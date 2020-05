Ce PC Gamer de 12 000 euros est une réplique de la Tesla Model S que vous pouvez conduire réellement

Le monteur Origin PC, en collaboration avec le célèbre YouTuber MKBHD (Marques Brownlee), a conçu une configuration PC sur mesure comme vous n'en avez jamais vu ! Il s'agit en fait d'une mini réplique de la Tesla Model S, dissimulant sous son capot l’un des meilleurs ordinateurs de jeu haut de gamme.

Une idée ridicule ? Tout à fait, et coûteuse qui plus est. Reste que ce projet est aussi impressionnant à bien des égards. Notre véhicule compact s’avère une représentation extrêmement fidèle de la berline familiale de Tesla. La structure externe est en réalité une voiture-jouet dessinée par le fabricant américain Radio Flyer. Elle possède un klaxon et des phares en état de marche, ainsi qu'un système de haut-parleurs auquel vous pouvez brancher votre téléphone. Mais le plus incroyable, c’est que vous pouvez actuellement la conduire.

À proprement parler, des enfants de 3 à 8 ans peuvent aisément monter dedans, sa capacité de poids maximale étant de 37 kg. Toutefois, Origin PC a retiré le siège enfant initial et l'a remplacé par un modèle adulte, pour vous inviter à en prendre les commandes.

Cette mini-réplique Tesla est aussi dotée d’une boîte de vitesses, d'un accélérateur et fonctionne sur batterie avec un chargeur conçu pour ressembler à celui que l'on trouve sur les vraies voitures électriques de la marque.

Et sous le capot ?

Quant au PC Gamer, il s’articule autour du processeur 12 cœurs AMD Ryzen 9 3900X et d’une carte graphique GeForce RTX 2080 Ti. Les CPU et GPU se révèlent tous deux refroidis par liquide. 32 Go de RAM Corsair Dominator Platinum viennent soutenir ce tandem incroyable.

Vous disposez également d'un SSD Corsair Force Series MP600 PCIe M.2 de 2 To comme support de stockage principal. Et d'un SSD Samsung 860 Pro de 4 To en complément.



Oh, et la voiture a des bandes RGB sur sa façade inférieure qui peuvent être contrôlées par le logiciel iCUE de Corsair.

Le prix de cet ordinateur monstrueux mais gadget commence à 13 373 $, soit environ 12 300 €. Le délai de livraison est estimé à 25 jours ouvrables environ. Baptisé Apollo ½, le PC Gamer est personnalisable auprès d’Origin PC. Si vous souhaitez faire vrombir votre propre modèle, il suffit de contacter la société - aux Etats-Unis – en vous rendant ici.

Via Wccftech