Des Nikon Z6 et Z7 améliorés en cours de production ?

Il semble que Nikon soit relativement débordé en cette année 2020. Le constructeur devrait nous présenter officiellement, ce mois-ci, le plein format Nikon Z5 et le Nikon Z30 avec capteur APS-C. De nouvelles spéculations laissent entendre qu’une mise à niveau des Nikon Z6 et Z7 se prépare.

Selon Nikon Rumors, une source fiable sur toutes les innovations Nikon, la firme japonaise s'apprête à sortir cette année les appareils photo plein format sans miroir Nikon Z6s et Nikon Z7s, deux réactualisations « incrémentielles » des fleurons du catalogue Nikon.

Chez TechRadar, nous sommes de grands fans du Z7 comme du Z6, qui correspond à notre premier choix au classement des meilleurs appareils photo sans miroir actuellement disponibles. Leur amélioration imminente, si elle se confirme, est donc bienvenue.

Un cran plus haut

Les futurs appareils photo Nikon réintégreraient les capteurs déjà présents dans les modèles Z6 (24,5 Mpx) et Z7 (45,7 Mpx), la mise à niveau résiderait ailleurs si l’on en croit Nikon Rumors. Notamment la présence de deux processeurs, un vrai plus alors que les boîtiers actuels ne disposent que d’un moteur unique Expeed 6. Les Z6s et Z7s, eux, embarqueraient également une paire de processeurs Expeed (sans doute une nouvelle génération), avec un gain de performances conséquent.

Autre ajout clé : les prochains boîtiers incluraient une batterie Nikon inédite - il s’agit de l’EN-EL15c introduite en avril dernier. L’autonomie serait revue à la hausse par rapport à la batterie actuelle (l’EN-EL15b intégrée dans les Z6 et Z7). Le chargement via l'USB-C est une option possible pour les Z6s et Z7s.

De même, alors que les Z6 et Z7 ne comportent qu'un seul emplacement pour carte XQD, la rumeur veut que les versions mises à jour proposeront deux emplacements pour cartes mémoire. Cependant, nous n’avons pas plus d’information sur le format pris en charge.

Les capacités vidéo ne seraient pas en reste avec une capture 4K doublée, passant de 30 images/seconde dans les modèles actuels à une fréquence de 60 images/seconde beaucoup plus fluide.

Nikon développerait aussi une poignée verticale avec des commandes tactiles et des cadrans spécifiques aux nouveaux appareils. Ils devraient être vendus séparément comme accessoire optionnel.

Le lancement marketing des Z6s et Z7s arriverait vers la fin de l'année 2020. Une date à confirmer par le principal intéressé, Nikon.