Bracelets connectés : les 10 meilleurs capteurs d’activité sport et fitness pour tenir ses bonnes résolutions en 2020

Vous avez décidé de suivre un régime ? Vous (re)mettre au sport ? Ou tout simplement surveiller votre santé ? De bonnes résolutions pas évidentes à tenir sans motivation ni accompagnement. Certains bracelets connectés ont les capacités de vous offrir les deux, surveillant et analysant votre activité physique ainsi que votre état de santé général.

Ces capteurs d’activité sont de vrais coachs électroniques. Ils comptent vos pas, monitore votre fréquence cardiaque et vos cycles de sommeil, évaluent vos exercices et vos progrès, voire bien plus encore. Le tout avec une précision extrême.

En quelques années à peine, les bracelets connectés ont beaucoup évolué, tant au niveau des performances que du design. Les constructeurs ont cherché à les inclure davantage dans notre quotidien en les transformant en accessoire vestimentaire indispensable. Ils se portent désormais comme un bijou ou une montre, ils sont incroyablement légers et vous les remarquerez à peine sur votre poignet.

Dans ce guide d’achat, vous trouverez les meilleurs Fitness Trackers (traqueurs d’activité) disponibles sur le marché. Nous avons testé et comparé plusieurs modèles en termes de fonctionnalités, caractéristiques techniques, prix, design, interface utilisateur et compatibilité avec votre téléphone mobile.

Nous n’avons pas évalué, par contre, les montres connectées sportives et fitness. Si vous cherchez spécifiquement ce type de produits, nous vous invitons à consulter notre comparatif des meilleures smartwatches et notre avis sur des modèles haut de gamme tels que l’Apple Watch 5, la Fossil Sport ou la Samsung Galaxy Watch Active 2.

Vous songez peut-être à bénéficier de réductions avantageuses sur votre prochain bracelet connecté ? Ça tombe bien : les soldes d’hiver sont là ! Profitez des meilleures promos existantes sur les produits Fitbit ou Garmin en parcourant notre sélection des capteurs fitness incontournables. Nous affichons, en ce sens, les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire. Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Quel bracelet connecté sport / fitness acheter en 2020 ?

(Image credit: Fitbit)

1. Fitbit Charge 3

Un coach attentionné et sexy.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : Oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : Oui | GPS : non | Autonomie : 6 jours | Compatibilité : Android / iOS

Léger et raffiné

Grand écran

Complètement étanche

Pas de GPS à bord

Fitbit compte aujourd’hui un catalogue très large d’appareils connectés à la pointe du « quantified self », c’est-à-dire l’auto-évaluation de votre bien-être. Le Versa 2 et le Ionic font partie des meilleurs du genre. Mais si vous recherchez un modèle spécifiquement adapté à un programme fitness ou sportif, c’est le Charge 3 qu’il vous faut.

Le Fitbit Charge 3 offre une variété de suivis, de la surveillance de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque à l’évaluation de votre progression sportive. Plus raffiné et léger que ses prédécesseurs, il arbore également un écran plus grand et étanche.

Il ne lui manque qu’un GPS embarqué pour être parfait. Ceci dit, comme vous pouvez aisément le coupler à votre smartphone et utilisé la fonction géolocalisation de ce dernier, vous ne serez pas frustré(e) bien longtemps.

D’autant que son prix a baissé récemment, un argument massif qui en fait le meilleur fitness tracker à ce jour.

Lire notre test complet (en anglais) : Fitbit Charge 3

(Image credit: Garmin)

2. Garmin Vivosmart 4

Le compagnon idéal pour travailler sa zenitude.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 7 jours | Compatibilité : Android / iOS

Un nombre impressionnant de capteurs

Batterie longue durée

Super fin

L’écran est trop petit

Tout le monde n’a pas la chance (ou la vocation) d’être un sportif de haut niveau. Garmin l’a bien compris et adresse son Vivosmart 4 au commun des mortels qui souhaiterait essentiellement améliorer sa condition physique et son tonus.

Pour ce faire, il propose toute une gamme de capteurs fonctionnels et pointus, à l’instar du Pulse Ox qui évalue la saturation en oxygène de votre sang (vous saurez ainsi si l’organisation d’un week-end à la montagne est nécessaire pour vous ressourcer en air pur). Il peut également compter sur un capteur de fréquence cardiaque optique, des modules de suivi du stress et de respiration guidée parmi les plus innovants.

Mais son gros plus reste sa « batterie corporelle ». Une option qui considère votre poignet comme une batterie de smartphone indiquant vos réserves d’énergie restantes. Le Vivosmart 4 vous suggère, à partir de celle-ci, le moment optimal pour faire quelques foulées ou vous reposer.

En parlant de gestion de l’autonomie, la batterie (la vraie) du bracelet Garmin tient plus ou moins une semaine sans recharge, en fonction du nombre d’exercices que vous allez faire. Le Vivosmart 4 vous ménage jusqu’au bout !

