Nintendo Switch : jusqu’à 96% de réduction sur les meilleurs jeux du eShop

Si vous êtes à la recherche de nouveaux jeux à exploiter sur votre console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite, vous devriez rapidement faire un tour sur la boutique eShop. Vous pouvez bénéficier de nombreuses offres promotionnelles sur une vaste sélection de titres dématérialisés. Dépêchez-vous : ces remises exceptionnelles commenceront à disparaître dès ce dimanche 14 juin.

Il est ainsi possible d’économiser jusqu’à 80% de la valeur réelle des jeux proposés. Certains comptent parmi les meilleurs jeux switch du moment, à l’instar de Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle (à 14,79 € au lieu de 39,99 €), Just Dance 2020 (à 29,99 € au lieu de 59,99 €), Rayman Legends: Definitive Edition (à 9,99 € au lieu de 39,99 €) ou encore FIFA 20 (à 19,99 € au lieu de 49,99 €).

Plusieurs hits sont proposés à -50% comme Diablo 3 : Eternal Collection, Spyro Reignited Trilogy (disponible à moins de 20 €) et Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Mais les remises les plus importantes sont attribuées au jeu d’enquête Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa, à Goonya Fighter - mix étrange entre Street Fighter et Minecraft -, ainsi qu’au cultissime Syberia 2 qui chutent à -95/-96% de leur tarif original et deviennent presque gratuits. A noter également les 75% et 80% de rabais, respectivement sur les pépites Unravel Two et Bastion.

Faites de la place sur votre Switch

Avec ces promotions immanquables, vous pourriez être tenté d’étendre la capacité de stockage de votre Nintendo Switch afin d’accueillir comme il se doit ces nouveaux jeux. La console n’étant dotée que d’un espace de 32 Go, une carte micro SD pour Switch s’impose.

A l’inverse, si vous ne jurez que par le support physique, nous avons également sélectionné les dernières offres de jeux Nintendo disponibles (de même que les meilleurs prix actuels sur les deux consoles Switch) :