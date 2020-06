La trottinette électrique la plus futuriste de Segway est désormais disponible - voici comment la précommander

Segway vient d’ouvrir les précommandes pour son scooter électrique le plus futuriste à ce jour : le Ninebot Air T15.

La caractéristique la plus remarquable de ce modèle inédit est sa bande LED. Une mesure sécuritaire qui vous rendra plus visible sur les chaussées empruntées… mais qui ne manquera pas non plus d’attirer les regards esthètes, les couleurs des LEDs pouvant être personnalisées. Nous ne sommes pas loin du spinner miniaturisé de Blade Runner !

Parmi les autres innovations impressionnantes de la Ninebot Air T15, citons un écran sans cadre, intégré directement sur le guidon et qui vous permet de suivre vos statistiques (distance parcourue, vitesse moyenne, batterie) ou même de lire vos notifications mobiles. Pratique si vous souhaitez éviter de sortir votre smartphone de sa poche pendant le trajet. En outre, la trottinette électrique de Segway se plie en une seconde, via un mouvement de bascule rapide.

Choisissez votre rythme

La Segway Ninebot Air T15 est strictement conçue pour les déplacements en ville, avec une vitesse maximale de 20 km/h et une adhésion au sol assez faible. Nous estimons sa vitesse de croisière moyenne à 15 km/h, ce qui en fait un achat de référence pour les trajets courts et relativement plats (plus le dénivelé est important, plus la batterie s’usera rapidement).

Pour celles et ceux qui hésitent toujours sur la modulation de vitesse à adopter, la Ninebot Air T15 vous accompagne dans cette prise de décision. Elle met en effet à disposition quatre modes de conduite prédéfinis : piéton (qui limite la vitesse maximale à 6 kilomètres par heure), économie d'énergie (qui la fixe à 10 km/h), standard (avec une vitesse haute de 15 km/h). Enfin, le mode sport supprime toutes les limites et vous permet de rouler à la vitesse maximale de la trottinette électrique.

Celle-ci est financée directement par les backers (investisseurs) de la plateforme Kickstarter, donc par vous. Vous pouvez ainsi la précommander avant la fin de la levée de fonds, le 3 juillet prochain. Il vous en coûtera 569 dollars (environ 510 euros), ce qui vous fera réaliser 24% d’économies par rapport au prix de vente final.