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Vivosmart 4

(Image credit: Huawei)

3. Huawei Band 3 Pro

Le tracker qui ne s’essouffle jamais.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 14 jours en veille | Compatibilité : Android / iOS

Autonomie surprenante

Ecran couleur

GPS complet

Moins bon que Fitbit pour télécommander votre smartphone

Le Huawei Band 3 Pro est l’un des fitness trackers les plus abordables du marché. Ce qui peut paraître étonnant si l’on se met à recenser le nombre de fonctionnalités premium qu’il possède. Dans combien d’appareils à ce tarif pourriez-vous vous offrir à la fois un écran couleur OLED, un GPS, une batterie surpuissante et une collection de capteurs addictifs ? Peu, très peu.

Le Band 3 Pro dispose, de plus, de son propre récepteur GPS. Vous pouvez aller courir sans votre téléphone mobile, le tracker cartographiera votre itinéraire et enregistrera votre niveau d'effort. A vrai dire le bracelet de Huawei pèche par sa connectivité avec votre smartphone et, si vous avez l’habitude d’écouter de la musique en courant, vous pourrez difficilement changer de piste à partir de son écran.

Toutefois, si les derniers modèles Fitbit et Garmin vous paraissent trop onéreux, Huawei vous garantit un produit résistant et complet à moindre coût.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei Band 3 Pro

(Image credit: Fitbit)

4. Fitbit Inspire HR

La meilleure excuse pour sortir du canapé.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 5 jours | Compatibilité : Android / iOS

Design premium

Beaucoup d’activités suivies…

… Sauf la natation

L’écran est parfois capricieux

Bracelet connecté récent dans la gamme Fitbit, c’est aussi le plus abordable. Pour moins de 100 euros, vous avez en effet accès à l’ensemble des services haut de gamme de Fitbit. Une vraie aubaine pour celles et ceux qui désespèrent de trouver un programme de remise en forme à prix décent… sans se limiter à une version d’essai !

L'Inspire HR est doté de nombreuses fonctionnalités basiques pour suivre votre condition physique (compteur de pas, moniteur de fréquence cardiaque, analyse du sommeil, GPS connecté…). C’est l’un des fitness trackers les plus aboutis que Fitbit ait jamais créé. Avec plus de 15 modes d’exercices en bonus. Chaque mode fournit lui-même des outils adaptés. Par exemple, le mode Course vous indique les distances parcourues, votre rythme cardiaque vs le rythme moyen, le nombre de calories brûlées, ou encore le temps réalisé.

Ce n'est certes pas le meilleur moniteur d’activité présent sur cette liste (le Charge 3 est nettement plus performant), mais sa légèreté et son prix bon marché épargneront votre poignet et votre porte-monnaie.

Lire notre test complet (en anglais) : Fitbit Inspire HR

(Image credit: Garmin)

5. Garmin Vivosport

Petit mais costaud.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Etanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 7 jours | Compatibilité : Android / iOS

Le bracelet le plus discret

Bonne autonomie

Moniteur de fréquence cardiaque étonnant de précision

Pas adapté pour les nageurs

Le Garmin Vivosport n'a pas le design chic d'un Fitbit ou les caractéristiques exigeantes d'une montre connecté Samsung. Cependant, il s’agit de l’un des plus petits bracelets connectés disposant d’un GPS, d’un moniteur de fréquence cardiaque et d’un altimètre performants. Il apporte une puissance de suivi maximale pour un encombrement minimal.

Bien qu’il soit étanche, il ne s’avère pas vraiment au point pour évaluer votre progression en natation. Mais le Vivosport excelle dans la majeure partie des autres disciplines sportives. Particulièrement pour la course à pied, la marche et le cyclisme ainsi que l’haltérophilie et l’athlétisme en général.

Il emballera donc d’avantage les sportifs par rapport au Vivosmart, plus centré sur la remise en forme (très) élémentaire.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Vivosport

(Image credit: Honor)

6. Honor Band 5

Les insomniaques vont l’adorer.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 7 jours | Compatibilité : Android / iOS

Une référence sur le suivi du sommeil

Prix abordable

Conception robuste

Écran parfois insensible

En concevant le Band 5, Honor est parvenu à corriger de nombreux problèmes relatifs à ces bracelets connectés précédents. Le petit dernier est simple à utiliser, avec seulement quelques fonctions clés comme le suivi du sommeil. Celui-ci se révèle d’ailleurs différenciant face à la concurrence, Honor ayant ajouté un « coach » sommeil qui vous dispense de multiples conseils pour optimiser vos cycles de sommeil et bien dormir.

Il ne plaira certainement pas aux utilisateurs plus expérimentés qui ont le nez collé sur leurs statistiques santé et fitness en temps réel. Son écran et ses capteurs d’activité sont en effet légèrement en dessous du Garmin Vivosmart 4 et du Fitbit Charge 3. Cependant, si la remise en forme passe d’abord, selon vous, par une bonne cure de repos, il est la première brique de votre programme. Vu qu’il est accessible à moins de 30 euros, votre conseiller bancaire, aussi, dormira sur ses deux oreilles.

