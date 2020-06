The Mandalorian : date de sortie, nouveaux personnages, photos et vidéos de la saison 2

La date de programmation de la saison 2 de The Mandalorian est arrêtée au mois d’octobre. Nous découvrirons donc les nouvelles aventures de Din Djarin et de l’Enfant cet automne sur Disney Plus. Il vous reste donc très peu à attendre, si vous venez de terminer la première saison de la série live Star Wars. Une bonne nouvelle pour les fans de la franchise mais aussi pour Disney qui a quelques temps craint un report en raison de la pandémie mondiale de coronavirus et des restrictions sanitaires imposées notamment aux différentes productions TV de 2020.

Cette saison 2 de The Mandalorian devrait être riche en révélations mais aussi en nouvelles théories. Comme l’origine du mystérieux sabre noir brandi par Moff Gideon, lors de l'épisode final. Nous pourrions également découvrir de « nouvelles » têtes, mettons des parenthèses car il s’agit en réalité de personnages légendaires de la saga de George Lucas (qui a prononcé le nom d’Ahsoka Tano ?). Cette saison 2 sera aussi l’occasion de creuser le background de nos héros, particulièrement celle du petit Jedi vert devenu l’ultime mascotte Star Wars, après R2-D2, les Ewoks et les Progs. Alors que la mythologie Star Wars ne cesse de s’étoffer sur Disney Plus, avec l’apparition de nouveaux programmes, les abonnés de la plateforme ont de multiples raisons d’être enthousiasmés par le retour du Mandalorien.

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations récentes, et mises à jour régulièrement, sur la saison 2 de The Mandalorian.

La nouvelle saison de The Mandalorian est annoncée pour octobre 2020 sur Disney Plus. Disney a révélé son planning en février dernier, toutefois avec l’apparition éclair du coronavirus, plusieurs tournages ont été mis en suspens. Fort heureusement, le showrunner Jon Favreau est parvenu à boucler les scènes ultimes de la saison 2, avant que le confinement total ne soit imposé. Aujourd’hui, l’équipe est concentrée sur les tâches de post-production qui peuvent s’effectuer à distance.

Dans une interview récente, Favreau se déclare confiant sur l’avancée du processus : « Grâce à l'avancée technologique de Lucasfilm et d'ILM, nous avons pu finaliser tous les effets spéciaux et poursuivre le montage des épisodes ».

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0VDecember 27, 2019

Casting de la saison 2 de The Mandalorian : Boba Fett, Bo-Katan et Ahsoka Tano rejoindraient la série

Depuis l’annonce d’une série live Star Wars se déroulant entre les Episodes VI et VII de la saga hollywoodienne, les rumeurs sur l'apparition de personnages cultes de la franchise ne cessent de proliférer. Maintenant que la saison 2 est dans les starting-blocks, de nouveaux noms surgissent. Et certains d’entre eux ont toutes les chances d’être confirmés, d’après des sources d’information on ne peut plus fiables.

Selon THR, le chasseur de primes Boba Fett apparaîtra dans la saison 2 de The Mandalorian. Mieux encore, il sera interprété par Temuera Morrison, que vous connaissez déjà pour le rôle de… Jango Fett dans Star Wars Episode II : L’Attaque des Clones. Ne vous attendez pas à un personnage clé, il s’agirait plutôt d’un clin d’œil imposé par une pression intense des fans. Un retour qui n’en demeure pas moins important puisqu’il supposerait que le mercenaire a échappé à son funeste destin dans Le Retour du Jedi. Boba Fett n’est pas mort, voilà qui répond à l’une des questions les plus emblématiques de Star Wars !

Timothy Olyphant, célèbre pour ses rôles de cowboy au générique de Deadwood et Justified, apparaîtra également dans la saison 2 de The Mandalorian. Slashfilm le pressent pour incarner Cobb Vanth, personnage créé spécialement pour la série de romans Aftermath de Chuck Wendig. Ce shérif de Freetown, une petite bourgade de Tattooine, porte l’armure de Boba Fett. Sans qu’on ne sache comment il se l’est approprié.

