Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp va changer vos transferts d’argent à tout jamais

Le service de messagerie populaire WhatsApp a enfin répondu à l’une des doléances majeures de ses deux milliards d’utilisateurs, en intégrant une fonction inédite de paiement en ligne. Actuellement déployée au Brésil, celle-ci permet de procéder à une ou plusieurs transactions financières avec ses contacts directs. Mais pas que.

L’option donne en effet la possibilité à chaque utilisateur WhatsApp d'effectuer des achats en ligne à partir de l'application, en renseignant et sélectionnant le moyen de paiement de son choix. Le nombre de partenaires commerciaux est aujourd’hui limité aux frontières brésiliennes, toutefois la maison-mère Facebook a certifié son intention d’élargir la portée de ces échanges virtuels au reste du monde.

Des paiements gratuits et sécurisés

« Nous sommes heureux d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, nous proposons un nouveau service de paiements en ligne aux utilisateurs de WhatsApp Brésil. Les membres concernés pourront envoyer de l'argent en toute sécurité ou faire un achat auprès d'une entreprise locale sans quitter leur espace de conversation », a déclaré l'entreprise sur son blog.

Comme l’usage de la plateforme WhatsApp elle-même, ces transferts d’argent sont gratuits. Un grand nombre de banques brésiliennes a déjà conclu des accords solides entre WhatsApp, Mastercard et Visa. Ce qui nous laisse supposer que des accords similaires pourraient être conclus sur les marchés internationaux.

WhatsApp a présenté les possibilités offertes aux commerçants et artisans qui utilisent professionnellement l'application. De l’avis de la société, la simplification des transactions via la messagerie peut grandement aider les petites entreprises à développer leurs boutiques et services en ligne et à accroître leurs activités rapidement.

Le système de paiement adopté sur WhatsApp repose sur Facebook Pay, module de paiement lancé en novembre 2019 et déjà en vigueur dans la famille d'applications de la maison-mère, comprenant entre autres Facebook, Messenger et Instagram. Ce système est doté d'une sécurité étendue, les utilisateurs devant scanner leurs empreintes digitales ou saisir un code PIN spécial à six chiffres pour valider toute transaction. Les opérations non autorisées se verront instantanément bloquées.

Nous ne savons pas encore quand le système de paiement dépassera son seul usage au Brésil. Toutefois, étant donné le nombre d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde, la compagnie ne devrait pas tarder à l’exporter progressivement, sur le continent américain dans un premier temps tandis que le reste du globe suivra en fonction de l’intérêt des marchés.