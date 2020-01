Smartwatch : quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

Vous aimez votre smartphone ? Offrez-lui une montre connectée ! Aussi appelé smartwatch, cet accessoire de luxe est devenu en effet un véritable complément à votre téléphone mobile. Une montre connectée vous avertit ainsi lorsque vous recevez un nouveau SMS ou appel, alors que votre smartphone est éteint ou dans votre poche. Elle vous permet également de faire des recherches sur Internet, repérer votre position ou chercher un itinéraire via son GPS, programmer vos playlists musicales. C’est aussi un excellent traqueur d’activités qui suit et analyse votre condition physique et votre sommeil par le biais de multiples capteurs. Enfin certaines d’entre elles ont la capacité de procéder à des paiements directs.

Bien entendu, ce sont des montres. Donc elles donnent l’heure et font office de réveil. La plupart des modèles actuels constituent des parures magnifiques pour votre poignet. Elles rivalisent et souvent surpassent les modèles analogiques.

Nous avons testé la grande majorité des montres connectées haut de gamme que vous pouvez acheter dès maintenant, des Apple Watch aux Fitbit en passant par les Fossil et les Samsung Galaxy Watch. Chaque famille de montres connectées répond à un système d’exploitation spécifique. Parmi les principaux, on compte l’OS Tizen relatif aux montres Samsung, Wear OS (autrefois appelé Android Wear) pour les montres Google, et WatchOS qui correspond aux montres Apple.

Pour réaliser ce guide d’achat, nous avons comparé toutes les montres connectées disponibles sur le marché et préalablement testées par nos rédacteurs. Plusieurs éléments ont été pris en compte pour procéder au classement final : le design, les fonctionnalités majeures, la durée de vie de la batterie, les spécifications techniques, le prix. Ce guide d’achat évolue mois après mois et de nouveaux modèles peuvent faire leur apparition dans le top. Tandis que d’autres disparaîtront. Seules les 10 meilleures montres connectées du moment y ont leur place. Nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Soldes d’hiver : le bon moment pour acheter une nouvelle montre connectée ?

Rien de mieux que les Black Friday et Cyber Monday pour renouveler votre équipement high-tech ! Si vous avez raté le coche, les soldes d’hiver peuvent s’avérer un bon compromis. Vous réaliserez moins d’économies certes, mais l’événement n’en demeure pas moins un générateur indispensable de bonnes affaires. Des remises sur les montres connectées sont régulièrement proposées, particulièrement sur les anciennes versions d’Apple Watch ou de Fitbit. Des montres à haut potentiel car souvent mises à jour. Si vous êtes à la recherche d’une smartwatch à petit prix, surveillez ce guide d’achat. Nous y remontons les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater le moindre bon plan.

Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Quelle montre connectée acheter en 2020 ?

Image 1 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 2 sur 5 Crédit photo : Samsung Image 3 sur 5 Crédit photo : Samsung Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

1. Samsung Galaxy Watch

La plus sophistiquée (et audacieuse) des montres connectées.

Système d’exploitation : TizenOS | Compatibilité : Android, iOS | Ecran : Super AMOLED 1.2 - 1.3 pouce (360 x 360) | Processeur : Dual Core 1.15 GHz | Stockage : 4 Go | Autonomie : 4 jours sur le modèle 46 mm / un peu moins sur celui de 42 mm | Méthode de charge : sans fil | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, LTE

Durée de vie impressionnante

Bague circulaire ingénieuse

Cadran personnalisable

Interface intuitive

Moins d’applications que sur Wear OS et WatchOS

La petite révolution de Samsung en matière de montre connectée. La firme sud-coréenne n’a pas voulu la nommer Samsung Gear 4 pour prendre un tout autre virage et concurrencer Apple sur son propre terrain : le style. Avec sa bague circulaire en acier inoxydable et son cadran totalement personnalisable, la Samsung Galaxy Watch ne vole pas sa place au rayon montres-bracelets de luxe.

