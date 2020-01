Brossez-vous les dents en 10 secondes top chrono

Les dentistes conseillent de se brosser les dents et les gencives pendant deux minutes, après chaque repas. Un rituel indispensable pour vous garantir une santé bucco-dentaire optimale. Il y a deux ans pourtant, la société française FasTeesH a développé un dispositif original, en forme de dentier, qui peut assurer la protection de votre bouche en seulement 10 secondes.

Le Y-Brush a dépassé son objectif de financement participatif sur Kickstarter, levant exactement 164 596 $ en 2018. Une somme qui a permis à ses créateurs d’assurer la production passive de l’appareil et de le présenter au CES 2020. Aujourd’hui, plusieurs packs sont disponibles à l’achat : l’individuel à 109 €, le duo à 129 € et le familial - comprenant 4 brosses - à 249 €. Chaque pack peut être commandé sur la boutique en ligne de FasTeesH.

Ce tueur de brosse à dents électrique se présente comme un protège-dents constitué de 96 touffes de brins en nylon. Là où une brosse à dent ordinaire vous réclame de frotter chaque dent pendant 1,25 secondes (c’est précis !), le Y-Brush vous permet de brosser simultanément toutes vos dents, pour une durée de 5 secondes par dent. Cette méthode par vibrations soniques est donc plus rapide mais aussi plus efficace.

Ces touffes de poils ont aussi marqué le CES 2020.

Du temps gagné pour procrastiner devant les meilleures séries Netflix ?

Exploitez votre sourire en or pour devenir la nouvelle star de YouTube.

Commencez par appliquer simplement votre quantité habituelle de dentifrice (aucune marque n’est spécifiquement recommandée) avec l’applicateur inclus pour étaler finement votre pate. Posez ensuite le Y-Brush sur la mâchoire supérieure puis mâchez doucement l’appareil pendant cinq secondes. Les vibrations soniques vont polir votre première rangée de dents. Retournez enfin le dispositif et occupez-vous des dents du bas, de la même façon.

L’appareil est livré avec une station de charge sans fil (comme toute brosse à dents électrique classique) et existe en deux tailles distinctes - pour les moins et les plus de douze ans.

La brosse supplémentaire coûte 25 € l’unité et FasTeesH recommande de la remplacer tous les six mois. Compte tenu du prix des têtes de brosses à dents électriques, c'est un tarif assez raisonnable. Surtout si cela vous permet également d'économiser près de 11 heures de brossage pendant ledit semestre !

Via Engadget