Lire notre test complet (en anglais) : Honor Band 5

(Image credit: Xiaomi)

7. Xiaomi Mi Band 4

La qualité a un prix. Très bas, visiblement.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 20 jours | Compatibilité : Android / iOS

Prix imbattable

Ecran haute définition

Batterie exceptionnelle

Interface peu conviviale

Smartphone indispensable pour activer le GPS

Le Xiaomi Mi Band 4 est le tracker le moins cher de cette sélection. Pour le prix de deux places de cinéma plein tarif, il vous offre des fonctionnalités fantastiques telles qu’un écran couleur OLED, une batterie qui peut se recharger seulement une fois par mois et un design épuré qui habillera élégamment votre poignet.

Côté applications, le Mi Band 4 accompagne vos sessions jogging, cyclisme, natation et même gymnastique. Il réclame par contre d’être appairé à votre téléphone mobile pour profiter pleinement du GPS. L’interface est également plus légère que celles des challengers de ce top.

Avec son ultime déclinaison dans le monde des trackers, Xiaomi rattrape son retard sur la concurrence et commence à peser dans la compétition avec un atout difficile à battre : le prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Mi Band 4

(Image credit: Amazfit)

8. Amazfit Bip

Une smartwatch se cacherait-elle sous ce bracelet connecté ?

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : oui | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 1 mois | Compatibilité : Android / iOS

Design élégant

Excellente application compagnon

La fonction de pause automatique ne fonctionne pas

Interface utilisateur à revoir

Un bon moniteur d’activités n'a pas besoin de ressembler à l'Apple Watch 5 pour réussir à séduire de nouveaux usagers, mais ça aide. L'Amazfit Bip dispose de cet avantage et l’essayer vous vera certainement tourner la tête. Même après que vous réaliserez que ça n’est pas une montre connectée. Encore moins une Apple.

Pour moins de 70 euros, l’Amazfit Bip s’apprécie comme un bracelet connecté - contrairement à son apparence - compétent qui dure plus de 30 jours avec une seule charge. Il envoie et reçoit des notifications depuis votre smartphone, vous réveille le matin avec une alarme personnalisée ou suit vos itinéraires d’entraînement avec un GPS intégré.

Le Bip ne peut certainement pas rivaliser avec la riche expérience interactive garantie par watchOS 6 ou Wear OS (et même par le système d'exploitation Tizen de Samsung). Toutefois, ses suivis de sommeil, de fréquence cardiaque, son étanchéité et surtout son écran « géant » lui évite de rougir face à ses rivaux haut de gamme.

Lire notre test complet (en anglais) : Amazfit Bip

(Image credit: Garmin)

9. Garmin Vivofit 4

Il ne va plus vous quitter.

Écran : oui | Moniteur de fréquence cardiaque : non | Etanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : non | Autonomie : 1 an | Compatibilité : Android / iOS

Ecran LCD

Une recharge tous les 365 jours

Où est le moniteur de fréquence cardiaque ?

Pas de GPS non plus

Le Garmin Vivofit 4 est l’un des meilleurs bracelets connectés que la société ait jamais créé. Nous apprécions particulièrement durée de vie de sa batterie, juste surnaturelle. En effet, vous n’aurez à charger votre fitness tracker qu’une fois par an seulement. Encore faut-il y penser !

Cela signifie surtout que vous pourrez le conserver à votre poignet jour et nuit. De quoi suivre votre sommeil limpidement, sans stress d’une panne ou d’une mise hors tension imminente.

Si vous êtes un coureur accompli et que vous avez besoin d’accéder à de nombreuses statistiques liées à vos entraînements, dont votre fréquence cardiaque, votre itinéraire GPS ou la synchronisation de vos playlists musicales, ce sans emporter votre téléphone, préférez le Vivosport.

Néanmoins, même s’il peut lui manquer certaines fonctionnalités, le Vivofit 4 constitue une initiation de premier choix à la technologie du quantified self.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Vivofit 4

(Image credit: Moov)

10. Moov Now

Autrefois, le numéro un.

Écran : non | Moniteur de fréquence cardiaque : non | Étanche : oui | Suivi d'activité : oui | GPS : oui | Autonomie : 6 mois | Compatibilité : Android / iOS

Batterie exemplaire

Prix devenu équitable

Fonctionnalités limitées

Pas d'écran, vos stats s’affichent sur l’application mobile

Il a peut-être quelques années de trop (il va bientôt souffler ses 5 bougies), mais le Moov Now reste toujours l'un de nos bracelets connectés favoris. Désormais abordable, il offre tout ce dont vous avez besoin pour un suivi de votre santé au quotidien. Sans alourdir votre facture d’électricité puisque deux charges par an lui suffisent.

Malgré sa génération, le Moov Now ne se résume pas à un vulgaire compteur de pas. Conçu à la base pour les boxeurs, il est fourni avec plusieurs outils avancé comme le cardio, le comptage des répétitions, des conseils en direct et un simulateur d’encouragements. Il a depuis été adopté par bien d’autres disciplines sportives (le running et la natation en tête) et recommandé par les coachs (humains) de fitness ou de crossfit. Un précurseur !

Lire notre test complet (en anglais) : Moov Now

Les meilleurs bracelets connectés en un coup d’œil :