La bague circulaire, justement, reste l’un des points forts de la montre connectée. Elle permet de naviguer en toute fluidité au sein du système d’exploitation Tizen. En la tournant dans le sens des aiguilles, vous accédez aux différentes applications intégrées (notifications SMS & emails, sport, sommeil, actualités, météo, musique…). Le catalogue est moins fourni que celui de Wear OS et de WatchOS, mais vous disposez des services essentiels. Mieux, des plus optimisés.

Derniers avantages et non des moindres : nous avons testé la version 46mm plus grande de la montre et elle bénéficie d’une autonomie phénoménale de quatre jours. Mme lorsque vous l’utilisez de manière intensive. A titre de comparaison, les autres montres connectées de ce top comptent un jour d’autonomie en moins environ, après charge.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Watch

Image 1 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 (Image credit: TechRadar)

2. Apple Watch 5

La montre qui ne dort jamais.

Système d’exploitation : WatchOS 6 | Compatibilité : iOS | Ecran : 1.78 pouce, OLED | Processeur : Apple S5 | Stockage : 32 Go | Autonomie : de 24 à 36 heures | Méthode de charge : sans fil | Etanchéité: : oui | Connectivité : Wi -Fi, Bluetooth, NFC, LTE, 4G

Affichage toujours actif

La capacité de stockage améliorée

La batterie perfectible

Son prix

Apple n'a pas pris la première place dans ce guide d’achat, il n’en demeure pas moins que la Watch 5 reste la meilleure montre connectée que vous puissiez obtenir si vous possédez un iPhone. Elle s’appaire et fonctionne de manière fluide avec tous les smartphones Apple.

Par rapport à l’Apple Watch 4, vous trouverez très peu de mises à jour conséquentes. L’évolution principale de la Watch 5 réside dans la mise en veille de l’écran… qui disparaît ! La montre Apple opte pour un affichage permanent des informations dont vous avez besoin. Celle-ci défile sur un écran qui ne fait que s’assombrir - sans s’éteindre - si vous ne l’utilisez pas. Ainsi, vous n’avez plus besoin de lever votre montre pour l’activer et accéder à vos statistiques clés. On ne peut pas rêver plus pratique (mais aussi plus gourmand pour votre batterie).

Le design de la Watch 5 est similaire à celui de la version précédente. L’écran est légèrement plus grand, le modèle est disponible aux formats 40 mm ou 44 mm.

Nous retrouvons également toutes les fonctionnalités de remise en forme attendues, avec plusieurs outils haut de gamme tels qu’un moniteur de fréquence cardiaque, un GPS le suivi GPS, un tracker de sommeil et même un autre de cycle menstruel ! Il est enfin possible de profiter d’une connexion 4G via votre forfait mobile SFR ou Orange. Un vrai luxe.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple Watch 5

Image 1 sur 3 Crédit photo : TechRadar (Image credit: Future) Image 2 sur 3 Crédit photo : Samsung (Image credit: Future) Image 3 sur 3 Crédit photo : TechRadar (Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy Watch Active 2

Signe extérieur de richesse.

Système d’exploitation : TizenOS | Compatibilité : Android, iOS | Ecran : 1.2 pouce (360 x 360), Super AMOLED | Processeur : 1.15 GHz double cœur | Stockage : 4 Go | Autonomie : environ 2 jours | Méthode de charge : sans fil | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Design haut de gamme

Prise en main facile

L’écran est sublime

Peu de fonctionnalités au vu de son prix élevé

Compatibilité limitée avec iOS

Samsung a concentré le meilleur de ses montres précédentes pour sortir une smartwatch plus sportive, plus fine, plus légère et bien plus confortable pour son utilisateur. Cette montre connectée, la Samsung Galaxy Watch Active, a encore évolué récemment, avec une seconde génération incluant en plus une bague circulaire rotative qui rend la navigation beaucoup plus précise entre les diverses applications Tizen.

Le volume de celles-ci ne progresse pas ou peu. La garantie premium des outils proposés sauve la mise, notamment les 39 modes d’entraînement disponibles ainsi que les capteurs de fréquence cardiaque, de sommeil et de stress, brillants de finesse.



