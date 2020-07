Ubisoft n’augmentera pas le prix de ses jeux sur Xbox Series X et PS5

Vous n'aurez pas à payer plus cher pour jouer à Assassin's Creed Valhalla ou encore à Watch Dogs Legion, si vous décidez de les acheter sur Xbox Series X ou PS5 cette année.

Cette bonne nouvelle nous est parvenue après du stuidio lui-même, mercredi dernier. Celui-ci nous a confirmé qu’il n'augmenterait pas le prix de sa première salve de jeux à venir sur consoles next-gen.

Ubisoft wouldn't answer when asked about next-gen pricing after this fall. "We are concentrating on the Christmas releases. We have decided those games will be launched at $60"July 22, 2020