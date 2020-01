Sony Xperia 2 : ce que nous voulons voir

Le Xperia 1 a été le début d'un renouveau pour les smartphones Sony. Une nouvelle gamme phare avec un écran OLED 21:9, un module photo dopé par un triple objectif et un processeur ultra-performant. Là où la bienséance voudrait qu’on laisse passer une année entière entre deux générations de mobiles, le géant japonais met délibérément la pression à ses concurrents. En laissant entendre que le successeur du Xperia 1 pourrait débarquer dans les prochaines semaines. Avec le même succès ?

Les rumeurs semblent encourageantes en tout cas. Et elles se font de plus en plus nombreuses à l’approche du Mobile World Congress qui prendra place dès le 24 février 2020. Une occasion d’annoncer officiellement le Xperia 2 ? Rien n’est moins sûr.

En plus de vous relayer les actualités et fuites concernant le futur smartphone haut de gamme Sony, nous avons également établi une liste de souhaits propres à son design, son écran, son autonomie, sa résolution photo et vidéo. Sans oublier ses spécifications techniques.

Nous vous laissons parcourir ce bref aperçu du Sony Xperia 2 avant de procéder à son test complet et imminent.

Les premières infos sur le Sony Xperia 2

Le Sony Xperia 1 a été révélé en février 2019, mais il n'a pas été commercialisé avant juin de la même année. Vous pourriez, de ce fait, supposer que le Xperia 2 suivra le même calendrier en 2020. Et c’est totalement envisageable. Cependant, Sony a maintes fois prouvé qu’il ne respectait jamais le calendrier. La société nippone lance, en effet, deux nouveaux téléphones mobiles par an. Un en début d’année, pendant le MWC, l’autre généralement au troisième trimestre, après une présentation durant l’IFA de Berlin. Le Xperia 2 aurait dû nous parvenir lors de la dernière édition. Il fut soudainement remplacé par le Xperia… 5 !

A priori, il ne s’agit que d’un contretemps et le Xperia 2 pourrait bien faire ses débuts à Barcelone, fin février. Pour un lancement immédiat ? Et si oui, à quel prix ?

Le Xperia 1 a été commercialisé à un tarif initial de 999 €. Il est disponible aujourd’hui, chez certaines enseignes marchandes, sous la barre des 800 €. Un prix qui devrait encore baissé avec la sortie de son héritier. Ce dernier avoisinerait de même les 1000 € dès sa mise en rayon.

(Image credit: TechRadar)

Quelles caractéristiques techniques pour le Sony Xperia 2 ?

Il est difficile de séparer les rumeurs ayant attrait aux futures spécifications du Xperia 2 de celles déjà connues du Xperia 5. Ainsi, plusieurs sources ont longtemps mentionné le processeur Snapdragon 855, intégré dans le Xperia 5, comme pilote à venir du Xperia 2. Mais des fuites récurrentes font plutôt état de la puce Snapdragon 865, inédite à ce jour. De sorte que le Xperia 2 deviendrait instantanément, à son lancement, l'un des smartphones les plus puissants de la planète.

Pour autant, Sony ne laisserait pas de côté le Snapdragon 855 et le réutiliserait dans un Xperia 1 Lite, couplé à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une caméra dorsale à triple objectif. Le jumeau du Xperia 1 en somme.

En parlant de photo, des rumeurs plus récentes mentionneraient un capteur arrière composé de huit objectifs pour le Xperia 2, cette fois-ci. Nous les jugeons, à l’heure actuelle, quelque peu extravagantes. Les clichés diffusés par le journaliste de WinFuture, Roland Quant, laissent plutôt envisager une caméra à triple objectif classique, au dos du smartphone. La « révolution », ici, viendrait de sa migration sur le bord gauche. Là où il demeurait central sur le Xperia 1.

Sony Xperia '2' or not, this is what their new, smaller flagship looks like - official pics of the black, blue and dark red variants: https://t.co/1oX6Cntg7TAugust 31, 2019

La même source indique que le Xperia 2 bénéficierait d’un écran AMOLED de 6,1 pouces (2520 x 1080 pixels). Si l’information se confirme, nous serions en-dessous de la résolution de son prédécesseur de 6,5 pouces (3840 x 1644 pixels). Les dimensions du Xperia 2 s’avéreraient également plus réduites que celles du Xperia 1 : 15,8 x 6,8 x 0,8 cm contre 16,7 x 7,2 x 0,8 cm.