Star Wars Exclusive: 'The Mandalorian' Season 2 Casts Rosario Dawson as Ahsoka Tano https://t.co/PMxyRO3JfP pic.twitter.com/xfOqOOdXl1March 20, 2020

Rosario Dawson jouerait Ahsoka Tano, notre personnage favori de la série animée The Clone Wars, également disponible sur Disney Plus. Tano apparaîtrait pour la première fois « en chair et en os » sous les traits de Dawson, récemment remarquée dans les séries Marvel de Netflix (Daredevil, Luke Cage, The Defenders…). Variety a confirmé le contrat de l’actrice sur cette saison, en tant que guest-star. Là encore donc, il ne faudra pas s’attacher à cette nouvelle entrée en scène.

Autre héroïne attendue : la guerrière mandalorienne Bo-Katan Kryze, croisée dans la série d’animation Star Wars: Rebels, sera incarnée par Katee Sackhoff sa propre voix-off. Et dont le visage vous rappellera sûrement un autre chef d’œuvre de la culture SF (puisqu’il s’agit de l’inoubliable Starbuck de Battlestar Galactica).

Les nostalgiques des années 80 apprécieront quant à eux la figuration de Michael Biehn, vu dans Aliens et Terminator. Il revêtirait également la combinaison d’un vieux chasseur de primes sur le retour.

Que racontera la saison 2 de The Mandalorian ? Un point sur les origines de Baby Yoda

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

La fin de la saison 1 sous-entendait déjà que le futur de la série se concentrerait sur les origines de l’Enfant alias Baby Yoda. D’où vient-il ? Qui est-il ? Un clone, la résurrection ou un simple membre de la famille de Yoda ? La saison 2 devrait nous révéler quelques-uns de ses secrets, au détriment d’une des règles maîtresses George Lucas : ne jamais revenir sur le passé des personnages. Convenons-en : Disney a déjà enfreint maintes fois cette règle.

Dans l’épilogue de la saison précédente, nous apprenions que Baby Yoda était un enfant en captivité et qu’il était du devoir de Din Djarin, lui-même orphelin, de retrouver « ses semblables ». Et il y a ici une certaine ambiguïté : qui sont ces fameux semblables ? Parle-t-on de l’espèce (inconnue) de Baby Yoda ou des chevaliers Jedi qui ont survécu à la purge de l'Ordre 66, commanditée par l'Empereur quelque trois décennies plus tôt ?

Nous ne savons pas également de quel côté de la Force penche Baby Yoda. Ses capacités de Jedi ont fréquemment été mises en avant pendant la saison 1. Cependant l’Armurière, figure iconique de la série, ne manque pas de préciser que l’ordre Jedi est un ennemi historique des Mandaloriens, que les « semblables » de Baby Yoda restent des ennemis… mais que l’Enfant ne fait pas partie de cette liste noire.

Autre pan de l’intrigue qui prendra un tournant majeur dans la saison 2 de The Mandalorian : la quête de vengeance de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), animé par une haine féroce après la conclusion de la bataille épique du dernier épisode. « Nous aurons une scène de duel au sabre laser mémorable, au cours des prochains épisodes », a laissé échapper son interprète lors de la Fan Expo Canada.

Le futur de The Mandalorian : des séries dérivées et une saison 3 confirmée

Bob Iger, PDG de Disney jusqu’en février 2020, n’a pas fermé la porte à de nouvelles séries Star Wars, programmées dans un futur proche sur le service de streaming maison. En plus de la future préquelle du film Rogue One et d’un feuilleton centré sur Obi-Wan Kenobi, des spin-offs de The Mandalorian pourraient voir le jour. Si toutes les têtes se sont tournées vers Baby Yoda à l’évocation d’une série dérivée, le personnage de Carasynthia Dune, interprété par Gina Carano, semble une valeur bien plus sûre. Pourquoi pas…

Et pour ce qui est de The Mandalorian ? Disney n’exclut pas une saison 3, Jon Favreau s’étant attelé à l’écriture de cette dernière depuis avril. Comme l’a confirmé le magazine Variety. Le concours du département effets spéciaux de Lucasfilm est également acquis.

La théorie du Darksaber expliquée

Lorsque Moff Gideon se retire de son TIE Fighter à la fin de la saison 1, il brandit une lame qui ressemble beaucoup à un sabre laser. Si elle a émulé de nombreux fans, elle reste très différente des armes que nous avons pris l'habitude d’apercevoir aux mains des Jedi comme des Sith. La lame est noire, entourée d’une lueur vive et, si vous y prêtez attention… vous l’avez déjà rencontrée dans les séries animées The Clone Wars et Rebels. En effet, il pourrait s’agir du légendaire Darksaber.

