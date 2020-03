Vous avez un PC et des heures à tuer ? Profitez des meilleurs jeux gratuits de Steam si vous voulez vous amuser à l'infini, sans dépenser un euro. Les meilleurs jeux vidéo pour PC sont peut-être plus plébiscités par les joueurs. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de les collectionner sans faire souffrir son compte en banque. Les meilleurs Free-to-Play de Steam, en revanche, vous distrairont tout autant, voire davantage, sans vous ruiner.

Vous pouvez en télécharger autant que vous le souhaitez. Gardez toutefois un œil ouvert sur les achats optionnels que certains vous proposeront pour débloquer du contenu, de l’argent virtuel ou de nouveaux niveaux. Il arrive parfois que « si c’est gratuit, c’est vous le produit ».

Nous avons sélectionné tous les meilleurs jeux gratuits disponibles sur Steam. Ces titres sont exclusivement multi-joueurs et disposent d’une durée de vie exceptionnelle. En outre, la configuration PC recommandée n’est pas trop gourmande, bien que leur direction artistique reste des plus agréables. Nous vous présentons ces jeux gratuits individuellement. S’ils vous plaisent, n’hésitez pas à les télécharger.

Les meilleurs jeux vidéo gratuits sur Steam, en un coup d’œil :

Fractured Space Gigantic Star Trek Online Paladins: Champions of the Realm ArcheAge Warface: Blackout Art of War: Red Tides Warframe Star Conflict Atlas Reactor

1. Fractured Space

Non, les MOBA (arènes de bataille en ligne multijoueur) ne sont pas tous des jeux Heroic Frantasy, dans le gameplay se résume à faire virevolter une épée, jeter quelques sorts et prendre une pose de victoire bodybuildée.

Fractured Space, par exemple, vous plonge dans des titanesques batailles de vaisseaux spatiaux. Aux commandes d’un puissant pavillon, digne des plus grandes fictions SF, vous naviguez à travers les étoiles et tentez de détruire la base de votre adversaire avant que la vôtre ne subisse le même sort.

C’est donc une bataille navale géante que Fractured Space vous propose. A 5 joueurs contre 5 (5v5), il faudra forger des alliances, créer des fédérations. Et pour ce faire, vous devez disposer du vaisseau le plus performant comme du meilleur équipage. Vous pouvez améliorer l’un et l’autre, modifier vos armes et les capacités de chaque membre, au fil du jeu.

Les achats optionnels vous permettent enfin de récupérer des vaisseaux puissants préconçus par les développeurs du jeu. Un coup de pouce qui n’enlève rien au plaisir de l’exploration et des combats. Vous avez devant vous l'un des MOBA les plus passionnants à installer sur PC.

Télécharger et jouer à Fractured Space

2. Gigantic

Attention, ceci n’est pas un jeu de tir comme les autres ! Gigantic ne vous demandera pas de défendre vos positions en vous déplaçant mollement sur une carte (un concept qui ne vieillit jamais), ou encore de détruire les bases ennemies comme bon nombre de MOBA actuels. Non, le titre des studios Perfect World (Torchlight, Champions Online) vous place aux commandes d’une créature géante… qui doit écraser ses semblables.

Avec un style graphique qui n’est pas sans rappeler les meilleurs long-métrages des studios Ghibli, le bestiaire de Gigantic offre aussi une multitude de compétences spéciales, d’armes et d’attributs qui séduiront les joueurs les plus difficiles.

Chaque match correspond à une arène 5v5, dans laquelle les joueurs doivent collaborer ensemble pour faire grandir leur Gardien (il y en a 20 au total) et élaborer une stratégie qui fera tomber les géants voisins. La personnalité aléatoire de votre Gardien rend toutes les parties inédites et intenses. Impossible pour vous de cultiver des automatismes.

Télécharger et jouer à Gigantic

3. Star Trek Online

MMO et licences de films ne font pas souvent bon ménage. De The Matrix Online à Star Wars Galaxies, ces concepts célèbres sur grand écran ont rarement fait long feu sur celui de votre PC. A l’exception de Star Trek Online qui jouit d’une belle longévité. Gratuit depuis son lancement en 2010, il vous offre un équipage et un vaisseau de la Fédération pour explorer les étoiles, à la manière d'un vrai Trekkie.

