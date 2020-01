TV 4K : les 5 meilleurs téléviseurs Ultra-HD en 2020

Pendant plus d'une décennie, les téléviseurs HD ont dominé le marché. Leur résolution de 1080p (souvent plus basse) a secoué nos rétines jusqu’ici accoutumées aux téléviseurs cathodiques. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons opéré un grand bond technologique similaire avec le passage aux téléviseurs 4K. Nous garantissant une résolution quatre fois supérieure et un contraste exceptionnel.

Vous vous demandez pourquoi abandonner votre télé 1080p ? Deux réponses à cette question. Premièrement, les téléviseurs 4K vous offre une qualité d’image incomparable grâce à une densité de pixels et à une gamme de couleurs élargies. Ensuite, les modèles 4K sont aujourd’hui plus ou moins au même prix qu'un téléviseur 1080p, même si vous les achetez neufs. L'achat de nouveaux téléviseurs 1080p devient en effet de plus en plus difficile, les constructeurs les retirant progressivement de leur catalogue de produits.

Nous avons testé la grande majorité des téléviseurs 4K sur le marché. Pour vous assurer un achat de téléviseur 4K judicieux, nous avons décidé de sélectionner les TV 4K offrant le meilleur rapport qualité / prix en 2020. Vous retrouverez donc forcément, dans notre liste, les écrans Ultra Haute Définition de Samsung, Sony et LG. Si vous avez récemment acheté un téléviseur 4K qui ne figure pas dans cette sélection, cela ne signifie pas que nous l'avons intentionnellement ignoré. Le choix de TV 4K est très exhaustif et nous avons délibérément opté pour un TOP restreint, afin de ne pas nourrir davantage votre hésitation. Aucune inquiétude : nous mettrons régulièrement à jour cette sélection de téléviseurs 4K. N'oubliez pas de revenir le mois prochain pour découvrir de nouveaux modèles !

Les meilleurs téléviseurs 4K, en un coup d’œil :

Samsung Q90 LG C9 Sony AF9 LG E9 Samsung Q70

Dois-je profiter des soldes d’hiver pour acheter un téléviseur 4K ? Vous avez manqué le Black Friday et le Cyber Monday en 2019 ? En attendant la lointaine édition 2020, les soldes d’hiver peuvent offrir de rares mais intéressantes remises sur les téléviseurs 4K. Il y a d’ailleurs de bonnes chances que plusieurs des téléviseurs 4K sélectionnés ci-dessous seront en vente pour 100 à 150 euros de rabais sur leur prix régulier. Certains bénéficiant de baisses de prix plus importantes que les autres. La seule précaution que nous vous demanderons de prendre, c'est de vraiment regarder le numéro de modèle des téléviseurs dont les offres promotionnelles semblent trop belles pour être vraies. Si ces numéros diffèrent de ceux présentés dans notre top, méfiez-vous : ce n’est probablement pas le même téléviseur. Nous vous recommandons également d’ignorer les téléviseurs 4K à bas prix, car ces écrans sont généralement de qualité inférieure. Notre sélection des meilleurs téléviseurs 4K affiche les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire. Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commenceront le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.



Quels téléviseurs 4K acheter en 2020 ?

1. TV QLED Samsung Q90

Le meilleur téléviseur 4K de 2020… et au-delà !

65 pouces : Samsung QN65Q90RAFXZA | 75 pouces : Samsung QN75Q90RAFXZA | 82 pouces : Samsung QN82Q90RAFXZA

Superbe qualité d'image

Des contenus HDR incroyables

Des angles de vision plus larges

Une gamme complète d’applications Smart TV

Un design attrayant

Dolby Vision non supporté

Il y a un peu plus d’un an, le Samsung Q9 était le téléviseur à abattre. Il a remporté de nombreux prix pour son ergonomie élégante, ainsi que pour la qualité de son image et pour son interface intelligente améliorée. Loin d’être parfait, il a toutefois subi de nombreuses critiques quant à ses angles de vision trop exigus et des fuites de lumière assez sérieuses.

Samsung a clairement pris ces problèmes à cœur et les a corrigés directement dans le Q90. Le nouveau modèle possède des angles de vision visiblement supérieurs et permet d'obtenir des noirs bien plus profonds, sans perdre le moindre détail au niveau des ombres. Ajoutons une amélioration majeure des couleurs naturelles et de la puissance lumineuse et vous obtenez un rendu époustouflant des contenus HDR. Le Q90 est de ce fait capable de fournir des images qui peuvent rivaliser directement avec celles d’une OLED.

En fait, notre seule vraie critique serait que, contrairement à certains de ses concurrents directs, le Q90 ne supporte pas le format Dolby Vision. Néanmoins, en synthèse, le Samsung Q90 est un téléviseur absolument exceptionnel qui amène la technologie QLED à un autre niveau.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q90

2. TV OLED LG série C9

Les téléviseurs 4K les plus intelligents du marché.

55 pouces : LG OLED55C9 | 65 pouces : LG OLED65C9 | 77 pouces : LG OLED77C9

Une prise en main totalement intuitive

L’IA qui améliore clairement l’interface Smart TV

Des contrastes saisissants

Ne supporte pas le HDR10+

Des pics de luminosité dispensables sur les contenus HDR

Si l’option Smart TV est votre critère de recherche principal lorsque vous choisissez un nouveau téléviseur 4K, alors vous ne pouvez pas mieux tomber que sur les nouveaux modèles OLED de la série LG C9. Parés d’un processeur Alpha9 de seconde génération et d’une intelligence artificielle loin d’être un artifice, ces téléviseurs bénéficient de multiples améliorations. D’abord sur le traitement des images SDR comme HDR, avec des niveaux de détails inégalés et une fluidité incroyable.

