Meilleurs jeux MMO : quels sont les mondes multi-joueurs les plus addictifs en 2020 ?

Les meilleurs jeux MMO, ou jeux en ligne massivement multi-joueurs, proposent une expérience virtuelle qui ne connait aucun équivalent sur le marché du divertissement. Chaque jeu MMO dissimule en effet un ou plusieurs mondes numériques colossaux. Les plus cultes sont peuplés par des millions de joueurs, connectés un peu partout sur la planète. A échelle réelle, ils pourraient peupler un continent entier comme l’Amérique du Nord ou l’Europe. Tous ces citoyens digitaux se réunissent pour créer de nouvelles structures, échanger des items, remplir des quêtes, se battre, survivre et simplement jouer.

Même si l'acronyme de MMO est utilisé souvent à contresens, généralement comme synonyme de jeu en ligne (Minecraft ou Fortnite Battle Royale, par exemple, ne sont pas des MMO), il jouit aujourd’hui d’une popularité sans pareil – particulièrement liée à sa variante jeux de rôle, les MMORPG. Ainsi, tout le monde a déjà joué ou vu une partie de World of Warcraft ou de Runescape, au moins une fois dans sa vie.

Les MMO sont devenus tellement omniprésents qu'Amazon prépare son propre jeu appelé New World. Dans un monde ouvert hébergé sur le cloud d’Amazon, donnez naissance à un alter ego voleur, magicien, chevalier… et montez des alliances pour découvrir et conquérir de multiples terres hostiles et surnaturelles. Aucune date de sortie annoncée pour l’instant mais l’équipe de TechRadar se tient fin prête pour le tester.

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Pensez aux MMO de cette façon. De vastes mondes situés dans un décor fictif ou fantastique et des avatars que vous pouvez créer et faire évoluer au fil de défis, quêtes, combats et parfois… achats d’items et de points d’expérience. Une partie n’a pas de fin dans un MMO, si ce n’est la mort ou la suppression de votre personnage. Ces jeux s'adressent à un public particulier et ne plaisent pas à tous les joueurs car ils nécessitent un investissement de temps de jeu considérable.

L’attrait pour les meilleurs jeux MMO vient de leur capacité à offrir une seconde vie très riche et une liberté totale de choix et de mouvement. Il existe une multitude de franchises MMO avec des univers, des histoires et des personnages personnalisables et variés. SF, Heroic Fantasy, Steampunk… Vous pouvez expérimenter différents styles de jeu.

Quel que soit celui qui vous intéresse, nous avons sélectionné les 10 meilleurs jeux MMO disponibles et à tester à ce jour. Tant par la richesse de leur univers que leur facilité de prise en main et d’évolution. Nous espérons que ce top vous donnera l’envie d’y prendre part.

N’oubliez pas de garder un œil sur ces MMO pendant les soldes d’hiver. Des réductions intéressantes pourraient bien vous donner une raison de plus de participer. Notre guide comporte les prix les plus bas et les plus récents sur chaque jeu MMO retenu.

