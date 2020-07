watchOS 7 : date de sortie, version bêta et caractéristiques principales de la future interface des Apple Watch

Apple a officiellement annoncé watchOS 7, la prochaine grande mise à jour de son système d'exploitation Apple Watch, pendant la grande conférence WWDC 2020. Si l’événement a surtout brillé par la présentation d’iOS 14 et de macOS 11 Big Sur, watchOS 7 n’est pas en reste. Et pour cause, cette mise à jour devrait habiller la très attendue Apple Watch 6.

Si nous ne verrons ni l’une, ni l’autre avant plusieurs mois, Apple a décidé d’exposer les principaux atouts de watchOS 7. Une version bêta publique de l’OS pour montres connectées est ainsi disponible, depuis début juillet.

WatchOS 7 est prêt à introduire de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui vont changer la façon dont nous utilisons nos montres connectées. Qu’il s’agisse des anciens modèles comme de la nouvelle Apple Watch 6. La présentation de cette future itération durant la WWDC 2020 a d’ailleurs donné quelques indices sur les innovations qu’apporterait la Watch 6.

Avant la conférence, nous avions entendu un grand nombre de rumeurs sur l’intégration de trackers santé complémentaires (dont la mesure du taux de saturation en oxygène). Apple a depuis dévoilé que watchOS 7 ajouterait le suivi du sommeil ainsi que les différentes fonctionnalités propres à son programme de remise en forme. Découvrons dès à présent les points les plus emblématiques de watchOS 7.

watchOS 7 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine grande mise à jour logicielle pour Apple Watch

La prochaine grande mise à jour logicielle pour Apple Watch Quand sortira-t-elle ? Probablement autour de septembre

Probablement autour de septembre Combien coûte-t-elle ? Rien, c’est gratuit (comme tous les OS Apple)

(Image credit: Apple)

Sur la base des années précédentes, nous pouvons avancer - sans risque de se tromper - que la prochaine mise à jour annuelle de watchOS aura lieu fin 2020. Peut-être même en septembre si Apple daigne présenter la future Apple Watch 6 simultanément à l’iPhone 12, pendant sa keynote de rentrée.

Il faut prendre en considération le planning chamboulé de la firme de Cupertino, par la pandémie mondiale de coronavirus. Cette dernière aura retardé la chaîne de production des prochaines sorties Apple. Et nous ne savons pas, à ce jour, à quel point la conception de l’Apple Watch 6 est impactée. Nous avons tout de même de bonnes chances de la découvrir en 2020. Et donc watchOS 7 avec elle.

Une version bêta de watchOS 7 est disponible dès à présent et peut être téléchargée sur le site Apple Developer Program si vous êtes développeur (ici le téléchargement est payant), ou beta.apple.com si vous souhaitez évaluer le nouvel OS en dilettante. C’est d’ailleurs la première fois qu’Apple met à disposition une version bêta publique pour son système d’exploitation dédié aux montres connectées.

Attention néanmoins : installer la bêta de watchOS 7, dans ses premiers jours de développement, vous expose aussi aux aléas de l’interface et à différents problèmes logiciels. Les bêtas publiques sont fréquemment capricieuses et, soyez assuré d’une chose : en tant que bêta-testeur, vous existez pour essuyer les plâtres. Ne vous lancez dans cette expérience que si vous en avez l’habitude ou si vous êtes à 300% dévoué à l’amélioration de l’écosystème Apple ! Sinon, attendez septembre.

Quelles montres connectées seront compatibles avec watchOS 7 ?

Apple a énuméré, dans un billet de blog, la liste des montres Apple Watch qui seront compatibles avec le nouveau système d’exploitation. Vous pourrez ainsi télécharger et installer watchOS 7 sur les modèles Apple Watch 3, Apple Watch 4 et Apple Watch 5 existants.

Cela signifie que les propriétaires d'Apple Watch Series 1 et d'Apple Watch 2 devront envisager d’investir dans une montre connectée Apple plus récente.

A quelles nouveautés s’attendre sous watchOS 7 ?

