Spider-Man: Miles Morales sur PS5 aura le droit à un mode en 4K/60fps

Le prochain jeu Spider-Man : Miles Morales, exclusif à la PS5, prendra en charge un mode de performance 4K/60fps pour celles et ceux qui préféreraient une fréquence d'images plus élevée. Une mise à niveau qu’a confirmé l'éditeur Insomniac Games sur Twitter.

Le studio - qui est actuellement en plein développement du futur opus de la saga Ratchet et Clank (Ratchet et Clank : Rift Apart) - a illustré cette bonne nouvelle par un GIF animé du jeu en action.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKLJuly 20, 2020

Les modes de performance sont devenus assez courants sur les consoles dites « pro », telles que la PS4 Pro et la Xbox One X, mais ont tendance à réduire la résolution à seulement 1080p pour aider à maintenir la fréquence d'images.

Malheureusement, ceux-ci n'offrent souvent aucun avantage tangible : le mode performance du jeu Ghost of Tsushima, par exemple, verrouille simplement le jeu à 30 images/seconde, tandis que l'option "Favoriser la performance" de God of War fait, elle, fluctuer la fréquence d'images du jeu entre 30 et 60 images/seconde.

Il est donc prometteur, à notre sens, que Spider-Man : Miles Morales soit annoncé comme pouvant conserver sa résolution 4K, tout en gardant une fréquence de 60 images/seconde. La question se pose dès lors : à quoi ressemblera le "mode qualité" du jeu ?

Si le mode performance peut maintenir une résolution 4K et offrir 60 images/seconde la plupart du temps, pourquoi opter en effet pour 30 images/seconde à la place ? La réponse se trouve probablement dans la prise en charge du ray tracing.

Un renouveau dans les graphismes ?

Le ray tracing est une aubaine pour la PS5 et la Xbox Series X, car il permettra aux développeurs de pouvoir créer des ombres, des éclairages et des reflets réalistes dans une scène. Il fonctionne en simulant et en suivant chaque rayon de lumière émis par une source, par exemple ici le soleil de New York, et nécessite une bonne partie de la puissance de la console pour obtenir un excellent rendu.

Les deux consoles next-gen de Microsoft et Sony prendront toutes les deux en charge le ray tracing, et ce sera assurément la ressource la plus coûteuse à intégrer pour les éditeurs des prochains jeux PS5 et Xbox Series X.

Après une certaine confusion initiale, Sony a confirmé que Spider-Man : Miles Morales sera un spin-off de la franchise Marvel’s Spider-Man, comme l’était avant lui Uncharted: The Lost Legacy. Il ne s'agit donc pas d'une suite à part entière du best-seller PS4, mais il fera tout de même écho aux événements du premier jeu. Au fur et à mesure que Miles se familiarisera avec ses nouvelles capacités de super-héros.

Spider-Man : Miles Morales est attendu pour la fin d’année 2020, ce qui correspond à la fenêtre de lancement de la PS5.