PlayStation Store : économisez jusqu'à 70% sur des centaines de jeux PS4

Sony n’en finit plus de combler ses joueurs PS4. Après avoir proposé gratuitement trois jeux phares sur PlayStation Plus, le géant japonais distribue les remises exceptionnelles via le PlayStation Store. Vous pourrez ainsi compléter votre collection et rattrapez de grands classiques, avec -70% de réduction pour les offres les plus généreuses. Des promos valables jusqu’au 22 juillet prochain.

Pour vous éviter de perdre plusieurs minutes à parcourir toutes les pages jeux concernées et vous permettre de les dépensez plutôt sur votre console, nous avons rassemblé les offres promotionnelles les plus intéressantes. D’Assassin’s Creed Odyssey à Marvel’s Spider-Man, en passant par God of War, vous allez faire chauffer votre manette DualShock 4 !

Quels jeux PS4 acheter à petit prix en juillet ?

Code Vein : 69,99€ 30,09€ sur PSN

Un jeu Action-RPG qui ressemble à s’y méprendre à Dark Souls. Avec beaucoup d'idées fraîches, Code Vein mettra à rude épreuve vos nerfs mais aussi votre côté stratège, pour venir à bout de ses combats rapprochés intenses et de ses niveaux à la difficulté exponentielle. A réserver pour les plus masos d’entre nous.Voir l'offre

Marvel's Spider-Man : 39,99€ 19,99€ sur PSN

Spider-Man est une innovation à part entière dans l’historique des adaptations vidéoludiques Marvel. Jusqu’ici, les fans étaient essentiellement destinés à lancer des jeux de combats de type Marvel vs Capcom. Et puis, sans doute inspirés par la série Arkham de Rocksteady, les développeurs d’Insomniac Games ont créé une carte de New-York exceptionnelle, avec une histoire et des sous-quêtes qui s’avèrent une véritable lettre d’amour au Tisseur et aux héros imaginés par Stan Lee. Si la campagne solo est très prenante, vous prendrez à cœur de ne pas vous arrêter à son chapitre final et de terminer le jeu à 100%.Voir l'offre

God of War : 29,99€ 20,09€ sur PSN

God of War a été élu meilleur jeu de l'année 2018 et constitue une incroyable vitrine pour la PS4 Slim et la PS4 Pro plus sophistiquée. Ce nouvel opus met en scène un Kratos vieilli, avec plus de rage mais aussi un enfant à veiller. Parviendra-t-il à en faire le prochain Dieu de la guerre ? Pour le savoir, procurez-vous ce beat them all légendaire à son prix le plus bas.Voir l'offre

Assassin's Creed Odyssey : 69,99€ 19,99€ sur PSN

À la fin de l’année 2018, notre temps de loisirs a été complétement vampirisé par la sortie de deux jeux cultes : Red Dead Redemption 2 et Assassin's Creed Odyssey. Si les westerns sont davantage votre dada, il est fort possible que vous n'ayez pas eu le temps de découvrir le plus moderne des opus Assassin's Creed (un comble pour un épisode qui se déroule dans la Grèce antique). Rattrapez-vous grâce à cette superbe réduction qui vous fera changer l’Histoire à tout jamais.Voir l'offre