Mais le point fort de la Galaxy Watch Active 2, c’est bien évidemment son écran Super AMOLED, élargi par rapport aux modèles précédents. L’affichage des suivis comme de l’heure est des plus agréables et ne manquera pas de susciter l’attention de vos voisins. Il est aussi possible de lire des vidéos YouTube avec une bonne définition.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Watch Active 2

Image 1 sur 4 Crédit photo : TechRadar Image 2 sur 4 Crédit photo : TechRadar Image 3 sur 4 Crédit photo : TechRadar Image 4 sur 4 Crédit photo : TechRadar

4. Fossil Sport

Le plus sympa des coachs fitness.

Système d’exploitation : Wear OS | Compatibilité : Android, iOS | Ecran : 1.2 pouce (390 x 390), AMOLED | Processeur : Quad Core 1.2 GHz | Stockage : 4 Go | Autonomie : 2 jours | Méthode de charge : propriétaire | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Design élégant

Adaptée pour la natation

L’un des processeurs les plus puissants

Onéreuse

Le GPS manque de fluidité

Même si son prix pourrait en refroidir plus d’un, la Fossil Sport demeure l’une des montres haut de gamme les plus abordables, particulièrement face à Apple et Samsung. Il est justifié par le choix d’excellents composants, à commencer par la batterie garantissant une autonomie d’au moins deux jours. Le processeur Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm offre également une expérience utilisateur plus fluide que sur n’importe quelle autre montre connectée Wear OS.

Résistante à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres, la Fossil Sport plait grandement aux nageurs de par ses capteurs d’activité physique précis et par ses boutons personnalisables. Ces derniers permettent de configurer vos objectifs et sessions d’entraînement à votre guise. L’écran très lumineux, enfin, vous invite à toujours garder un œil sur vos suivis, même au plus haut de l’effort.



Bonus : le bracelet en silicone ne retient pas la transpiration. Impossible de le salir mais comme il est interchangeable, vous pouvez changer de look quand vous le désirez.

Lire notre test complet (en anglais) : Fossil Sport

Image 1 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 2 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 3 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

5. TicWatch E2

La meilleure excuse pour se mettre au sport.

Système d’exploitation : Wear OS | Compatibilité : Android 4.3+, iOS 8+ | Ecran : 1.39 pouce (400 x 400), OLED | Processeur : Snapdragon Wear 2100 | Stockage : 4 Go | Autonomie : environ 48h | Méthode de charge : dock aimanté | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Prix abordable

Bonne durée de vie

Technologie NFC non supportée

Design un peu fade

La TicWatch E2 n’est pas portée par la popularité de Samsung ou d’Apple, elle gagne pourtant à être connue pour son rapport qualité prix imbattable. Cette montre connectée sportive dispose en effet de gadgets premium similaires aux concurrents mieux placés dans ce classement. Citons entre autres un GPS, un capteur de fréquence cardiaque et un autre de sommeil qui comptent parmi les plus précis existant sur les montres Wear OS. Ce pour un prix inférieur de 20% en moyenne, par rapport aux meilleures d’entre elles.

Robuste tant par sa structure que son autonomie, la TicWatch E2 est le compagnon attitré des sportifs occasionnels ou de ceux qui veulent commencer une activité sportive sans trop d’investissement. Si tant soit peu que vous fermez les yeux sur son design basique et sur l’absence de technologie NFC. Très dispensables.

Lire notre test complet (en anglais) : TicWatch E2

Image 1 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 2 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 3 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 4 sur 5 Crédit photo : Mobvoi Image 5 sur 5 Crédit photo : Mobvoi

6. TicWatch Pro

Deux écrans pour le prix d’un (ou presque).