Ce sabre unique est une relique sacrée de la culture mandalorienne. Créé à l'origine par Tor Vizsla, le premier guerrier mandalorien à rejoindre l'ordre Jedi, le Darksaber devient le symbole de la puissance de la planète Mandalore. Un temps saisie et manipulée par le redoutable Dark Maul, elle finit par revenir à Bo-Katan Kryze, cheffe légitime de Mandalore.

Mais comment une arme aussi importante est-elle désormais possédée par Moff Gideon ? Ceux qui ont suivi Star Wars: Rebels ont assisté à la Grande Purge des Mandaloriens décrétée par l’Empire. A l’époque, Gideon était un officier supérieur du Bureau de la sécurité impériale (ISB), il n’est donc pas impossible qu’il ait ramassé le Darksaber sur le « cadavre » de Bo-Katan. Ou alors qu’il ait maquillé la mort de cette dernière en échange de l’arme. A priori, Bo-Katan sera incluse dans les crédits de la saison 2 de The Mandalorian. Attendons donc son point de vue.

Quels réalisateurs pour la saison 2 de The Mandalorian ? Jon Favreau, Peyton Reed et Robert Rodriguez confirmés

Jon Favreau est le créateur ainsi que le scénariste principal de la première saison de The Mandalorian. Et pourtant, le réalisateur d’Iron-Man n’a pas tourné un seul épisode de la série, occupé parallèlement par la direction du film live Le Roi Lion. Concernant la saison 2, il compte bien rattraper son retard et réaliser quelques épisodes. « Au moins un » garantit-il dans un entretien avec EW.

Les autres réalisateurs confirmés pour la saison 2 sont Peyton Reed (Ant-Man) et Robert Rodriguez (Sin City). Dave Filoni et Rick Famuyiwa reviennent également après avoir signé quelques-uns des meilleurs épisodes de la saison 1.

Fait étonnant, George Lucas a été aperçu sur le plateau de tournage de la saison 2, ce qui a donné naissance à cette photo fort cocasse :

Des personnages de la Trilogie originale attendus sur la saison 2 de The Mandalorian

Hormis Boba Fett, le magazine Deadline insinue que plusieurs figures mythologiques de l’ère George Lucas, exclusivement de la Trilogie originale, pourraient faire des apparitions succinctes au cours de la saison 2 de The Mandalorian.

Il est peu probable que Luke Skywalker sorte de la saga qui porte son nom, mais de nombreux grands noms de la galaxie Star Wars peuvent encore interagir avec la timeline de la série. Celle-ci se déroule, après tout, cinq ans après la destruction de la deuxième étoile de la Mort (voir Le Retour du Jedi). Des légendes comme Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, C-3PO ou R2-D2 peuvent-elles venir saluer Baby Yoda ? Les rebelles Wedge Antilles, Nien Numb ou encore l'amiral Ackbar se mettront-ils sur le chemin de Din Djarin ? Tout est possible.

Et quid de la nouvelle trilogie portée par J.J. Abrams (et Disney) ? Nous adorerions faire un peu mieux connaissance avec le père du Général Hux, Brendol - un ancien officier impérial qui a joué un rôle déterminant dans la formation du Premier Ordre. Ou (attention spoiler) revenir sur le destin maudit des parents de Rey. Un véritable complément à L’Ascension de Skywalker, conclusion à trous de la saga.

Reste le mystère Boba Fett. Comment le chasseur de primes a-t-il pu survivre aux sucs digestifs de l’immonde Sarlacc ? Lucasfilm et Disney ont émis plusieurs tentatives de résurrection du personnage dans des projets de film impliquant les réalisateurs Josh Trank (Les 4 Fantastiques) et James Mangold (Logan). Sans aller au bout du sacrilège. The Mandalorian fait un pas de plus dans cette direction. Déjà l’épisode 5 de la saison 1 (Le mercenaire) a soulevé de folles théories sur l’identité du porteur d’éperons tournant autour du corps inanimé de l’assassin Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Est-ce Fett lui-même ou l’un de ses enfants ? Une spéculation particulièrement intéressante suggère qu’il pourrait s’agir de sa fille, Ailyn Vel, aperçue dans quelques pièces de l’Univers Etendu, telles que la série comics Boba Fett is Dead et le roman Descendances de Karen Traviss. Se cacherait-elle aussi derrière le heaume de la figurine Funko Pop ? Affaire à suivre.