tvOS 14 : date de sortie, version bêta et nouvelles fonctionnalités de la prochaine mise à jour d'Apple TV

Mise à jour : vous souhaitez tester tvOS 14 avant son lancement officiel ? La bêta publique est disponible à tous depuis le 9 juillet 2020. Pour télécharger et installer tvOS 14 sur votre Apple TV ou votre Apple TV 4K, inscrivez-vous sur le site officiel beta.apple.com et suivez les instructions pour récupérer la version bêta.

Attention néanmoins : installer la bêta de tvOS 14, dans ses premiers jours de développement, vous expose aussi aux aléas de l’interface et à différents problèmes logiciels. Les bêtas publiques sont fréquemment capricieuses et, soyez assuré d’une chose : en tant que bêta-testeur, vous existez pour essuyer les plâtres. Ne vous lancez dans cette expérience que si vous en avez l’habitude ou si vous êtes à 300% dévoué à l’amélioration de l’écosystème Apple ! Sinon, attendez septembre.

Article original :

Ca y est : tvOS 14 a finalement été annoncé par Apple lors de la WWDC 2020, son dernier événement colossal à destination des développeurs. Ne vous attendez pas à une refonte massive, le système d’exploitation dédié à l’Apple TV mise plutôt sur un certain nombre de petits changements incrémentiels. Mineurs mais intéressants.

Parmi les modifications les plus importantes, citons l’ajout d’une fonction replay conçue pour les joueurs et qui permettra de reprendre rapidement des parties de jeux mobiles laissées en suspens (sans obligation de repasser à nouveau les 34 niveaux précédents). Une fonctionnalité qui copie celle existante de la PS4 et de la Xbox One, très appréciée par leurs communautés respectives. Mieux encore : tvOS 14 prendra en charge les manettes Xbox Adaptive Controller et Xbox Elite Series 2. Pour les non-gamers, Apple va également adapter les mises à jour d'iOS14 (dont celle incluant le mode picture-in-picture) sur tvOS 14.

Bien sûr, cette mise à niveau n’est pas tout à fait du même calibre que celle que nous avons obtenue via tvOS 13, ce dernier apportant un support multi-utilisateurs avec des recommandations personnalisées, un centre de contrôle inédit et amélioré, le service de jeux Apple Arcade et évidemment la plateforme de streaming Apple TV+.

La mauvaise nouvelle ? Il semble que nous n’aurons pas droit à une nouvelle Apple TV cette année, malgré quelques fuites antérieures assez convaincantes qui suggéraient l’arrivée d’un modèle innovant en 2020. Cependant, rien n’est encore joué et nous devrions en savoir plus sur le calendrier des futures sorties hardware d’Apple courant septembre.

Après une version bêta accessible pour tout développeur partenaire dès sa présentation lors de la WWDC 2020, tvOS 14 s’ouvre enfin au grand public avec une bêta téléchargeable depuis le 9 juillet. Comme tout programme anticipé, ne vous attendez pas à retrouver toutes les fonctionnalités finales de tvOS 14. Il vous faudra composer aussi avec de nombreux bugs à remonter auprès d’Apple. C’est ça la cruelle rançon d’un bêta-testeur.

La sortie définitive de tvOS 14 devrait intervenir au cours du mois de septembre 2020, si l’on se réfère au planning de l’année dernière (présentation durant la WWDC en juin / publication de la version bêta en juillet, lancement en septembre). Le processus suit son cours.

télécommande Apple TV (Image credit: Apple)

Nouvelles fonctionnalités de tvOS 14

tvOS 13 a été une réelle avancée pour la prise en charge multi-utilisateurs, permettant ainsi à chaque membre de la famille ou d’un même foyer de posséder un profil unique et de recevoir des recommandations personnalisées dans l’application TV. Pratique lorsqu’on a des goûts cinéphiles quelques peu différents de son petit frère ou de son colocataire. Avec tvOS 14, cette fonction s’appliquera désormais aux jeux Apple Arcade.

Ces nouveaux profils uniques donneront la possibilité à chaque joueur de reprendre rapidement ses dernières parties en cours, sans perdre sa progression. Il pourra également configurer deux nouvelles manettes sur l’Apple TV / Apple TV 4K : la Xbox Elite Series 2 et la Xbox Adaptive Controller, qui sont sorties fin 2019.

tvOS 14 intégrera pour la première fois le mode picture-in-picture, qui permet de suivre la lecture d’une vidéo dans le coin de l'écran tout en passant sur une autre application. Le système d’exploitation embarque également la gestion de vos caméras de sécurité Home View, renforçant ainsi son usage domotique. Ces deux fonctionnalités seront disponibles simultanément sous iOS 14.

Enfin, bien que ce ne soit pas une exclusivité « logicielle », Apple a consacré quelques minutes du temps d’exposé de tvOS 14 pour dévoiler la future série Foundation pendant la WWDC 2020. Programmée sur Apple TV+ pour 2021, cette adaptation de la saga SF populaire d’Isaac Asimov entrera en confrontation directe avec la série Le Seigneur des Anneaux produite par et pour Amazon Prime Video. La bande annonce est disponible ici.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, pendant la WWDC 2020 (Image credit: Apple)

tvOS 15 : ce que nous voulons voir

Il est probablement trop tôt pour commencer à penser à tvOS 15 alors que tvOS 14 n'est même pas encore disponible pour le grand public. Mais il est toujours bon de rêver sur les innovations futuristes et désirées d’un système d’exploitation. Aussi, nous aimerions que le génie Apple exauce trois vœux majeurs des utilisateurs d’Apple TV, pour l’année prochaine. Les voici.

Des profils enfants adaptés

AppleInsider a déjà émis la possibilité d'implémenter de nouveaux profils enfants dans la future mise à jour de tvOS. Une option clé qui renforcerait le contrôle parental, en masquant les contenus pour adultes et en limitant le temps d’exposition à l’écran de leur progéniture. Nous validons cette approche.

Apple TV Plus (Image credit: Apple)

Une meilleure mise en avant d'Apple TV+

Au lancement d’Apple TV+, nous nous sommes montrés sceptiques sur l’ergonomie de la plateforme de streaming vidéo, passablement intégrée dans l'application Apple TV. Le catalogue d’Apple TV+ se retrouvant mélangé avec les multiples films et séries disponibles en achat et location sur iTunes. Nous aurions grandement préféré, à l’époque et encore aujourd’hui, un onglet dédié Apple TV+.

La prochaine mise à jour du logiciel serait une occasion idéale de remédier à ce problème de visibilité, surtout maintenant qu'Apple TV+ a élargi sa grille de programmes, avec beaucoup plus de séries et d'émissions pour prétendre à une catégorie autonome.

Une nouvelle Apple TV en route

La raison la plus excitante d’attendre tvOS 15 serait d’actualiser l’interface à destination d’un tout nouveau matériel Apple TV. Cela fait plus de trois ans que la dernière itération Apple TV 4K est sortie. Il est grand temps de profiter d’une configuration plus moderne, avec un processeur intégré plus puissant et de nouvelles normes de connectivité prises en charge comme le HDMI 2.1.