Système d’exploitation : Wear OS | Compatibilité : Android 4.3+, iOS 8+ | Ecran : 1.4 pouce (400 x 400), OLED couplé à un écran LCD | Processeur : Snapdragon Wear 2100 | Stockage : 4 Go | Autonomie : de 2 à 5 jours | Méthode de charge : dock aimanté | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

L’économie de batterie grâce au double écran

Elégante et robuste

Une gamme d’applications limitée

Ecran OLED énergivore

Conçue par la firme chinoise Mobvoi, la TicWatch Pro s’appaire aussi facilement avec un smartphone Android - logique pour un appareil abritant Wear OS - qu’avec un iPhone. La montre connectée tente ainsi de séduire le plus grand nombre d’utilisateurs et y parvient grâce à un autre argument de poids : son double écran.

Le premier est un écran LCD transparent qui peut afficher des informations de base comme l’heure ou votre fréquence cardiaque. Il devient également votre affichage par défaut lorsque la batterie s’affaiblit et que vous entrez en mode basse consommation. En utilisant uniquement l’écran LCD, l’autonomie de la montre connectée atteint un mois complet !

En dessous, un écran OLED vous donne accès à toutes les fonctionnalités Wear OS, avec une qualité d’image exceptionnelle pour une smartwatch. La durée de vie de votre batterie tombe alors à deux jours. Il est donc recommandé d’alterner fréquemment entre les deux écrans pour profiter de cette montre mi-sportive, mi-citadine.

Lire notre test complet (en anglais) : TicWatch Pro

(Image credit: Future)

7. Fitbit Versa 2

Les accros du fitness l’adorent.

Système d’exploitation : Fitbit OS | Compatibilité : Android 7+, iOS 11+ | Ecran : 300 x 300, AMOLED | Stockage : 2,5 Go | Autonomie : jusqu'à 5 jours | Méthode de charge : dock aimanté | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Fine et légère

Bonne autonomie

Pas de GPS

Spotify et Apple Health / Google Fit non supportés

Fitbit a apporté des améliorations majeures à sa montre connectée forme et bien-être, la Versa. Cette deuxième édition offre en plus un affichage permanent des différents suivis d’activité, à l’instar de l’Apple Watch 5. Mais aussi un cadran rétréci pour s’adapter à tous les poignets. Et, cerise sur le gâteau, l’intégration d’Alexa, l’assistant personnel d’Amazon.

La Fitbit Versa 2 bénéficie surtout de l’excellence des capteurs d’activité, principalement de remise en forme, dont la marque est propriétaire. Fitbit délivre un programme d’entrainement polyvalent, couvrant la plupart des disciplines sportives. Avec un net penchant tout de même pour les exercices de fitness. Son suivi du sommeil est également le plus précis à ce jour.

Nous regrettons, il est vrai, l’incapacité de lancer Spotify hors connexion. Brûler des calories sans musique s’avère un peu plus complexe… il est toutefois possible d’utiliser Deezer en mode hors ligne ou d’importer vos morceaux directement sur la Versa 2. Avec ses 2,5 Go de stockage, vous avez de quoi faire !

Lire notre test complet (en anglais) : Fitbit Versa 2

Image 1 sur 3 Crédit photo : Apple Image 2 sur 3 Crédit photo : TechRadar Image 3 sur 3 Crédit photo : Apple

8. Apple Watch 4

Conçue pour durer.

Système d’exploitation : WatchOS 5 | Compatibilité : iOS | Ecran : 1.78 pouce, OLED | Processeur : Apple S4 | Stockage : 16 Go | Autonomie : 1 à 2 jours | Méthode de charge : sans fil | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Un écran plus grand

Gardienne de votre santé

Légère comme une plume

L’autonomie est très légère aussi

Souvent en rupture de stock

L’Apple Watch 4 reste remarquablement similaire à la smartwatch qui lui a succédée, la Watch 5 mentionnée en seconde position dans ce top. Conformément à la volonté de la firme de Cupertino de concevoir une technologie solide et durable. Qui plus est, la Watch 4 constitue une sortie majeure dans l’histoire des montres connectées.

