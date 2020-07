Watch Dogs 2 bientôt gratuit sur PC - voici comment le télécharger

Ubisoft offrira Watch Dogs 2 sur PC lors de sa conférence Ubisoft Forward qui se tiendra en ligne le 12 juillet prochain. Pendant cet événement, l’éditeur devrait présenter plus en détails ses futures sorties vidéoludiques, dont Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion et Hyper Scape.

Pour assister à ce rendez-vous unique et récupérer la version dématérialisée de Watch Dogs 2 sur PC, il vous suffit de vous connecter sur Uplay le jour J, à partir de 23h, heure de Paris. A la fin de la session consacrée à Trackmania (2020), l’éditeur vous invitera à réclamer votre exemplaire gratuit de Watch Dogs 2.

Le show devrait durer 45 minutes environ, et Ubisoft promet qu'il y aura « quelques surprises » en plus des révélations mentionnées ci-dessus. Une autre bonne raison de bien cocher la date du 12 juillet sur votre calendrier.

Sorti en 2016, Watch Dogs 2 s’affiche comme la suite réussie (et plus enjouée) du jeu original de 2014. Là où le premier épisode pouvait se révéler décevant par son gameplay limité, le second rattrape la donne et nous offre un monde ouvert et une liberté de mouvement fantastique. C’est un aperçu convaincant de ce que pourrait offrir le prochain Watch Dogs: Legion, ce troisième opus prenant place dans une version futuriste de Londres.

Far Cry 6 dans les tuyaux ?

Mais quelles pourraient être ces énigmatiques surprises d’Ubisoft ? Selon les rumeurs les plus récentes, un nouveau jeu Far Cry pourrait être annoncé, mettant en vedette Giancarlo Esposito (alias Gus Fring dans la série Breaking Bad). Après tout, cela fait maintenant deux ans que Far Cry 5 est sorti, donc une annonce semble imminente.

Peut-être découvrirons-nous aussi d'autres images de l'arlésienne Beyond Good and Evil 2 - une vraie belle et bonne surprise.