L’IA permet également d’analyser et d’optimiser la qualité sonore en temps réel, vous évitant ainsi de perdre de précieuses minutes à régler le volume de votre téléviseur. Enfin, ce compagnon indispensable - évoluant sous webOS - enregistre vos habitudes de visionnage et vous délivre des recommandations d’applications, de jeux ou de programmes TV toujours judicieuses.

Un atout majeur pour cette série LG qui s’illustre comme l’une - si ce n’est la gamme de téléviseurs 4K les plus intelligents du marché. Et sans doute, l’une des meilleures associées à la technologie OLED.

Lire notre test complet (en anglais) : LG C9 (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

3. TV OLED Sony série AF9

Des écrans qui vont faire tomber vos mâchoires… et vider vos poches !

55 pouces : Sony KD55AF9BAEP | 65 pouces : Sony KD65AF9BAEP

Une interface simplifiée avec Android Oreo

Un rendu acoustique remarquable

Des couleurs naturelles saisissantes

Un design minimaliste qui peut diviser

La profondeur des noirs à revoir

Pour contrer les précédentes séries Q9 de Samsung et E8 de LG, Sony n’a pas lésiné sur les moyens et a livré une nouvelle gamme OLED phénoménale. Les téléviseurs AF9 sont dotés du processeur d’image le plus sophistiqué jamais vu sur un écran 4K. Ce dernier offre une subtilité des détails bluffante et des nuances de couleurs infiniment riches. On regrettera peut-être des noirs moins profonds que chez la concurrence mais les performances HDR sont indéniables.

Parallèlement à cette qualité d’image revue et corrigée, il est indispensable de souligner la mise à jour majeure du système audio Acoustic Surface. En ajoutant un couple de tweeters et un woofer, Sony permet à ses utilisateurs de se passer d’une barre de son milieu de gamme.

La série AF9 peut enfin compter sur le système d’exploitation Android Oreo pour gérer son interface Smart TV et pour diriger votre téléviseur sans télécommande, grâce à l’assistant Google. Seule ombre au tableau : sa dalle légèrement inclinée qui ne plaira pas à tout le monde. Et rendra compliquée la disposition de votre TV dans un coin du salon. Hormis ce détail, elle reste la meilleure offre OLED de Sony à ce jour.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony AF9

4. TV OLED LG série E9

Exigez l’excellence a un prix. Etes-vous prêt(e) à le mettre ?

55 pouces : LG OLED55E9PUA | 65 pouces : LG OLED65E9PUA

Une qualité d'image époustouflante

Le design somptueux

Peut-être la meilleure interface Smart TV

Le manque de luminosité se ressent

Plus chère que la série C9

Vous êtes cinéphile et fréquentez régulièrement les salles obscures ? Les téléviseurs OLED LG E9 ont la capacité de transformer votre salon en l’une d’entre elles. Votre petit écran se transforme en grand avec une profondeur des noirs incroyable, des couleurs parfaites et donc des détails d’une précision absolue. Le niveau de luminosité aurait toutefois gagné à imiter la concurrence, il s’agit du seul défaut (ou presque) de cette série E9.

Cette dernière diffère surtout des autres TV OLED de LG OLEDs par sa forme et ses choix de taille. Ainsi, la série W9 plus haut de gamme et la C9 moins onéreuse offrent un modèle supplémentaire, plus grand, de 77 pouces. Là où la E9 s’arrête à 65 pouces. Nous serions toutefois surpris si le design tout en verre de la E9 ne vous impressionnait pas. Avec son look unique et son système audio multicanal qui le place au-dessus des autres appareils OLED de la gamme, la série E9 est un ajout fantastique pour n'importe quel salon. Si vous pouvez vous le permettre.

Lire notre test complet (en anglais) : LG E9

5. TV QLED Samsung Q70

Un téléviseur milieu de gamme solide qui rivalise avec les plus grands.

49 pouces : Samsung QN49Q70RAFXZA | 55 pouces : Samsung QN55Q70RAFXZA | 65 pouces : Samsung QN65Q70RAFXZA | 75 pouces : Samsung QN75Q70RAFXZA | 82 pouces : Samsung QN82Q70RAFXZA

Des contenus HDR extrêmement lumineux

Un contraste exceptionnel

Une plateforme Smart TV complète

Des angles de vision limités

Dolby Vision non supporté

Le téléviseur Samsung Q90, en tête de ce top, vous fait de l’œil… mais vous disposez d’un budget limité ? Le Q70 est sans doute l’alternative qui vous comblera le mieux. Les deux TV partagent la même plateforme intelligente, riche de multiples applications et d’un assistant efficace (vous pouvez choisir Bixby ou Siri). Commune aux deux modèles, l’IA permet aussi d’optimiser le son en fonction de l’environnement et du contenu visionné.

Côté performances, la qualité d’image SDR comme HDR ravira les amateurs de cinéma et de séries TV. Les joueurs apprécieront également son lag input de 14ms qui permet d’éviter toute rétention d’image. Même s’il pèche par un niveau de noir moins profond que le Q90, le Q70 n’a pas à se sentir inférieur sur sa gestion des détails et des ombres. Son rétroéclairage direct, quant à lui, apporte clairement un plus.

En résumé, le Q70 s’avère un écran polyvalent et fonctionnel qui vous incitera à adopter définitivement l’Ultra Haute Définition, à coût moindre.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q70