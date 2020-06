Voici le smartphone le plus sécurisé au monde

Les ordinateurs à double système d’exploitation et multi-boot se sont rapidement généralisés chez les utilisateurs expérimentés et les entités professionnelles, qui font de la sécurité de leurs données une priorité. L’une des curiosités tech de 2020 est que cette tendance n’a toujours pas gagné les constructeurs mobiles.

Tout droit venu de Finlande, le pays qui nous a fourni l'un des téléphones semi-rigides les plus populaires de tous les temps - le Nokia 3310 -, arrive le Bittium Tough Mobile 2 C. Il s'agit d'un smartphone robuste, aussi résistant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais avec l'aspect discret d'un BlackBerry classique. Un modèle qui coche toutes les cases du mobile professionnel parfait.

Le smartphone fonctionne sous une version renforcée d’Android 9 ainsi que sur le système d'exploitation Secure OS de Bittium, un fork partageant quelques racines communes avec l’OS de Google. Le Bittium Tough Mobile 2 C est également protégé par une clé de sécurité Yubiko 5 NFC gratuite.

Les deux systèmes d'exploitation sont totalement isolés l'un de l'autre, avec une séparation complète des données et des éléments sécurisés. L'appareil mobile embarque en outre un VPN toujours actif et prend en charge la gestion des appareils connectés. Il s’avère dommage qu'aucune protection des terminaux mobiles ne soit incluse, cependant.

Certifié MIL-STD-810G et IP67, il peut supporter de nombreux chocs. Mais ce qui se révèle le plus appréciable est son mode Confidentialité qui s’active par simple pression sur un bouton et qui permet de désactiver le Bluetooth, le microphone et l'appareil photo, tout en réduisant la précision des capteurs. Big Brother ne peut plus vous surveiller.

Aucune information sur le prix du Bittium Tough Mobile 2 C n'est encore disponible. Son aîné, le Tough Mobile 2, se vend actuellement entre 1 550 et 1 650 €, en fonction des packs d’applications pré-installés. A côté, les Samsung Galaxy S20 Ultra et iPhone 11 Pro Max ont le tarif d’un smartphone bon marché.

En tant que professionnel, vous avez la possibilité de demander un test de l’appareil mobile en passant par le site web du constructeur.