Divers achats pourront être effectués pendant vos parties pour débloquer des mises à niveau ainsi que des ressources supplémentaires. Ils restent totalement facultatifs, le contenu gratuit de Star Trek Online se révélant extrêmement généreux et varié, particulièrement pour ses nouveaux joueurs. Bonus : le jeu intègre parfaitement le canon de la mythologie Star Trek, avec des liens évidents le rattachant à la nouvelle série d’Amazon Prime Video dédiée au personnage du Capitaine Picard.

Avec des alliances se retournant régulièrement et une communauté toujours en expansion, STO parvient à mettre en bouteille cette attraction qui rend la franchise Star Trek si intemporelle.

Télécharger et jouer à Star Trek Online

4. Paladins

Paladins a été lancé juste après un certain jeu de tir développé par Blizzard, et il est difficile de ne pas voir les similitudes entre les deux titres. Cela ne signifie pas pour autant que le FPS gratuit de Hi-Rez doit être relégué au rang de pâle copie d’Overwatch. Bien au contraire, vous détenez ici un gameplay tout aussi amusant et gratifiant, sans que ça ne vous ait coûté un seul euro.

Misant sur une galerie de personnages (les « Champions ») très élaborée, Paladins cherche à attirer les plus stratèges des joueurs de MMO. Vous pouvez développer la tactique qui vous ressemble le plus : offensive, défensive ou alternant les deux. Si vous êtes accro au Battle Royale, ce free-to-play constitue de même une excellente alternative à Fortnite, PubG et Call of Duty: Warzone. Le mode survie, complexe à souhait, vous poussera fréquemment dans vos retranchements.

Télécharger et jouer à Paladins

5. ArcheAge

Encore un MMORPG de type médiéval fantastique. Vous pourriez être tenté(e) de laisser ArcheAge de côté tant il ressemble aux centaines de propositions gratuites que vous délivrera Steam. Et vous auriez tort car peu d’entre elles parviennent à fournir un contenu et un univers aussi diversifié que ce monde ouvert coréen.

Vous pouvez presque tout faire dans ArcheAge : construire votre bateau puis votre château, piller des villages, assiéger des royaumes, formenter des alliances, en défaire d’autres… ou vous contenter de répondre à quelques quêtes pour collecter les ressources nécessaires à votre survie et développer votre réputation. Et comme votre environnement n’est pas linéaire, vous serez vous-même amené(e) à participer à la destinée d’autres joueurs.

Une sorte de Minecraft esthétique avec de multiples extensions et un gameplay de bataille navale réaliste qui en fait l’un des meilleurs jeux de combat maritime actuels.

Télécharger et jouer à ArcheAge

6. Warface: Blackout

Les jeux de tir avec option de match à mort sont sur-sollicités sur les plateformes de jeux dématérialisés comme Steam. Si les jeux AAA des éditeurs Activision et EA remportent la majorité des suffrages, de petits studios tels que Crytek Kiev parviennent à développer des FPS tout aussi solides et excitants.

Warface: Blackout vous propose d’incarner l’une des cinq classes disponibles de soldat : sniper, carabinier, ingénieur, médecin ou mercenaire. Les armes, l’équipement et les compétences qui seront mis à votre disposition dépendent de cette classe de départ. Le fait d'avoir un bon équilibre entre les classes dans chaque équipe permet de faciliter la création de groupes multijoueurs. Ce qui vaut à Warface d’être considéré comme l’un des jeux récents les plus fédérateurs.

Après quatre ans de gestation en version bêta, Warface commence à développer une belle communauté avec un système incluant des achats optionnels, vous incitant entre autres à tester et louer de nouvelles armes.

Télécharger et jouer à Warface: Blackout

7. Art of War: Red Tides

Actuellement en accès anticipé, ce jeu de stratégie en temps réel (STR) est suffisamment léger pour vous permettre de le lancer en quelques minutes. Tout en alimentant une mécanique de jeu assez profonde pour vous inciter à relancer plusieurs parties d’affilée. Art of War: Red Tides reprend pourtant la structure classique de tout MOBA : vous disposez d’un nombre d’unités militaires qu’il vous faudra accroître pour détruire les bases de vos adversaires et pour défendre la vôtre. Un genre qui trouve davantage ses lettres de noblesse auprès des joueurs mobiles aujourd’hui.

