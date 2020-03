Attention à WhatsApp Gold : derrière l’ajout de fonctionnalités bonus, se cache plusieurs logiciels malveillants

Vous avez sans doute vu circuler, sur les réseaux sociaux, une publicité récurrente pour télécharger WhatsApp Gold. Une prétendue version premium de l’application de messagerie qui serait utilisée aujourd’hui par les plus grandes célébrités. Mais derrière la promesse de nouveaux filtres et de contacts VIP, vous installerez surtout une série de malwares.

Comment une promotion trompeuse comme celle-ci a-t-elle pu se répandre sur les réseaux sociaux ? Et bien, depuis la mise en place des mesures de confinement, l’audience des plateformes communautaires explose. Particulièrement, celle de Facebook. La maison-mère de WhatsApp a d’ailleurs déclaré qu’elle peinait à suivre l'explosion de la demande et à assurer la modération des nouveaux contenus, sponsorisés ou non.

« Dans les régions les plus touchées par le virus, les appels vocaux et vidéo ont plus que doublé sur Messenger et WhatsApp », a déclaré l’un des porte-paroles de Facebook.

WhatsApp, un nid à arnaques ?

L’arnaque intitulée WhatsApp Gold existe depuis un certain temps maintenant, mais elle a récemment refait surface, en même temps qu'une poignée d'autres contrefaçons.

Certains utilisateurs de l’application de messagerie avertissent également leurs pairs de se méfier d’une vidéo partagée massivement sur le service et appelée « Martinelli ». Selon les mises en garde, ce contenu pourrait endommager votre smartphone s’il est visionné. Or, la vidéo en question ne semble pas exister. Et même si c’était le cas, le fait de la regarder via WhatsApp ne déclencherait pas l'installation d'un logiciel potentiellement indésirable. Cette exécution n’est possible que par le biais de messages diffusant tout lien vers un site externe, dès lors que vous cliquiez sur le lien en question.

Pour lutter contre ce type de messages néfastes, WhatsApp teste actuellement un outil de vérification qui vous permettra de rechercher en ligne des détails supplémentaires et des avis sur les logiciels, extensions ou autres contenus promus sur le service. Une solution efficace contre la propagation des escroqueries et de la désinformation ? WhatsApp l’espère. Et nous aussi.