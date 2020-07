WhatsApp ajoute plusieurs fonctionnalités et prend des faux airs d’Instagram

WhatsApp a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités qui seront déployées, pour tous, dans les prochaines semaines.

La première (et sans doute la plus amusante) de la liste est celle des stickers animés. Initialement prévus en juin, ils viennent d’apparaître dans la version bêta de l'application et compteront parmi les premières options prochainement en service.

Outre le partage de stickers cartoonesques, vous pourrez également transmettre plus facilement vos coordonnées avec vos contacts, grâce à l'introduction des QR codes (codes-barres). Une fonction fort utile pour tous ceux - nous en sommes - qui oublient leur numéro de téléphone. Incessamment sous peu, vous n’aurez qu’à générer un code-barre et laisser votre ami le scanner pour récupérer vos coordonnées. Instagram (autre propriété de Facebook) possède déjà une fonctionnalité similaire appelée Name Tags. Celle de WhatsApp s’avérera légèrement différente, puisqu’elle utilisera des codes-barres classiques en noir et blanc.

Une interface WhatsApp toujours plus dynamique

Le mode sombre est également en cours de réactualisation, il sera bientôt disponible pour les versions bureau et web de WhatsApp. Nous avons obtenu un aperçu du nouveau design en février dernier, grâce à la vue perçante d’un bêta-testeur qui a repéré du code inutilisé dans l'application web de WhatsApp.

Les conversations vidéo groupées font également l'objet d'une mise à jour. En avril, WhatsApp a augmenté le nombre maximum de participants à un appel vidéo, celui-ci passant de 4 à 8. Une progression qui a permis de mieux vivre les mesures de confinement total mais qui reste encore imparfaite – les vignettes de chaque participant se révélant minuscules sur l’écran d’un smartphone. À l'avenir, vous pourrez zoomer expressément sur n'importe quelle personne en appuyant simplement sur sa photo et en maintenant le doigt enfoncé sur sa vignette pour la faire passer en mode plein écran.

Enfin, le système d'exploitation KaiOS basé sur Linux vous invitera à créer des statuts éphémères depuis votre profil. Ces derniers ont une durée de vie réduite, à l’image des stories Instagram et Facebook.

Le déploiement complet de tous ces nouveaux outils et fonctionnalités devrait prendre quelques semaines, ils seront certainement testables par tous dès le milieu de l’été.