Si vous faites partie de ces derniers mais que vous souhaitez élargir votre expérience sur un bel écran PC, Red Tides vous tiendra en haleine des heures durant (et non plus uniquement pendant votre temps de trajet dans les transports en commun). Surveillez les champs de bataille, collectez de nouvelles ressources, construisez des unités supplémentaires et créez des alliances solides. Privilégiez notamment le mode 3v3 pour rendre les matchs plus fluides et attrayants.

Télécharger et jouer à Art of War: Red Tides

8. Warframe

Les mises à jour du jeu sont fréquentes tout comme les événements spéciaux qui vous délivreront des améliorations fort utiles.

D'accord, le mot « guerre » figure un peu trop souvent dans les entrées de ce top. Les éditeurs de jeux gratuits semblent considérer que la guerre (toujours la guerre) réunit plus efficacement les communautés de joueurs que les jeux de type bac à sable. Visiblement, ils n’ont pas goûté à la hype d’Animal Crossing. Malgré son titre, Warframe se veut pourtant un free-to-play amusant.

Vous incarnez un ninja de l’espace passé maître dans le maniement de l’épée. Mais aussi des fusils à impulsion, du lance-flammes et de plus de 300 armes singulières. Croisement réussi entre For Honor et Destiny 2, Warframe vous invite à relever des missions aussi éloignées que le sabotage ou le sauvetage d’unités d’un côté, l’assassinat et la survie de l’autre. Aucun mode n’est répétitif et vous pouvez même vous engager dans une campagne solo avec un scénario des plus plaisants.

Télécharger et jouer à Warframe

9. Star Conflict

Les simulations spatiales de combat ont connu un regain d'intérêt ces dernières années - en partie grâce à l'essor de la VR - mais il n'existe pas pour autant un catalogue épais de titres qui vous permettent d'aller dans les étoiles et de canarder des vaisseaux spatiaux pour nada. Star Conflict est l’un des plus agréables auxquels nous ayons joué. Longtemps.

Le jeu est divisé en quatre modes principaux - Duels joueur vs joueur (PvP), Exploration, Conquête du secteur et Missions annexes. Ce qui fait énormément de contenus divers pour un prix qui, nous vous le rappelons, n’existe pas. Vous pouvez atomiser d'autres joueurs dans des matchs à mort classiques, faire du tourisme dans un univers qui parait infini, ou réaliser quelques quêtes secondaires en coopération avec vos amis ou des utilisateurs de Steam férus de SF.

Les vaisseaux offrent différents attributs en fonction de votre style de jeu, et vous pouvez en gagner de nouveaux sans dépenser un centime si vous êtes prêt(e) à vous battre.

Télécharger et jouer à Star Conflict

10. Atlas Reactor

50% MOBA, 50% STR, Atlas Reactor parlera lui-aussi aux stratèges de tout poil. Mais pas que ! En effet, le titre de Trion Worlds développe une touche d’originalité appréciable : au lieu de laisser chaque joueur attendre son tour pour exécuter ses manœuvres, tout le monde peut les réaliser en même temps.

Le résultat ? Des unités qui se déplacent de manière chaotique et un facteur chance qui occupe une place considérable dans votre future victoire - ou défaite. Car, comme vous ne pouvez pas anticiper les actions de vos adversaires, il vous faudra travailler les vôtres pour rendre chacun de vos coups imparables. Ou alors laisser le capharnaüm régner et vous délecter du rythme trépidant des parties.

Nous adorons principalement le mode « Décision » qui vous oblige à définir toutes vos actions, en moins de 20 secondes par tour. Les joueurs les plus zen peuvent toujours ralentir le temps grâce au mode « Résolution » qui divise chaque tour en quatre phases. Idéal pour planifier vos mouvements, tendre des pièges et remporter les épreuves de force en 4v4.

Télécharger et jouer à Atlas Reactor