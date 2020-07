Fitbit Charge 4 : pour profiter des nouvelles fonctionnalités, téléchargez la prochaine mise à jour logicielle

Une mise à jour logicielle du Fitbit Charge 4 est en cours de déploiement. Elle ajoutera de nouvelles fonctionnalités très utiles à l'appareil connecté, notamment un GPS plus précis et dynamique, un suivi du sommeil plus complet et un écran monochrome plus fluide.

Selon Fitbit, la version 1.96.29 du système d’exploitation mettra à contribution le GPS de votre smartphone - si celui-ci est suffisamment proche - pour mieux fixer sa position. Une astuce qui permettrait d’économiser la batterie du bracelet connecté.

Une autre mise à jour de l'appareil intègre la fonction « Smart Wake ». Ce réveil intelligent s’adapte au suivi de votre sommeil, et lancera l’alarme pendant une phase de sommeil léger. En accord avec les rythmes circadiens de votre organisme. Le Fitbit Charge 4 est déjà capable de déterminer la profondeur de votre sommeil. En théorie, il serait donc capable de vous réveiller à tout moment approprié. C'est une caractéristique utile, nous l’avons déjà évalué sur plusieurs objets connectés dont certains conçus par Fitbit.

Une autre nouveauté notable est la possibilité de personnaliser la durée d'affichage de l'appareil avant qu'il ne passe en mode veille atténué - si vous avez besoin de quelques secondes supplémentaires pour lire l'écran, vous pouvez désormais le paramétrer.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'une mise à jour logicielle propre au Fitbit Charge 4 lui-même, et non aux applications mobiles dédiées et disponibles sous Android et iOS. Même si vous aurez besoin de ces dernières pour télécharger la mise à jour.

L’actualisation de l’appareil est apparemment en cours, vous devriez donc l'obtenir très prochainement - si ce n'est pas déjà fait. Vous n’avez toujours pas reçu d’alerte vous invitant à installer la mise à jour ? Suivez les instructions de Fitbit via ce lien.

Le charge 4 pourrait marquer la fin des appareils Fitbit tels que nous les connaissons. Le rachat de la société Google, l'an dernier, aura probablement un impact sur les futurs objets connectés. Et qui sait, nous aurons peut-être enfin la chance de découvrir la très attendue Google Pixel Watch.

Via 9to5Google