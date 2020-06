Umbrella Academy : les premières images de la saison 2 révèlent un destin bien angoissant pour la famille Hargreeves

Après une trop longue attente, Umbrella Academy fera son grand retour sur Netflix, dès la fin du mois prochain. Pour ménager notre impatience, la plateforme de streaming vient de publier les premières images de la Netflix a maintenant publié les premières images de la saison 2. Et celles-ci sont riches en informations, notamment sur le « où » et surtout le « quand » se passeront les nouveaux épisodes de la série fantastique.

Attention, spoilers !

Rappelons-nous qu’à la fin de la saison précédente, la fratrie Hargreeves échappait de peu au déclenchement de l’Apocalypse, grâce au pouvoir de téléportation temporelle possédé par Numéro 5 (Aiden Gallagher). Dans les dernières secondes, nous les voyons ainsi disparaître, sans le moindre indice sur leur destination.

La galerie photo dévoilée sur Twitter nous révèle que les frères - et sœurs - Hargreeves ont atterri à Dallas, Texas, au début des sixties. Et pour tout compliquer, il s’avère que chaque personnage se retrouve projeté dans une temporalité différente. Individuellement, ils devront empêcher une autre menace de fin du monde.

Les décors et l’intrigue sont directement empruntés au second volume de la saga édité par Dark Horse Comics, intitulé Dallas. Tout au long de ce récit en six actes - la saison 2 le prolonge sur 10 épisodes -, nous suivons notre famille de super-héros aux prises avec l’Histoire des Etats-Unis et l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy.

Découvrez les images inédites de la saison 2 ci-dessous :

Une saison 2 mouvementée

Diffusée pour la première fois en février 2019, Umbrella Academy s’est hissée rapidement parmi les productions Netflix les plus populaires, aux côtés de Stranger Things et de The Witcher. Un succès peu étonnant vu l’engouement du public pour les comics originaux, best-sellers inépuisables sur le marché de la BD, depuis plus de 13 ans.

Si la série TV diffère quelque peu des comics, elle en garde le même rythme plein de rebondissements, piloté par le tandem Gerard Way / Gabriel Bá, également conseillers sur le show Netflix. Programmé pour le second semestre 2020, la saison 2 a bien failli être repoussée de plusieurs mois. Ce, en raison de la pandémie de coronavirus qui a mis à mal, non pas le tournage achevé avant la suspension des productions TV, mais le travail de post-production. Celui-ci est-il à la hauteur de la première saison ? Réponse le 31 juillet prochain.