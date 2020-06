Google Stadia Premiere Edition : un pack réellement moins cher ?

Google lance aujourd’hui un tout nouveau pack permettant aux curieux de faire leurs premiers pas sur la plateforme de cloud gaming Stadia. Baptisée « Premiere Edition », cette offre vous permet de vous procurer un dongle Chromecast Ultra et une manette Stadia, kit indispensable pour lancer les jeux proposés sur votre téléviseur 4K. Le pack Premiere Edition est proposé à 99 €, soit une réduction de 30% par rapport au kit de démarrage précédent.

La mauvaise nouvelle, car oui il y en a une, est que Google Stadia Premiere Edition ne vous donne plus accès à trois mois d’évaluation gratuite du service Stadia Pro. Un argument commercial jusqu’ici convaincant et qui permettait de se faire une réelle idée sur la qualité de la plateforme Google et de son catalogue.

Cette baisse de prix intervient à quelques mois du lancement des prochaines consoles PS5 et Xbox Series X. Elle renforce la stratégie de la firme de Mountain View, visant à s’imposer sur le marché du cloud gaming et fait suite à l’instauration d’une formule d’abonnement gratuite en avril dernier.

A vrai dire, maintenant que Stadia est disponible gratuitement, vous n'avez même plus besoin de vous procurer le matériel Google pour commencer à jouer en streaming - il vous suffit simplement de lancer une session sur le site web de Google Stadia, depuis votre navigateur PC, et d’utiliser une manette compatible USB. Le pack Premiere Edition reste recommandé si vous désirez jouer sur votre téléviseur.

S’abonner à Google Stadia Pro : quels avantages ?

L’abonnement à Stadia Pro est longtemps resté l’élément le plus confus et controversé pour les joueurs intéressés par le service Google. Car pour accéder à son catalogue de jeux AAA, il fallait impérativement acheter le kit de démarrage de Google et devenir membre de Stadia Pro, sans aucune offre d’essai gratuit. Depuis, la compagnie a clairement revu et corrigé sa politique (et c’est tant mieux).

L'avantage majeur de passer sur Stadia Pro est la possibilité de jouer en résolution 4K à une liste de titres de plus en plus fournie. Mieux, à l’instar de PlayStation Plus ou d’Epic Games Store, Google met à votre disposition quelques jeux gratuits chaque mois. Et ajoute quelques remises exceptionnelles sur des sorties récentes. À 9,99 € par mois, cependant, l'abonnement demeure assez cher et les formules exclusives imaginées par Google ne seront pas de trop pour maximiser l’engagement des nouveaux abonnés.