L’écran OLED de cette quatrième génération est 30% plus grand que les précédentes. Il surpasse d’ailleurs bon nombre de montres concurrentes, encore aujourd’hui. Et pourtant, son poids demeure minime, la smartwatch s’avère à peine perceptible sur votre poignet. Disponible en tailles 40 mm et 44 mm, elle s’adapte à tous les gabarits.

La technologie la plus intéressante sur la Watch 4 est le moniteur de fréquence cardiaque, le plus minutieux du marché. Il peut détecter tout risque de fibrillation auriculaire et vous permettra de demander de l'aide plus rapidement, si votre santé est en danger. Cette Apple Watch se veut donc un accessoire indispensable pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Ainsi que pour les utilisateurs désireux de surveiller davantage leur santé.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple Watch 4

Image 1 sur 5 Crédit photo : Fitbit Image 2 sur 5 Crédit photo : Fitbit Image 3 sur 5 Crédit photo : Fitbit Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

9. Fitbit Ionic

Sexy et généreuse en applications.

Système d’exploitation : Fitbit OS | Compatibilité : Android, iOS | Ecran : 1.42 pouce (384 x 250), LCD | Processeur : Dual Core 1 GHz | Stockage : 2,5 Go | Autonomie : 2-3 jours | Méthode de charge : câble propriétaire USB | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Ecran lumineux

Une large gamme d’applications…

… dédiées essentiellement au fitness

Interface lente

Sortie en 2017, la Fitbit Ionic se positionne toujours comme montre sportive incontournable. Partageant de nombreux modes d’entraînement spécialisés (course à pied, cyclisme, natation, musculation…), elle offre une attention particulière aux exercices de fitness, via des applications phares comme Fitbit Coach ou FitStar. Les débutants apprécieront particulièrement la fonction « pause automatique » qui permet de reprendre son souffle sans compromettre le programme de remise en forme.

Légère et de taille raisonnable, la montre Ionic se laisse facilement oublier. Vous pouvez même la porter sous la douche, sans risque. L’écran LCD rappelle les premières générations de l’Apple Watch et charme par sa luminosité, parfaitement optimisée en fonction des situations. La smartwatch de Fitbit ne pèche ainsi jamais en matière d’autonomie. Son design, enfin, tout en sobriété, plaira à tous ceux qui ont les montres connectées « bling bling » en allergie.

Lire notre test complet (en anglais) : Fitbit Ionic

Image 1 sur 5 Crédit photo : Apple Image 2 sur 5 Crédit photo : Apple Image 3 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 4 sur 5 Crédit photo : TechRadar Image 5 sur 5 Crédit photo : TechRadar

10. Apple Watch 3

Toujours dans la course et, désormais, moins chère que jamais.

Système d’exploitation : WatchOS 5 | Compatibilité : iOS | Ecran : 1,53 pouce, OLED | Processeur: : S2 double cœur | Stockage : 8 Go / 16 Go (respectivement non LTE et LTE) | Autonomie : 18 heures | Méthode de charge : sans fil | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Excellent rapport qualité / prix

Des capteurs encore performants

Apple Music

Batterie obsolète

Impressionnante par ses performances il y a encore 3 ans, l'Apple Watch 3 s’est depuis faite distancée par ses petites sœurs, les Watch 4 et 5. Elle assure toujours les fonctions essentielles d’une montre connectée et conviendra parfaitement aux budgets les plus serrés.

La Watch 3 dispose de plusieurs cordes à son arc : un design carré qui a longtemps connu la préférence des propriétaires de montres connectées, un écran haute définition, des capteurs de condition physique réactifs et précis. Si vous êtes plus mélomane que sportif (ou les deux), l’ancienne vedette d’Apple vous permet d’écouter les 50 millions de chansons du catalogue d’Apple Music avec une fluidité remarquable. Et même de zapper ou naviguer vocalement entre vos playlists via l’activation de Siri.

Le prix de la Watch 3 est aujourd’hui au plus bas. Et il s’avère forcément son atout essentiel.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple Watch 3

Les meilleures montres connectées en un coup d’œil :