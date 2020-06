Sony A7S III : une date de sortie retardée, mais compensée par l’arrivée du Sony A5 ?

Bien que l’information n’ait pas été encore officialisée, le lancement du Sony A7S III subirait un report de quelques semaines. Selon de nouvelles fuites, le constructeur japonais pourrait compenser cette mauvaise nouvelle avec la révélation d’un appareil photo plein format. Le Sony A5 ?

Nous attendons depuis des années le successeur du Sony A7S II, plus orienté vers la vidéo. Aussi, le fait qu’il cumule les retards ne s’avère plus surprenant. Toutefois, d’après le site Sony Alpha Rumors, une annonce fixe devrait nous parvenir sur son sort d’ici la fin du mois de juillet. Canon prendra donc les devants en présentant son EOS R5, à priori le 9 juillet prochain.

Pour Sony, ce retard serait une opportunité de « positionner correctement [l’appareil] en termes de prix et de public ». L’A7S III promet en effet une multitude d’améliorations avec son prédécesseur, vieux aujourd’hui de cinq ans. Le monde du matériel photo a beaucoup changé depuis lors, les appareils photo haut de gamme (comme le futur Canon EOS R5) privilégiant de plus en plus une approche hybride et polyvalente photo + vidéo, plutôt qu’une spécialisation qui a longtemps été la marque de fabrique de la série Sony A7S.

Quels sont les meilleurs appareils photo plein format de 2020 ?

Cela dit, il y aurait certainement encore une demande de la part des vidéastes professionnels pour le Sony A7S III, sur la base des caractéristiques annoncées. Parmi celles-ci, un nouveau capteur rétro-éclairé de 15,36 Mpx - avec design Quad Bayer - qui augmenterait légèrement la résolution de l'A7S II. Tout en conservant ses fameuses capacités en basse luminosité.

Un plein format moins cher que le Canon EOS RP ?

Quoi qu'il advienne de la gamme A7S, les photographes non professionnels pourraient être plus excités par le second appareil photo plein format que Sony garde dans ses cartons, en attendant la fin de l’année. Ce « boîtier de secours » serait probablement révélé fin août ou début septembre. Plus abordable, l’hypothétique Sony A5 rivaliserait directement avec le Canon EOS RP. Ce dernier est actuellement le roi des petits prix et un moyen très accessible de passer au plein format.

(Image credit: Future)

De l’avis de Sony Alpha Rumors, le Sony A5 correspondrait d’avantage à une alternative bon marché au Sony A7 III. Le magazine s’appuie sur la tendance récente d’appareils photo plein format sans viseur. A l’instar du Nikon Z5 annoncé (voir photo ci-dessus).

Continuons néanmoins à faire preuve de patience et attendons (encore) des rumeurs complémentaires à propos du Sony A5, avant de s’emballer sur sa prochaine commercialisation.