences de grande envergure.

Actuellement, vous pouvez échanger avec trois personnes maximum en même temps, au sein d’un même appel vidéo. Mais il semblerait que cette limite soit sur le point d’être repoussée. Les spécialistes de WABetaInfo ont, en effet, découvert une ligne de code cachée dans la dernière version bêta de l’application. Et elle concerne directement le nombre de participants autorisés par session vidéo.

Cet extrait de code a été identifié pour la première fois dans la version bêta iOS, suggérant qu’une mise à niveau était en cours de développement, pour une disponibilité prochaine exclusive aux possesseurs d’iPhone. Les utilisateurs Android peuvent depuis se rassurer : la version correspondant à leur OS vient d’être repérée à son tour.

Enfin un vrai rival pour Zoom et Skype ?

Pour l’instant, le seul changement visible dans l’ultime version bêta de WhatsApp est un nouvel en-tête qui apparaît pendant les appels, vous indiquant que la connexion est cryptée de bout en bout (l'un des principaux arguments de vente de WhatsApp). Il y a cependant des développements beaucoup plus intéressants sous le capot, sous la forme de chaînes de code dissimulées.

La plus intéressante est celle-ci : « tous les participants ont besoin de la dernière version de WhatsApp pour démarrer un appel avec %D personnes ». Il n'y a, à ce jour, aucune indication sur ce que représente la valeur %D, mais il est certain qu’elle doit dépasser la limite actuelle de quatre individus.

L'un des principaux attraits de Zoom est la possibilité d'accueillir jusqu'à 100 appelants (ou 500 si vous souscrivez à un abonnement premium). Si WhatsApp est capable d'augmenter son quota de manière substantielle en maintenant une excellente résolution vidéo, elle pourrait devenir une alternative sérieuse aux applications de visioconférence référentes telles que Zoom et Skype. Un enjeu particulièrement d’actualité en ces temps de confinement total et de normalisation du télétravail.

Cette amélioration majeure n'est pas encore disponible à l'essai, mais nous vous tiendrons informés dès qu'elle deviendra accessible pour les bêta-testeurs WhatsApp. Et surtout, lorsqu'elle sera déployée dans la version finale.