(Image credit: Apple)

Un système de personnalisation simplifié

watchOS 7 est doté de cadrans raffinés, qui permettent une plus large personnalisation et qui donnent la possibilité aux développeurs de pousser leurs applications via des accès simplifiés. Vous pouvez créer votre propre interface personnalisée, sur la thématique de votre sport favori ou de vos applications les plus utilisées, comme Messages ou Mail. Vous pouvez aussi programmer des alarmes spécifiques, telles que les heures des marées si vous faites du surf.

Le prochain OS inclut également une nouvelle fonction qui vous invite à partager votre cadran et à récupérer d’autres cadrans qui vous plaisent. Lorsque vous repérez un modèle qui vous sied, appuyez sur le bouton d'invite associé et le cadran se téléchargera.

(Image credit: Apple)

Et voici le suivi du sommeil

L'application Santé dispose enfin d’une fonction de suivi du sommeil, longtemps réclamée par les utilisateurs. Mieux encore, vous bénéficierez désormais de « Wind Down », une routine personnalisée qui diffuse un fond sonore apaisant - de type ASMR - pour vous endormir. Dans la même veine, vous serez invité à vous réveiller en toute quiétude, par le biais de tonalités douces ou par vibration haptique. Comme bon vous semble.

Vos données de sommeil seront quant à elles stockées sur iCloud et transmise à votre iPhone, si celui-ci s’avère couplé à l’Apple Watch.

(Image credit: Apple)

Des itinéraires cyclistes ajoutés

Tout comme sous iOS 14, watchOS 7 inclut des nouveaux itinéraires pour les cyclistes dans l'application Maps. L’itinéraire prendra en compte l’altitude et les angles de pentes pour vous aider à choisir les chemins les plus faciles ou les plus sportifs.

L'application peut vous suggérer d’autres modes de transport en cours de route pour optimiser votre temps de parcours. Par exemple en vous conseillant de descendre du vélo et de marcher ou de prendre les escaliers pour gagner quelques minutes. Vous pouvez également personnaliser votre voyage pour éviter les dénivellations ou pour emprunter le chemin le plus direct, les reliefs dangereux ou à éviter.

(Image credit: Apple)

Des sessions d’entraînement professionnelles

Les séances d'entraînement sont améliorées, avec l'ajout de danses comme disciplines physiques à part entière. Vous aurez droit à quatre styles de danse divers et populaires : Bollywood, Cardio Dance, Hip Hop et danse latine.

La montre combine les données d'un capteur de fréquence cardiaque, d'un accéléromètre et d'un gyroscope pour mesurer les efforts demandées à vos bras comme vos jambes. Ce n'est pas tout : il existe quelques nouveaux modes d'entraînement, notamment le gainage et le renforcement fonctionnel. Les périodes de récupération sont de même comptabilisées, pour mettre fin à vos séances d'exercice. Pour suivre toutes ces innovations, l'application « Activité » a été remaniée et s’appelle désormais « Fitness ». Y compris sous iOS 14.

(Image credit: Apple)

Mieux vous laver les mains

Apparemment, certains utilisateurs ne se lavent pas assez les mains pendant cette période compliquée de pandémie mondiale. Ce qui a incité les ingénieurs en charge de watchOS 7 d’ajouter un système de détection automatique qui vérifie si vous vous savonnez bien les mains pendant 20 secondes minimum, vous accompagnant via des sons amusants pour vous inciter à tenir la cadence. Des alertes régulières sont également proposées pour vous rappeler de passer dans une salle de bains.

(Image credit: Apple)

Au service de votre audition

watchOS 6 a introduit l'application Noise pour avertir les utilisateurs lorsque leur environnement sonore risquait de mettre en danger leur audition. watchOS 7 vous prévient maintenant à chaque fois que vous dépassez le seuil d’écoute conseillé. Depuis votre casque ou vos écouteurs.

Ce seuil est fixé à 80 décibels, ainsi qu’à 40 heures d’exposition sonore par semaine, tel que défini par l'Organisation mondiale de la santé. L'application Santé de l'iPhone permet aussi de suivre la durée d'exposition à des niveaux de décibels élevés, au cours de la semaine. Conformément à la politique de confidentialité d'Apple, aucune de ces données n'est sauvegardée ou enregistrée par l'application Santé ou par votre Apple Watch.

Siri plus utile que jamais

Avec watchOS 7, votre Apple Watch compatible peut désormais utiliser Siri pour gérer la traduction, et dicter des messages de manière audible sur les applications prises en charge.