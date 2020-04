WhatsApp ajoute enfin deux fonctionnalités importantes qui lui manquaient depuis le premier jour

La dernière mise à jour bêta de WhatsApp nous donne un aperçu intéressant de la messagerie de demain, avec trois nouvelles fonctionnalités à découvrir. Recherche avancée, sauvegardes protégées par mot de passe ainsi que de nouvelles règles de téléchargement automatique viennent grandement améliorer l’interface de l’application.

L’ajout de ces fonctionnalités est actuellement en cours de développement sur la version Android, alors que sous la bêta iOS 2.20.30.25, la recherche avancée s’avère déjà disponible. Une option qui va simplifier la vie de bon nombre d’utilisateurs, ensevelis sous d’énormes archives de messages, et pour qui il est aujourd’hui difficile de retrouver tout fichier ou lien précédemment envoyés.

Comme l'indique le site spécialisé WABetaInfo, la recherche avancée permet d'accéder très facilement à différents types de contenu. Cette fonction vous permet de retrouver, via une requête textuelle classique, des photos, des fichiers audio, des liens, des GIF, des vidéos et divers documents. Nous ne savons pas encore quand la recherche avancée WhatsApp sera accessible à tous, mais il est certain que son accueil se voudra enjoué.

La dernière version bêta de l'application Android propose en second lieu de nouvelles règles de téléchargement automatique. Après son déploiement, vous aurez ainsi le choix de télécharger ou non par défaut les images, vidéos, documents et messages vocaux reçus.

Un excès de sécurité ?

Il est déjà possible de sauvegarder vos messages WhatsApp sur Google Drive, mais à l'avenir vous pourrez les sécuriser avec un mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé. Les prochaines versions de l'application de messagerie vous donneront la possibilité de crypter les sauvegardes et de les protéger avec un mot de passe d'au moins huit caractères.

Le mot de passe que vous choisirez ne sera pas synchronisé avec Facebook ou WhatsApp. C’est une épée à double tranchant. D'une part, cela réduit considérablement le risque que le mot de passe soit intercepté ou piraté, mais de l'autre, cela signifie que si vous oubliez votre sésame, vous perdez l'accès à la ou les sauvegardes qu’il protège.

Ces trois ajouts ne sont pas encore fonctionnels, mais les utilisateurs de la version bêta de l'application auront le privilège de les essayer en premier. Si vous n'êtes pas encore inscrit en tant que bêta-testeur WhatsApp, vous pouvez vous rattraper en entrant vos coordonnées ici.

Via WABetaInfo