#Sony #Xperia2 case matches previously leaked @OnLeaks CAD renders. pic.twitter.com/XxDjEg2PZzJuly 9, 2019

Cette prévision est néanmoins contestée par le blogueur japonais Sumaho Info, spécialiste de l’actualité et du catalogue Sony. Lui revendique un ratio 21:9 préservé par le constructeur et donc une taille d’écran similaire au Xperia 1.

Et l’autonomie dans tout ça ? Elle serait assez standard avec une batterie de 3000 mAh et la charge à induction en option. Toujours à titre de comparaison, la batterie du Xperia 1 égale 3330 mAh.

Ce que nous voulons voir dans le futur Sony Xperia 2

Parce que nous le testerons très prochainement, nous avons-nous aussi une liste d’exigences et de souhaits autour du Sony Xperia 2. Sept points qui veulent pérenniser la réussite du Xperia 1. Et, pourquoi pas, faire de Sony un adversaire à craindre sur le marché mobile. Pour des Samsung et Apple aujourd’hui très confiants.

1. Un écran plus lumineux

(Image credit: TechRadar)

Le Sony Xperia 1 dispose certes d'un grand écran difficile à surpasser par la taille. Mais il reste assez passable pour ce qui touche à son niveau de luminosité. Le smartphone est très sensible aux reflets et il est quasi-impossible de fixer l’écran plus de quelques minutes, en plein soleil. A Sony donc d’optimiser la luminosité du Xperia 2, ne serait-ce que pour se mettre au niveau des autres smartphones haut de gamme.

2. Une batterie beaucoup plus grande

Smartphone massif avec une batterie étrangement petite de 3330 mAh, le Xperia 1 a du mal à tenir une journée complète sans recharge, même avec un usage modéré. Là encore, nous sommes loin des standards premium, à l’instar des Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro ou OnePlus 7 Pro. Sony devrait profiter de sa nouvelle génération pour mettre à niveau sa batterie à 4000 mAh minimum.

3. Un capteur d’empreintes plus réactif et moderne

(Image credit: TechRadar)

Nous avons deux problèmes avec le capteur d'empreintes digitales du Sony Xperia 1. Tout d'abord, vous risquez d’épuiser régulièrement vos essais de déverrouillage sans que le smartphone ne parvienne à reconnaître votre doigt. Pendant notre test, nous avons constaté que le capteur digital ne fonctionnait avec succès que deux fois sur cinq. Il est impératif que le Xperia 2 gagne en précision sur ce point majeur de sécurité.

L'autre anomalie est la position du capteur. Il est placé sur le côté droit du téléphone, ce qui explique sans doute son manque de précision. Peu facile à atteindre, il serait nécessaire de le déplacer à l’avant de l’appareil, sous l’écran. Comme la majeure partie des smartphones ayant adopté cette technologie.

4. Un cadre plus fin

L'emplacement du capteur d'empreintes digitales n'est pas le seul aspect obsolète du Xperia 1. Son cadre se veut tout aussi daté. Volumineux, il parasite énormément d’espace au-dessus et en dessous de l’écran. Pour le Xperia 2, nous aimerions voir Sony rétrécir le cadre inférieur et remplacer celui du haut par une encoche, voire une suppression totale pour imposer davantage l’écran majestueux du Xperia 1.

5. Améliorer le module photo

(Image credit: TechRadar)

Le Sony Xperia 1 possède un triple objectif photo dans son dos. Mais deux desdits objectifs sont légèrement défectueux : le grand angle a tendance à étirer anormalement les photos, tandis que le téléobjectif se limite au zoom 2x. C’est bien inférieur à la norme actuelle pour cette gamme de smartphones. Rien de bien préjudiciable mais le téléphone mobile étant devenu l’appareil photo principal des utilisateurs, un effort est de mise pour Sony. Qui plus est lorsqu’on a l’habitude de concevoir quelques-uns des meilleurs appareils photo numériques du marché.

6. Vite, la charge à induction !

Une fonctionnalité phare qui fait défaut au Sony Xperia 1 est la recharge sans fil. La charge a induction se veut un classique de la téléphonie mobile depuis quelques années maintenant. Lui faire barrage parait un combat perdu d’avance et qui pourrait porter préjudice à la future génération de smartphones Sony.

7. Encore et toujours un écran 21:9

Il ne faut pas vous fier aux apparences : nous avons un sentiment mitigé sur le ratio d’écran 21:9 proposé par Sony. Car même s'il est idéal pour visionner vos chaînes YouTube préférées ou encore Netflix, il se révèle trop imposant pour les usages quotidiens ou l’exécution d’applications mobiles souvent recadrées. Mais c'est un point définitivement différenciant dans l’écosystème mobile que Sony a tout intérêt à le défendre et à en faire son identité. Et celle du Xperia 2.