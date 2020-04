Vous n’aurez probablement aucun nouveau emoji Android ou iOS en 2021

La propagation du coronavirus dans le monde a de nombreuses répercussions sur l’industrie mobile comme sur votre quotidien. Ce que nous ne soupçonnions pas encore, c’est qu’elle influe aussi sur les bibliothèques d’emojis iOS et Android. Ainsi, à cause du virus Covid-19, il pourrait ne pas y avoir de nouveaux emojis intégrant votre interface smartphone l’an prochain.

iOS 14 : que faut-il attendre du nouvel OS Apple ?

Voici les meilleures applications de messagerie vidéo gratuites

Quels sont les meilleurs smartphones du moment ?

La mauvaise nouvelle a été portée par le Consortium Unicode (UC), une association à but non lucratif qui réglemente et officialise la publication des emojis à venir chaque année. Dans un communiqué récent, le UC a annoncé qu'il reportait la présentation officielle de la collection 2021, de mars à septembre de l’année prochaine.

Or, après l’introduction de ces derniers, il faudra encore quelque mois aux développeurs Android et iOS pour les adapter puis les implémenter sur les différents systèmes d’exploitation mobiles. En clair, les emojis 2021 ne seraient exploitables sur votre smartphone qu’à partir de 2022.

(Image credit: Unicode Consortium)

18 mois sans emoji inédit

Il faut en effet pas moins d’un semestre pour passer de l’officialisation d’un emoji à son déploiement sur OS. Par exemple, en 2019, l'UC a dévoilé ses émoji en mars. Apple a ensuite proposé en bêta sa nouvelle galerie d’émoticônes, dès le mois de juillet. Avant d’exécuter la mise à jour définitive sous iOS 13, deux mois plus tard, en septembre.

Si Apple et Google respectent le même processus, les emojis adoptés en 2021 devraient être utilisables aux alentours de mars 2022. Vous risquez donc de passer un an et demi sans emoji original.

Nous ne savons pas grand-chose de la future série d'émoticônes iOS / Android. Leur processus de création est généralement recouvert d’un épais voile de mystère, avec ou sans pandémie perturbatrice. Les emojis 2020, en revanche, comprendront des visuels destinés à soutenir l’inclusivité - nous retrouvons le drapeau et le symbole transgenre - et à limiter les représentations genrées. Les animaux préhistoriques sont également mis à l’honneur.