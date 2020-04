Ces quatre jeux PS4 sont gratuits jusqu’au 6 mai - sans abonnement PlayStation Plus nécessaire

Sony a de bonnes nouvelles pour tous les joueurs et les joueuses coincés à domicile depuis trop longtemps, et qui commenceraient à être gagnés par l’ennui. Le géant japonais offre gratuitement, dès aujourd’hui, quatre des jeux PS4 les plus connus et les plus appréciés. Cessons ici tout suspense, il s’agit d’Uncharted: The Nathan Drake Collection, qui rassemble les trois premiers épisodes remasterisés de la saga, et de Journey, le titre le plus sublime de la PS3 porté depuis sur PS4.

Selon un billet posté sur le blog PlayStation, ce don récent répond à la campagne de sensibilisation Play at Home qui vise à enrayer la propagation du virus Covid-19, en incitant les joueurs à rester chez eux en compagnie de leur console. Cette initiative permet aussi de maintenir décemment la bonne santé financière des studios vidéoludiques, via l’instauration d’un fonds de solidarité de 10 millions de dollars (environ 9,2 millions d’euros).

Ces jeux seront mis à disposition à partir du 16 avril à 1h du matin (heure de Paris). Ils resteront téléchargeables jusqu'au 6 mai 2020, même heure. Bonus confirmé par Sony : une fois que vous aurez installé les jeux, vous pourrez les garder et continuez à y jouer bien après la date limite de téléchargement. Qui plus est, celui-ci ne nécessite aucune adhésion au service PlayStation Plus.

Un léger inconvénient toutefois : Sony s’excuse par avance du fait que le téléchargement des jeux proposés pourrait prendre un temps considérable, même avec un excellent débit internet. Car la société a dû se conformer à la demande des institutions mondiales de préserver la bande passante pour que les réseaux ne s’écroulent pas. Rassurez-vous : vous disposez de trois semaines pour récupérer ces nouveaux hits.

