Découvrez la nouvelle manette de jeu de la PS5 : DualSense

Sony vient de dévoiler la manette officielle que nous utiliserons pour la PS5. Elle s'appelle DualSense et comporte un certain nombre d'améliorations qui visent à rendre la manipulation de la manette plus « immersive ».

Parmi les modifications apportées, on trouve des gâchettes plus grandes, adaptatives, avec retour haptique. Mais aussi un microphone intégré qui vous permettra d’échanger avec les autres joueurs sans casque. Et un bouton « Créer » qui remplace le bouton « Partager » de la PS4. Le constructeur Sony a également déclaré sur le blog PlayStation qu'il avait choisi de remplacer la LightBar, en haut de la manette, par une LED qui entoure le pavé tactile. Ce qui nous donne l’impression d’un contrôleur plus grand.

Le design bicolore est un vrai bouleversement dans la longue lignée des manettes PlayStation - nous n'avions jamais vu la marque oser en lancer dans le passé (elles étaient toutes noires ou blanc cassé). Une révolution qui pourrait laisser penser que la console elle-même est bicolore.

Comme la DualShock de la PS4, la DualSense sera rechargeable avec une batterie intégrée et Sony promet qu'il a travaillé dur pour maintenir une autonomie élevée sans gonfler le poids et le volume de la manette.

PS5 : à quoi faut-il s’attendre ?

Voici l’agenda des sorties jeux vidéo consoles et PC en 2020

Quels sont les jeux gratuits Playstation Plus du mois ?

Image 1 sur 2 (Image credit: Sony) Image 2 sur 2 (Image credit: Sony)

Quand pourrons-nous acheter la DualSense ?

Alors que Sony ne s'est pas encore engagé sur une date de sortie officielle ni de la console PS5, ni de la Dualsense, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, maintient l’affirmation de la compagnie jusqu’ici : leur lancement conjoint aura lieu entre novembre et décembre de cette année.

« DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres précédentes de manettes et montre à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec la PS5. La nouvelle manette, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, vont transformer les jeux vidéo - poursuivant ainsi notre mission chez PlayStation qui est de repousser les limites de l’expérience gaming, aujourd'hui et demain. Merci à la communauté PlayStation de partager avec nous ce voyage passionnant, alors que nous nous dirigeons vers une sortie imminente, en fin d’année. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur la PS5, notamment sur son design, dans les mois à venir ».

Justement, pourquoi Sony révèle sa nouvelle manette et non la conception de la console PS5 ? Apparemment, la société va livrer sous peu la DualSense à ses éditeurs de jeux partenaires. Afin de leur donner le temps de se familiariser avec le futur matériel et d’optimiser le gameplay de leurs titres en fonction. En révélant la DualSense au grand public avant cette expédition majeure, Sony évite les fuites.

Une manette qui semble décevoir

Les premières réactions, après la présentation de la DualSense, sont... mitigées. Certains joueurs apprécient le changement de design, tandis que d'autres le trouvent incroyablement laid. Certains ont même proposé leur propre concept avec un contrôleur intégralement noir.

Ok the black is SLICK pic.twitter.com/F1aSAlaVaiApril 7, 2020

25 ans, de la DualShock à la DualSense.Depuis la PS4 Sony avait commencé à casser un peu les codes de la Dualshock, la DualSense poursuit ce même chemin à l'exception de ses sticks symétriques. La marque de fabrique de Playstation depuis des décennies. pic.twitter.com/FsorIo8Dc9April 7, 2020

Dualsense, la manette de la #PS5Perso. Je la trouve. Dé 🙉Gueu🙊Lasse 🙈 pic.twitter.com/CrZt3MTbZaApril 7, 2020

Vous êtes de la même famille? 🤔 #PS5 #Dualsense #StarWars pic.twitter.com/o2vUHPVnJBApril 7, 2020

Pour l'instant, la DualSense introduite n'est qu'un prototype et non la version finale de Sony. Nous continuerons à suivre son évolution et nous vous partagerons les derniers visuels publiés par la firme prochainement.